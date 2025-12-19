ETV Bharat / state

रतलाम प्रशासन का अजब विस्थापन, निवेश क्षेत्र से हटाए गए परिवारों को 12 किमी दूर जंगल में भेजा

मेगा इंडस्ट्रियल पार्क के लिए हुए विस्थापन के बाद ईटीवी भारत से विस्थापितों ने अपनी समस्या बताई. 12 किलोमीटर दूर जंगल में दी गई जगह.

तिरपाल के असुरक्षित घर में रहने को तैयार नहीं ग्रामीण (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 19, 2025 at 6:58 PM IST

4 Min Read
रतलाम: दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पास रतलाम के मेगा इंडस्ट्रियल पार्क के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान बिबड़ौद गांव में निवेश क्षेत्र की 13 हेक्टेयर जमीन पर बने मकान और ईंट भट्टों को हटाने की कार्रवाई बीते दिनों की गई थी. यहां निवास करने वाले परिवारों को 12 किलोमीटर दूर लखनगढ़ गांव में जंगल में जगह दी गई है. जहां तिरपाल और बल्लियों से बने आशा स्थल में उन्हें रहने की जगह दी गई थी. लेकिन विस्थापित किए गए परिवार अब तक वहां जाकर रहने को तैयार नहीं हैं. उनका कहना है कि जंगल में न बिजली है न पानी और तिरपाल के घरों में हमारे बच्चे और महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगे. कुछ परिवार शहर में अन्य जगह बाहर रहने चले गए थे, लेकिन 8 परिवार अब भी टूटे हुए मकान और मलबे के बीच खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है.

दरअसल, रतलाम में बनने जा रहे निवेश क्षेत्र को लेकर पलसोड़ी, बिबड़ोद, जामथून और रायपुरिया सहित आधा दर्जन गांव में शासकीय जमीन पर से अतिक्रमण हटाने और मकान बनाकर रहने वाले लोगों को विस्थापित करने का कार्य प्रशासन द्वारा किया जा रहा है. प्रशासन ने बीते हफ्ते ही बिबड़ौद गांव में निवेश क्षेत्र की 13 हेक्टेयर जमीन पर बने मकान और ईंट भट्टो को हटाने की कार्यवाही की थी.

ईटीवी भारत से विस्थापितों ने बयां की अपनी समस्या (ETV Bharat)

ठंड में तिरपाल के असुरक्षित घर में रहने को तैयार नहीं ग्रामीण

यहां से विस्थापित की गए 38 परिवारों में से 8 परिवारों के पास अपना कोई मकान या जमीन का पट्टा नहीं था. इन 8 परिवारों को लखनगढ़ के नजदीक अस्थाई आश्रय बनाकर जगह उपलब्ध करवाई गई थी. लेकिन लखनगढ़ के स्थानीय ग्रामीणों ने भी नई बस्ती बसाने का विरोध शुरू कर दिया. इसके साथ ही विस्थापित किया गया यह परिवार भी वहां जाने को तैयार नहीं. उनका कहना है कि इतनी ठंड में तिरपाल के असुरक्षित मकान में कैसे रहें.

ग्रामीण बोले- वहां बिजली- पानी नहीं, परिवार भी सुरक्षित नहीं

अपने टूटे हुए मकानों के मलबे में से काम का सामान ढूंढ़ रहे इन परिवारों से जब चर्चा की गई तो इन्होंने बताया कि वह 12 किलोमीटर दूर जाकर जंगल में रहने को तैयार नहीं है. उनमें से आठ परिवार तो यही मलबे के पास खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं. महेश प्रजापत ने बताया कि उन्हें यहां से हटाते समय कहा गया कि आपको बेहतर जगह पर विस्थापित किया जाएगा लेकिन विस्थापन के नाम पर लखनगढ़ के पास जंगल में तिरपाल से बने घर में शिफ्ट कर दिया गया. वहां ना तो बिजली है और ना ही पानी. शौचालय के लिए भी खुले में टॉयलेट सीट लगा दी गई . हमारा रोजगार और काम-काज सब कुछ यहीं पर है.

विस्थापित हुईं ग्रामीण महिलाएं (ETV Bharat)

एक अन्य ग्रामीण नारायण ने बताया कि लखनगढ़ गांव के ग्रामीणों ने वहां पर बस्ती बसाये जाने का विरोध किया है. एक झोपड़ी में तो अज्ञात लोगों ने आग भी लगा दी. जब हमारा परिवार वहां सुरक्षित ही नहीं है तो छोटे बच्चों और महिलाओं को लेकर वहां रहने कैसे जाएं.

वहीं, इस मामले में तहसीलदार ऋषभ ठाकुर ने बताया कि "जितने भी मकानों को हटाया गया है. वह सभी शासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर बनाये गए थे इसके बावजूद जिन परिवार के पास रहने की व्यवस्था नहीं थी उनको शासन द्वारा अस्थाई आश्रय बनाकर विस्थापित किया था. वहां बिजली, पानी और सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था भी की गई है." बहरहाल विस्थापन को लेकर राजस्व विभाग के नियम चाहे जो भी हों, लेकिन शहर के रिहायशी क्षेत्र से 12 किलोमीटर दूर जंगल में आठ परिवारों को बसा देना आखिर कहां का सुशासन है.

