ETV Bharat / state

रतलाम मेडिकल कॉलेज में होली पर विवाद, मेडिकल छात्रों को कार से कुचलने की कोशिश

रिपोर्ट: दिव्यराज राठौड़

रतलाम: मेडिकल कॉलेज में होली के दिन बड़ा विवाद हो गया. विवाद के बाद मेडिकल छात्रों को कार से कुचलने की कोशिश की गई है. जिसमें एक दो छात्रों को चोंट आई हैं. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें एक डॉक्टर पर कार से छात्रों को कुचलने की कोशिश का आरोप लगा है. गनीमत रही कि इसमें कोई छात्र कार के नीचे नहीं आया अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था. मेडिकल कॉलेज परिसर में होली मनाने के दौरान कार निकालने के लिए रास्ता नहीं मिलने की बात पर यह विवाद हुआ. जिसे लेकर औद्योगिक थाना रतलाम में दोनों पक्षों के द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई है.

रास्ता देने को लेकर हुआ था विवाद

पूरा मामला बुधवार दोपहर का है. जहां मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के बाहर स्टूडेंट होली खेल रहे थे. इसी बीच डॉक्टर रजत अली खान कार लेकर पहुंचा. होली खेल रहे छात्र उन्हें दूसरे रास्ते से कार ले जाने के लिए कहते हैं. लेकिन इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो जाता है और झूमाझटकी भी होती है. विवाद के बाद डॉक्टर रजत अली खान गाड़ी में बैठकर, गाड़ी आगे बढ़ा देता हैं. कुछ स्टूडेंट कार के आगे आकर गाड़ी को रोकने का प्रयास करते हैं. लेकिन कार सवार डॉक्टर द्वारा गाड़ी नहीं रोकी जाती है. इस घटना में कुछ मेडिकल स्टूडेंट बाल बाल बचे हैं. वहीं, दो छात्रों को चोट भी आई हैं.