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सोनोग्राफी के लिए 1 से 2 महीने की वेटिंग, एक साल से ज्यादा यहां नहीं टिकते रेडियोलॉजिस्ट

रतलाम मेडिकल कॉलेज में सोनोग्राफी के लिए लंबी वेटिंग, दर्जनों विज्ञापन के बाद भी नहीं मिल रहे रेडियोलॉजिस्ट. दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.

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सोनोग्राफी के लिए 1 से 2 महीने की वेटिंग (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 5:48 PM IST

4 Min Read
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रतलाम: आमतौर पर अदालत में चल रहे मुकदमों के लिए तारीख पर तारीख मिलती है लेकिन रतलाम के मेडिकल कॉलेज में सोनोग्राफी के लिए भी तारीख मिल रही है. वेटिंग इतनी लंबी है कि मरीज को 1 से 2 महीने का इंतजार करना पड़ रहा है. यही नहीं 2 महीने पहले करोड़ों रुपए की सीटी स्कैन मशीन को चलाने के लिए भी टेक्नीशियन नहीं मिल पा रहा है.

कई बार विज्ञापन देकर भी रतलाम मेडिकल कॉलेज को रेडियोलॉजिस्ट नहीं मिल पा रहे हैं. जिसकी वजह से यहां आने वाले मरीजों को बाहर या किसी अन्य अस्पताल में सोनोग्राफी करवानी पड़ती है. सबसे अधिक असर निम्न आय वर्ग के मरीजों पर पड़ता है, जिनके पास इलाज करवाने के लिए रुपए नहीं होते हैं.

एक रेडियोलॉजिस्ट के भरोसे रेडियोलॉजी विभाग

रतलाम के शासकीय मेडिकल कॉलेज में हर दिन सैकड़ों मरीज पहुंचते हैं लेकिन मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को रेडियोलॉजिस्ट ढूंढे नहीं मिल रहे हैं. दर्जनों बार दिए गए रेडियोलॉजिस्ट की वेकेंसी के विज्ञापन भी यह रेडियोलॉजिस्ट की कमी पूरी नहीं कर पा रहे हैं. बीच में जिन सीनियर रेजीडेंट डॉक्टरों की नियुक्ति हुई थी उन्होंने भी नौकरी छोड़ दी है. ऐसे में रतलाम मेडिकल कॉलेज का रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट केवल एक सीनियर रेडियोलॉजिस्ट के भरोसे चल रहा है.

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एक रेडियोलॉजिस्ट के भरोसे रेडियोलॉजी विभाग (ETV Bharat)

सोनोग्राफी और सीटी स्कैन के लिए है क्यों है वेटिंग

रतलाम मेडिकल कॉलेज में केवल जिले के ही नहीं बल्कि झाबुआ, अलीराजपुर, मंदसौर, धार और राजस्थान के बांसवाड़ा से भी मरीज पहुंचते हैं. मेडिकल कॉलेज के लगभग सभी विभागों में बड़ी संख्या में पहुंचने वाले मरीजों के अनुपात में स्टाफ की कमी रहती है. लेकिन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में शुरुआत से ही रेडियोलॉजिस्ट की कमी बनी हुई है.

मेडिकल कॉलेज अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप मिश्रा ने बताया, "यहां बड़ी संख्या में आने वाले मरीजों की संख्या के अनुसार करीब 3 से 4 रेडियोलॉजिस्ट की आवश्यकता है. जबकि वर्तमान में केवल एक परमानेंट रेडियोलॉजिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं. ऐसी स्थिति के कारण बड़ी संख्या में सोनोग्राफी के लिए लंबी वेटिंग बनी हुई है."

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रतलाम मेडिकल कॉलेज में सोनोग्राफी के लिए लंबी वेटिंग (ETV Bharat)

अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप मिश्रा का कहना है, "इसमें इमरजेंसी वाले पेशेंट और प्रसूता महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है. बाकी मरीजों को जांच के लिए तारीख दी जाती है. वहीं, सीटी स्कैन मशीन के मेडिकल कॉलेज में इंस्टॉलेशन के बाद ट्रेनिंग एवं ट्रायल पूर्ण हो चुका है. इसमें भी टेक्निशियनों की नियुक्ति और ट्रेनिंग की वजह से देरी हुई है."

'बॉन्ड पूरा करने के बाद रेडियोलॉजिस्ट छोड़ देते हैं जॉब'

रतलाम मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के अनुसार रेडियोलॉजिस्ट की कमी शुरुआत से ही बनी हुई है. सभी पदों पर वैकेंसी के विज्ञापन भी अलग-अलग मीडिया माध्यमों में प्रसारित किए गए लेकिन रेडियोलॉजिस्ट मिल ही नहीं रहे हैं.

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विज्ञापन के बाद भी नहीं मिल रहे रेडियोलॉजिस्ट (ETV Bharat)

मेडिकल कॉलेज अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप मिश्रा ने बताया, "वर्तमान में मेडिकल कॉलेज की सबसे बड़ी परेशानी रेडियोलॉजिस्ट का नहीं मिलना है. सीनियर रेजिडेंट रेडियोलॉजिस्ट मिलना बहुत मुश्किल होता है. केवल 1 साल का बॉन्ड पूरा करने के लिए कुछ रेडियोलॉजिस्ट आते हैं और बॉन्ड अवधि पूर्ण करने के बाद जॉब छोड़कर चले जाते हैं. वर्तमान में भी मेडिकल कॉलेज में रेडियोलॉजिस्ट के लिए वॉक इन इंटरव्यू की वैकेंसी ओपन है."

'प्राइवेट संस्थानों में मिलता है अधिक वेतन'

डॉक्टर प्रदीप मिश्रा ने बताया, "सीनियर रेजिडेंट के पद पर कुछ रेडियोलॉजिस्ट ने ज्वाइन भी किया था लेकिन वह जॉब छोड़कर चले गए. रतलाम मेडिकल कॉलेज में वेतन के रूप में उन्हें 60 से 75 हजार प्रति माह मिलते हैं, जबकि प्राइवेट संस्थानों में उन्हें अधिक आकर्षक वेतन प्राप्त होता है. जिसकी वजह से रेडियोलॉजिस्ट नहीं मिल रहे हैं. हालांकि वॉक इन इंटरव्यू में रेडियोलॉजिस्ट शॉर्टलिस्ट हुए हैं. जिनके ज्वाइन करने के बाद इस समस्या का समाधान मिलने की उम्मीद है."

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