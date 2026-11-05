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दिवाली पर रसोईयों के घर अंधेरा! क्यों खतरे में पड़ा 2600 स्कूलों-आंगनबाड़ियों का मिड डे मील

रतलाम के स्कूल और आंगनवाड़ी में नहीं पहुंचेगा भोजन ( ETV Bharat )

रतलाम: मध्याह्न भोजन (प्रधानमंत्री पोषण योजना) से जुड़े स्वयं सहायता समूहों और रसोइयों की आर्थिक परेशानी बढ़ती जा रही है. पिछले 5 महीने से रसोइयों को वेतन और 4 महीने से स्वयं सहायता समूहों को सामग्री आपूर्ति के बिल का भुगतान नहीं हुआ है. जिसकी वजह से अब स्वयं सहायता समूह मध्याह्न भोजन बनाने में असमर्थ हो गए हैं.

ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल और आंगनवाड़ी में मध्यान भोजन बनाने वाले स्वयं सहायता समूह के संगठन ने रतलाम जिला मुख्यालय पर पहुंचकर मध्यान भोजन की राशि जल्द जारी करने की मांग की है. जिला पंचायत के अधिकारियों के अनुसार, तकनीकी समस्या की वजह से भुगतान में देरी हुई है. वहीं, समय पर भुगतान नहीं मिलने की स्थिति में स्वयं सहायता समूह द्वारा भोजन बनाना बंद करने की भी चेतावनी दी गई है.