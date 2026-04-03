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रतलाम में निवेश क्षेत्र के विरोध में उतरे आदिवासी संगठन, विधायक कमलेश्वर डोडियार धरने पर बैठे

रतलाम में विधायक कमलेश्वर डोडियार के साथ धरने पर बैठे ग्रामीण, 1450 हेक्टेयर के निवेश क्षेत्र को लेकर जता रहे विरोध.

RATLAM MLA KAMLESHWAR DHARNA
रतलाम में निवेश क्षेत्र के विरोध में उतरे आदिवासी संगठन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 8:58 PM IST

2 Min Read
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रतलाम: मध्य प्रदेश के रतलाम में आकार ले रहे 1450 हेक्टेयर के निवेश क्षेत्र को लेकर एक बार फिर आदिवासी संगठन विरोध में उतर आए हैं. सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडिया और ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए हैं. रतलाम के पलसोड़ी, बिबड़ोद, जुलवानिया, जामथून और रामपुरिया ग्राम पंचायतों में प्रस्तावित मेगा इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है.

जिसे लेकर ग्रामीण विरोध दर्ज करवाते रहे हैं, लेकिन अब यहां निवेश करने वाली कंपनियां अपनी यूनिट लगा रही है. जिसके बाद एक बार फिर निवेश क्षेत्र को निरस्त किए जाने की मांग को लेकर आदिवासी संगठन और ग्रामीण अब धरने पर बैठ गए हैं.

विधायक कमलेश्वर डोडियार धरने पर बैठे (ETV Bharat)

लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में झोपड़ी वाले विधायक

पलसोड़ी गांव में निवेश क्षेत्र के पास आज ग्रामीण और आदिवासी संगठनों के नेता निवेश क्षेत्र का विरोध करने के लिए जुटे थे. जिसके बाद सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार भी धरना स्थल पर पहुंचे और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए. सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने इस मामले में पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है.

वहीं, धरना स्थल पर रोशनी की व्यवस्था करने और सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने की मांग भी सैलाना विधायक ने की है. सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार का कहना है कि "निवेश क्षेत्र से प्रभावित ग्रामीणों, विशेषकर आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ ग्राम पलसोड़ी में ग्रीड के पास शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन जारी है. हमारे परिवार पीढ़ियों से इस भूमि पर निवास कर रहे हैं और उनकी आजीविका पूरी तरह इसी पर निर्भर है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं होने के कारण उन्हें अतिक्रमणकारी बताया जा रहा है.

वरिष्ठ अधिकारियों को मांगों से कराया अवगत

विधायक ने बिना उचित सुनवाई और पुनर्वास के किसी भी प्रकार की बेदखली को असंवैधानिक और अमानवीय बताया है. उन्होंने प्रशासन से मेगा इंडस्ट्रियल पार्क की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है." मौके पर पहुंचे तहसीलदार ऋषभ ठाकुर ने बताया कि "स्थानीय ग्रामीण और सैलाना विधायक निवेश क्षेत्र को लेकर अपना विरोध करवाने आए थे. वरिष्ठ अधिकारियों को उनकी मांगों के बारे में अवगत करा दिया गया है.

बहरहाल सैलाना विधायक और स्थानीय ग्रामीण धरना स्थल से हटने को तैयार नहीं है और निवेश क्षेत्र को निरस्त किए जाने तक वह धरने पर बने रहने की बात कह रहे हैं.

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