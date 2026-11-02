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नींद ने 25 फीट गहरी खाई में मर्सिडीज बेंज को पहुंचाया, रतलाम के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर हादसा

रतलाम के पास 25 फीट खाई में गिरी मर्सिडीज बेंज ( ETV Bharat )

रतलाम: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे रतलाम के समीप एक बार फिर एक कार हादसे का शिकार हो गई. 25 फिट गहरी खाई में गिरी मर्सिडीज कार में सवार पति-पत्नी और दो बच्चों की जान बाल बाल बच गई. गनीमत रही कि परिवार के सभी सदस्यों ने सीट बेल्ट लगाया हुआ था. पुलिस की डायल 112 टीम ने मौके पर पहुंचकर गहरी खाई में फंसे दुर्घटनाग्रस्त परिवार को रेस्क्यू किया है. घटना रविवार देर रात की है.

25 फीट गहरी खाई में जा गिरी मर्सिडीज कार