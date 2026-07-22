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मध्य प्रदेश में ब्लॉक और जिला स्तर पर ही मिलेगी खेल सुविधा, विधानसभा में खेल मंत्री का बयान

मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं बनेंगे खेल मैदान, तत्कालीन शिवराज सरकार ने शुरू की थी हर विधानसभा क्षेत्र में खेल मैदान की योजना.

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अब ब्लॉक और जिला स्तर पर ही खेल की सुविधा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 6:29 PM IST

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रतलाम: ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए मध्य प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण खेल मैदान विकसित किए जाने की योजना तत्कालीन शिवराज सरकार ने शुरू की थी जिसके अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक खेल मैदान विकसित किया गया था. लेकिन पहले ही चरण के खेल मैदान बनाए जाने के बाद अब खेल एवं युवक कल्याण विभाग की ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदान विकसित करने की कोई योजना नहीं है.

विधानसभा में ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदान निर्माण के प्रश्न का जवाब देते हुए खेल एवं युवक कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि "विभागीय सीमित बजट और संसाधनों के मद्देनजर केवल ब्लॉक और जिला स्तर पर ही खेल इंफ्रास्ट्रक्चर संभव है. जिसमें 2017 में जारी की गई गाइडलाइन का हवाला देते हुए यह बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में खेल मैदान निर्माण या मरम्मत के लिए सरकार बजट सीमित कर रही है."

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मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं बनेंगे खेल मैदान (ETV Bharat)

अब ब्लॉक और जिला स्तर पर ही मिलेगी खेल की सुविधाएं

दरअसल, तत्कालीन शिवराज सरकार द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक खेल मैदान विकसित किए जाने की योजना बनाई गई थी जिसके अंतर्गत रतलाम जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण खेल मैदान बने थे. जिसकी बदौलत ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को गांव में रहकर ही अलग-अलग खेलों के अभ्यास और ट्रेनिंग का अवसर मिल रहा था. लेकिन 2017 के बाद खेल एवं युवक कल्याण विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदान विकसित किए जाने की योजना को सीमित बजट की वजह से आगे नहीं बढ़ाया. यही नहीं पूर्व में विकसित किए गए इन खेल मैदान और स्टेडियम की मरम्मत और देखरेख को लेकर भी ग्राम पंचायत, खेल विभाग और निर्माण करने वाले ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के बीच कोई समन्वय नहीं है.

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अब ब्लॉक और जिला स्तर पर ही मिलेगी खेल की सुविधाएं (ETV Bharat)

जावरा विधायक राजेंद्र पांडे ने जावरा और पिपलोदा ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदान निर्माण और पुराने मैदान की मरम्मत के बारे में विधानसभा में जब प्रश्न किया तो इस पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में खेल मैदाने के लिए बजट सीमित किए जाने की जानकारी दी गई है. रतलाम जिला खेल अधिकारी रुचि शर्मा ने भी बताया कि "विभाग के द्वारा ब्लॉक एवं जिला स्तर पर ही खेल मैदान विकसित किए जाने पर कार्य किया जा रहा है. इसके अंतर्गत पिपलोदा, बाजना और जावरा में खेल मैदान विकसित किए जाने को लेकर जमीन आवंटन की प्रक्रिया चल रही है. पूर्व में बने ग्रामीण क्षेत्र के खेल मैदाने की मरम्मत अथवा देखरेख को लेकर निर्माण करने वाले ग्रामीण यांत्रिकी विभाग की तरफ से हमें अब तक खेल मैदान हैंडओवर नहीं किए गए."

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अब केवल शहर और ब्लॉक स्तर पर ही खेल मैदान विकसित किए जाने से ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं में निराशा है. दंतोडिया गांव के सुरेश पाटीदार, करमदी गांव के राजेश पुरोहित, नामली क्षेत्र के मनीष राठौर और सेमलिया गांव के अनिरुद्ध सिंह ने इसे क्षेत्र के खिलाड़ियों के साथ भेदभाव बताया है. वहीं, लाखों रुपए खर्च कर जिन ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदान बने हैं वहां के खिलाड़ी एवं जनप्रतिनिधि भी इसकी देखरेख और मरम्मत को लेकर चिंतित हैं.

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