दिवाली पर रसोईयों के घर अंधेरा! क्यों खतरे में पड़ा 2600 स्कूलों-आंगनबाड़ियों का मिड डे मील
रतलाम में बच्चों की थाली भरने वाली रसोइयों के घर में चूल्हा जलना मुश्किल, 5 महीने से नहीं मिला पैसा. दिव्यराज राठौड़ की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 2:27 PM IST
रतलाम: मध्याह्न भोजन (प्रधानमंत्री पोषण योजना) से जुड़े स्वयं सहायता समूहों और रसोइयों की आर्थिक परेशानी बढ़ती जा रही है. पिछले 5 महीने से रसोइयों को वेतन और 4 महीने से स्वयं सहायता समूहों को सामग्री आपूर्ति के बिल का भुगतान नहीं हुआ है. जिसकी वजह से अब स्वयं सहायता समूह मध्याह्न भोजन बनाने में असमर्थ हो गए हैं.
ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल और आंगनवाड़ी में मध्यान भोजन बनाने वाले स्वयं सहायता समूह के संगठन ने रतलाम जिला मुख्यालय पर पहुंचकर मध्यान भोजन की राशि जल्द जारी करने की मांग की है. जिला पंचायत के अधिकारियों के अनुसार, तकनीकी समस्या की वजह से भुगतान में देरी हुई है. वहीं, समय पर भुगतान नहीं मिलने की स्थिति में स्वयं सहायता समूह द्वारा भोजन बनाना बंद करने की भी चेतावनी दी गई है.
नए शैक्षणिक सत्र में 1 बार मिला पैसा
रतलाम में करीब 2600 आंगनबाड़ी केंद्र और प्राथमिक स्कूल हैं. जहां महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा मध्याह्न भोजन बनाया जाता है. लेकिन नए शैक्षणिक सत्र में मध्याह्न भोजन बनाने वाले इन समूहों को केवल एक बार भुगतान हुआ है. इसके बाद से स्वयं सहायता समूह और रसोईयों को 1 रुपये का भी भुगतान नहीं हुआ है.
तकनीकी खराबी से अटका भुगतान
कई महीनों से वेतन नहीं मिलने से जिले भर की महिला स्वयं सहायता समूह परेशान हैं. व्यापारियों से उधार लेकर जैसे-तैसे मध्यान भोजन बना रहे हैं, लेकिन अब बिना भुगतान के आगे भोजन बनाना संभव नहीं है. इस मामले में जिला पंचायत सीईओ वैशाली जैन ने बताया, "तकनीकी कर्म से भुगतान होने में देरी हुई है. जल्दी ही स्वयं सहायता समूह और भोजन बनाने वाले रसोइयों का वेतन भुगतान हो जाएगा.'' मध्याह्न भोजन बनाने वाले महिला स्वयं सहायता समूहों के संगठन ने कलेक्ट्रेट पहुंच कर भुगतान नहीं मिलने की शिकायत की है. दिवाली तक भुगतान नहीं होने पर आगे भोजन बनाने का कार्य बंद करने की चेतावनी भी दी है.
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बहरहाल, 4 महीने से वेतन नहीं मिलने से भोजन बनाने वाले रसोईया भी परेशान हैं. वहीं, महिला स्वयं सहायता समूह भी उधार लेकर मध्याह्न भोजन बना रहे हैं. ऐसे में अब जिले के प्राथमिक स्कूलों और आंगनबाड़ियों में प्रधानमंत्री पोषण आहार बंद करने की चेतावनी भी स्वयं सहायता समूह संचालक दे रहे हैं.