रतलाम मेडिकल कॉलेज में होली पर विवाद, मेडिकल छात्रों को कार से कुचलने की कोशिश
रतलाम में मेडिकल छात्रों को कार से कुचलने की कोशिश, रास्ते देने को लेकर विवाद डॉक्टर का छात्रों से हुआ था विवाद.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 5, 2026 at 11:58 AM IST|
Updated : March 5, 2026 at 1:02 PM IST
रिपोर्ट: दिव्यराज राठौड़
रतलाम: मेडिकल कॉलेज में होली के दिन बड़ा विवाद हो गया. विवाद के बाद मेडिकल छात्रों को कार से कुचलने की कोशिश की गई है. जिसमें एक दो छात्रों को चोंट आई हैं. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें एक डॉक्टर पर कार से छात्रों को कुचलने की कोशिश का आरोप लगा है. गनीमत रही कि इसमें कोई छात्र कार के नीचे नहीं आया अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था. मेडिकल कॉलेज परिसर में होली मनाने के दौरान कार निकालने के लिए रास्ता नहीं मिलने की बात पर यह विवाद हुआ. जिसे लेकर औद्योगिक थाना रतलाम में दोनों पक्षों के द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई है.
रास्ता देने को लेकर हुआ था विवाद
पूरा मामला बुधवार दोपहर का है. जहां मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के बाहर स्टूडेंट होली खेल रहे थे. इसी बीच डॉक्टर रजत अली खान कार लेकर पहुंचा. होली खेल रहे छात्र उन्हें दूसरे रास्ते से कार ले जाने के लिए कहते हैं. लेकिन इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो जाता है और झूमाझटकी भी होती है. विवाद के बाद डॉक्टर रजत अली खान गाड़ी में बैठकर, गाड़ी आगे बढ़ा देता हैं. कुछ स्टूडेंट कार के आगे आकर गाड़ी को रोकने का प्रयास करते हैं. लेकिन कार सवार डॉक्टर द्वारा गाड़ी नहीं रोकी जाती है. इस घटना में कुछ मेडिकल स्टूडेंट बाल बाल बचे हैं. वहीं, दो छात्रों को चोट भी आई हैं.
विवादों को लेकर चर्चा में रहता है मेडिकल कॉलेज
रतलाम मेडिकल कॉलेज शिक्षा एवं चिकित्सा व्यवस्था से ज्यादा यहां होने वाले विवादों के लिए सुर्खियों में रहता है. इससे पहले भी यहां पढ़ने वाले मेडिकल छात्रों द्वारा ढाबा संचालक से मारपीट करने और बीच सड़क लाठी डंडों से मारपीट करने जैसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं. वहीं, पूर्व में मेडिकल कॉलेज में रैगिंग जैसी गंभीर घटनाएं भी सामने आई हैं. इस मामले में औद्योगिक थाना पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से शिकायत दर्ज की है.
- भोपाल के स्नूकर क्लब में खूनखराबा, 10वीं के छात्र पर हमला, 30 सेकेंड में चाकू से 27 वार
- जबलपुर में चाकूबाज महिला ने ऑटो ड्राइवर पर चलाए दनादन चाकू, कई वार से चालक गंभीर
- नशे की डिमांड पूरी नहीं हुई तो बौखलाए बदमाश, भोपाल में युवक को खून से लथपथ किया
मामले की जांच में जुटी पुलिस
थाना प्रभारी सत्येंद्र रघुवंशी ने बताया कि, ''होली मनाने के दौरान कॉलेज के छात्रों और रेजिडेंट डॉक्टर के बीच विवाद का मामला आया है. इससे संबंधित वीडियो फुटेज भी एक पक्ष द्वारा उपलब्ध करवाए गए हैं. इस घटनाक्रम की जांच की जा रही है.'' वहीं, मेडिकल कॉलेज प्रबंधन भी अनुशासनहीनता को लेकर बड़ी कार्यवाही किए जाने की बात कह रहा है.