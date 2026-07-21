रतलाम में हो रहा आंखों का जटिल ऑपरेशन, अब बड़ौदा अहमदाबाद जाने की जरूरत नहीं
रतलाम मेडिकल कॉलेज के नेत्र विभाग ने किया कॉर्निया ट्रांसप्लांट और ग्लूकोमा की सफल सर्जरी, आई डोनेशन के क्षेत्र में भी हो रहा जोरदार काम.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 21, 2026 at 5:18 PM IST
रतलाम: आंखों से संबंधित बीमारी और सर्जरी के लिए अब बड़ौदा, अहमदाबाद और बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं बल्कि रतलाम के मेडिकल कॉलेज में ही आंखों से संबंधित बड़ी बीमारियों का निदान हो रहा है. रतलाम मेडिकल कॉलेज के नेत्र विभाग में आधुनिक तकनीक और जांच उपकरण की मदद से जटिल बीमारियों का भी इलाज किया जा रहा है.
मेडिकल कालेज के डॉक्टरों ने किया सफलतापूर्वक कॉर्निया ट्रांसप्लांट
नेत्र विभाग के अनुभवी डॉक्टरों की टीम अब रतलाम में ही कॉर्निया ट्रांसप्लांट और ग्लूकोमा जैसे ऑपरेशन कर रही है. रतलाम मेडिकल कॉलेज के नेत्र विभाग में आंखों की जटिल बीमारियों के उपचार के साथ ही डॉक्टर की टीम ने कॉर्निया ट्रांसप्लांट भी सफलतापूर्वक किया है. जिससे अब रतलाम सहित आसपास के जिलों के मरीजों को अन्य शहरों के अस्पतालों के बजाय रतलाम मेडिकल कॉलेज में ही यह सुविधा मिल सकेगी.
आंखों के जटिल ऑपरेशन में पाई सफलता
दरअसल, रतलाम में मेडिकल कॉलेज की नेत्र विभाग की टीम ने कॉर्निया ट्रांसप्लांट और ग्लूकोमा के जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा किया है. हादसे में आंखों की रोशनी जाने के मामले में भी आई विजन रिकवर करने में रतलाम मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने सफलता पाई है. नेत्र विभाग के एचओडी डॉ. ऋषेद्र सिसोदिया ने बताया कि "नेत्र विभाग में आंखों के जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक किए जा रहे हैं जिसमें कॉर्निया ट्रांसप्लांट, ग्लूकोमा, आंखों पर दबाव कम करने के लिए किए जाने वाले लेजर ऑपरेशन, लेंस प्रत्यारोपण सहित कई तरह के जटिल ऑपरेशन विशेषज्ञ डॉक्टर के द्वारा किए जा रहे हैं. यही नहीं लेजर तकनीक से भी आंखों का ऑपरेशन किया जा रहा है."
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डॉ. ऋषेद्र सिसोदिया ने बताया कि नेत्र विभाग द्वारा आई डोनेशन के क्षेत्र में भी प्रदेश में बेहतर कार्य किया जा रहा है. नेत्र विभाग की टीम नेत्रदान करने वाले व्यक्ति के घर पहुंच कर नेत्रदान संपन्न करवाती है. वही, महंगी किस्म की आंखों की जांच और डायबीटिक पेशेंट की आंख के उपचार के लिए उपयोग में आने वाला 20 हजार मूल्य का इंजेक्शन मरीजों को नि:शुल्क लगाया जाता है.