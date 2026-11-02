नींद ने 25 फीट गहरी खाई में मर्सिडीज बेंज को पहुंचाया, रतलाम के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर हादसा
रतलाम के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे पर 25 फीट गहरी खाई में गिरी मर्सिडीज कार, एक ही परिवार के 4 लोग घायल. रिपोर्ट दिव्यराज सिंह.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 10:02 PM IST
रतलाम: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे रतलाम के समीप एक बार फिर एक कार हादसे का शिकार हो गई. 25 फिट गहरी खाई में गिरी मर्सिडीज कार में सवार पति-पत्नी और दो बच्चों की जान बाल बाल बच गई. गनीमत रही कि परिवार के सभी सदस्यों ने सीट बेल्ट लगाया हुआ था. पुलिस की डायल 112 टीम ने मौके पर पहुंचकर गहरी खाई में फंसे दुर्घटनाग्रस्त परिवार को रेस्क्यू किया है. घटना रविवार देर रात की है.
25 फीट गहरी खाई में जा गिरी मर्सिडीज कार
रतलाम के पलसोड़ी के पास तेज रफ्तार मर्सिडीज कार अनियंत्रित होकर करीब 25 फीट गहरी खाई में जा गिरी. कार में सवार पति-पत्नी और उनके दो बच्चे घायल हो गए. बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी कार में सवार परिवार ने 112 पर कॉल कर पुलिस से मदद मांगी. जिसके बाद पुलिस टीम के जवानों ने मौके पर पहुंचकर 25 फीट गहरी खाई से चारों घायलों को बाहर निकाला और उपचार के लिए रतलाम मेडिकल कॉलेज पहुंचाया है.
व्हाट्सएप लोकेशन से पुलिस टीम ने ढूंढी दुर्घटनाग्रस्त कार
दरअसल, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर मर्सिडीज हादसे का शिकार हुआ परिवार मुंबई से लखनऊ जा रहा था. इस कार में दीपरंजन पांडे (42 वर्ष), पत्नी रंजना पांडे (38 वर्ष), पुत्री आयशा (12 वर्ष) और पुत्र आवेश (9 वर्ष) सवार थे. धामनोद टोल नाके के पहले पलसोड़ी के पास अचानक कार अनियंत्रित होकर करीब 25 फीट नीचे खाई में जा गिरी. कार के चारों दरवाजे लॉक हो गए थे. लेकिन दीपरंजन पांडे ने अपने परिवार को बचाने के लिए दरवाजे पर लात मारकर खोल लिया.
कार चलते समय नींद की झपकी
डायल 112 पर कॉल कर उन्होंने पुलिस से मदद मांगी. डीडी नगर थाना पुलिस की 112 वहां मौके के लिए निकली लेकिन उन्हें दुर्घटनाग्रस्त हुई कार की लोकेशन नहीं मिल रही थी. इस पर दीप रंजन पांडे ने व्हाट्सएप लोकेशन शेयर की. चीता फोर्स के जवान सुनील डाबर, कॉन्स्टेबल आर्यन रघुवंशी और पायलट नईम खान ने लोकेशन ढूंढ कर खाई में फंसे हुए परिवार को बाहर निकाला और टोल कंपनी की एंबुलेंस से अस्पताल तक पहुंचाया. डीडी नगर थाना प्रभारी अनुराग यादव ने बताया कि "चारों घायलों का रतलाम मेडिकल कॉलेज में उपचार किया गया है और सभी की स्थिति खतरे से बाहर है. शुरुआती जांच में हादसे की वजह कार चलते समय नींद की झपकी आ जाना लग रहा है. वहीं, पुलिस इस कार हादसे की जांच में जुटी हुई है.
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बहरहाल, रतलाम और मंदसौर जिले से गुजर रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के इस हिस्से पर बीते एक महीने में कार हादसे की यह चौथी घटना सामने आई है. जिसमें अनियंत्रित होकर कार एक्सप्रेस वे से नीचे गिर गई है. दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर लगातार हो रहे हैं हादसों की जांच पुलिस और एनएचएआई की तकनीकी टीम कर रही है.