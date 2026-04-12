ETV Bharat / state

कैलाश विजयवर्गीय बोले, पश्चिम बंगाल में मेरे खिलाफ 38 फर्जी मुकदमे, जाऊंगा तो गिरफ्तार कर लेंगे

रतलाम पहुंचे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा आरोप, पश्चिम बंगाल में मेरे खिलाफ 38 फर्जी मुकदमे दर्ज, कई मामलों में गिरफ्तारी वारंट जारी.

KAILASH VIJAYVARGIYA RATLAM VISIT
पश्चिम बंगाल में कैलाश विजयवर्गीय खिलाफ 38 फर्जी मुकदमे दर्ज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 12, 2026 at 8:30 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रतलाम: नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर रतलाम पहुंचे. इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि, ''मेरे खिलाफ बंगाल में 38 फर्जी मुकदमे दर्ज हैं और कई मामलों में आरेस्ट वारंट भी जारी है. अगर वे बंगाल जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है.'' कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि, ''वह जाए या ना जाए, लेकिन पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी.'' वहीं वंदे मातरम को लेकर इंदौर में हुए ताजा विवाद पर भी विजयवर्गीय ने बयान दिया है.

ममता सरकार में 38 फर्जी मुकदमे दर्ज

इंदौर में वंदे मातरम् को लेकर चल रहे विवाद पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, "भारत माता की वंदना में किसी भी धर्म को बाधा नहीं बनना चाहिए. जो लोग वंदे मातरम् नहीं गाते, उनके राष्ट्रप्रेम पर सवाल खड़े होते हैं. हम जिस भूमि पर चलते हैं वह भूमि हमारी माता है. हम जो पानी पीते हैं नदी का वो हमारी माता है. पहाड़ हमारे देवता हैं. वृक्ष हमारे देवता हैं."

पश्चिम बंगाल में मेरे खिलाफ 38 फर्जी मुकदमे दर्ज (ETV Bharat)

भारत माता की वंदना में किसी भी धर्म को बाधा नहीं बनना चाहिए

रतलाम में पत्रकार वार्ता के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल चुनाव और वंदे मातरम को लेकर बड़ा बयान दिया है. कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि, ''मेरे ऊपर ममता सरकार में 38 फर्जी मुकदमे किए हुए हैं जिसमें से कुछ मामलों में तो गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए हैं. मैं वहां जाऊंगा तो मुझे गिरफ्तार कर लेंगे. पार्टी नेतृत्व ने फिलहाल बंगाल नहीं जाने की सलाह दी है, ताकि कोई नया विवाद खड़ा न हो.

मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय रतलाम विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष अशोक पोरवाल के द्वारा आयोजित कन्या पूजन कार्यक्रम और स्वर्गीय कुशाभाव ठाकरे स्मृति क्रिकेट स्पर्धा के समापन समारोह में शामिल होने रतलाम पहुंचे थे. जहां उन्होंने रोमांचक फाइनल मुकाबला का आनंद भी लिया और पत्रकारों से बातचीत की.

TAGGED:

KAILASH VIJAYVARGIYA ON MAMATA
CM MAMATA BANERJEE
BENGAL ELECTION 2026
VIJAYVARGIYA 38 FAKE CASE IN BENGAL
KAILASH VIJAYVARGIYA RATLAM VISIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.