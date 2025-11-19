ETV Bharat / state

रतलाम में मृत व्यक्ति की आत्मा लेने अस्पताल पहुंचे परिजन, मान-मनुहार कर ले गए गांव

रतलाम मेडिकल कॉलेज के बाहर 1 घंटे तक चला अंधविश्वास का प्रदर्शन, हाथों में तलवार लेकर मृत व्यक्ति की आत्मा लेने पहुंचे परिजन.

RATLAM MEDICAL COLLEGE
रतलाम मेडिकल कॉलेज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 19, 2025 at 10:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रतलाम: आदिवासी अंचल में अंधविश्वास और कुरीति का उदाहरण देखने को मिला है. जहां, रतलाम के मेडिकल कॉलेज में 1 व्यक्ति की मौत के कुछ दिन बाद उसके परिजन और गांव वाले उसकी आत्मा लेने पहुंचे. जिस वार्ड में व्यक्ति की मृत्यु हुई थी उसी जगह पर परिवार के लोग आत्मा को लेने पहुंचे. पूरे विधि-विधान से पूजा-पाठ किया और कथित तौर पर आत्मा लेकर वापस घर लौटे.

अस्पताल के अंदर नहीं मिला प्रवेश

बीते दिन छावनी झोडिया गांव के 1 व्यक्ति की मौत अस्पताल में हो गई थी. जिसके चलते बुधवार को गांव के लोग मेडिकल कॉलेज के गेट पर पहुंचे और सुरक्षा कर्मियों से कहा कि वह उनके मृत हो चुके व्यक्ति की आत्मा को लेने अस्पताल पहुंचे हैं. यह सुनकर हर कोई हैरान हो गया. अस्पताल के अंदर प्रवेश नहीं दिए जाने के बाद मेडिकल कॉलेज के वार्ड के बाहर ही पूजा-पाठ और परंपरा का पालन किया गया. उसके बाद ढोल के साथ कथित मृतक की आत्मा को लेकर परिजन मेडिकल कॉलेज से रवाना हो गए.

मृत व्यक्ति की आत्मा लेने परिजन पहुंचे अस्पताल (ETV Bharat)

आदिवासी अंचल में क्यों होती है यह परंपरा

छावनी झोडिया गांव से आए भूरालाल ने बताया कि "उनके परिवार के शांतिलाल की मृत्यु कीटनाशक दवा पीने से हो गई थी. उसे इसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया था. जिसके बाद उसकी गातिया (प्रतिमा) स्थापित करने के लिए वह सभी पुजारी के साथ शांतिलाल की आत्मा को लेने आए हैं." भूरालाल ने बताया कि "यह उनकी परंपरा है. जहां पर हमारे व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसी जगह से उन्हें मान-मनुहार कर ले जाया जाता है."

जागरूक लोग नहीं मानते ये परंपरा

आदिवासी समाज में शिक्षा और जागरूकता के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और युवा आदिवासी नेता इस तरह की परंपरा से इत्तेफाक नहीं रखते हैं. इस मामले पर डॉ. अभय ओहरी ने बताया कि "आदिवासी समाज में जैसे-जैसे शिक्षा का स्तर सुधर रहा है. वैसे ही अंधविश्वास में भी कमी आ रही है. इस तरह की कुरीतियों को लेकर हम समाज में जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं."

Dead person soul statue installation tradition
अंधविश्वास का प्रदर्शन (ETV Bharat)

बहरहाल रतलाम मेडिकल कॉलेज में अंधविश्वास का खुला प्रदर्शन करीब 1 घंटे तक चला, लेकिन मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई. आदिवासी अंचल में अशिक्षा की वजह से अंधविश्वास फैल रहा है और यही वजह है कि कभी छोटे बच्चों को गर्म सरिए से दागने और कभी तंत्र मंत्र जैसी घटनाएं भी सामने आती रहती है.

TAGGED:

RATLAM MEDICAL COLLEGE
RATLAM DEAD PERSON SOUL TAKING
RATLAM DEAD PERSON SOUL
DEAD PERSON STATUE INSTALLATION
RATLAM TRIBAL SOUL TRADITION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

फिट रहने के लिए घर लें आएं ये साइकिल, किचन से कंस्ट्रक्शन तक का करेगी काम

जांबाज पुलिस अधिकारी शहीद आशीष शर्मा, हर जुबां पर बहादुरी के चर्चे, नाम से ही कांपते थे नक्सली

सागर में नोटों से भरी स्कॉर्पियो पकड़ी, आयकर विभाग को बुलानी पड़ी काउंटिंग मशीनें

इंदौर मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग की प्लानिंग नहीं, नाराज कैलाश विजयवर्गीय ने लगाई फटकार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.