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मौत के मुंह से लौटा परमानंद! सिर में घुसा सरिया, रतलाम मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने बचाई जान

जटिल ऑपरेशन कर रतलाम मेडिकल के डॉक्टरों ने बचाई घायल मरीज की जान, गिरकर सिर में घुस गया था सरिया. दिव्यराज राठौड़ की रिपोर्ट.

ratlam doctors Successful surgery
रतलाम मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने बचाई मरीज की जान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 13, 2026 at 1:04 PM IST

3 Min Read
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रतलाम: मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की टीम ने एक बेहद जटिल ऑपरेशन को सफलता पूर्वक कर एक वृद्ध की जान बचाई है. सीतामऊ निवासी मरीज परमानंद एक निर्माणाधीन भवन के गड्ढे में गिर गए थे. जहां उसके सिर में सरिया घुस गया था. गंभीर हालत में उसे सीतामऊ और मंदसौर के अस्पताल ले जाया गया था. जहां से रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. डॉक्टरों की टीम ने 2 घंटे तक चले ऑपरेशन को पूरा कर मरीज के सिर में घुसे सरिये को निकाल कर गंभीर रूप से घायल परमानंद की जान बचाई है.

निर्माणाधीन मकान के गड्ढे में गिरा, सिर में घुसा सरिया

दरअसल, मंदसौर जिले के सीतामऊ निवासी परमानंद पिता नागुलाल उम्र 41 वर्ष एक निर्माणाधीन मकान के गड्ढे में गिर गया था. गड्ढे में सर के बाल गिरने पर परमानंद के सिर के बाएं तरफ सरिया आर पार निकल गया था. गंभीर अवस्था में उसे शासकीय अस्पताल सीतामऊ ले जाया गया. जहां गंभीर स्थिति देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज मंदसौर रेफर कर दिया गया. मेडिकल कॉलेज मंदसौर में भी इस जटिल ऑपरेशन को करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने पर घायल परमानंद को रतलाम मेडिकल कॉलेज भेजा गया.

2 घंटे चली सर्जरी के बाद बची मरीज की जान

सर्जरी विभाग के वरिष्ठ डॉक्टर प्रवीण सिंह बघेल ने बताया कि, ''मरीज 12 सितंबर की 1:50 बजे उसे रतलाम मेडिकल कॉलेज में लाया गया. मरीज की स्थिति बेहद नाजुक थी. क्योंकि सरिया सिर के बाएं हिस्से में घुसकर कान के पास से आर पार निकला हुआ था. इस बेहद जटिल सर्जरी को करने के लिए सर्जरी विभाग के डॉक्टरों ने 2 घंटे तक चली सर्जरी में बड़ी मेहनत कर मरीज की जान बचाने में सफलता प्राप्त की है.

लोगों को राहत, इलाज के लिए बड़े शहरों के नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर

डॉ. प्रवीण सिंह बघेल ने बताया कि, ''मरीज परमानंद अब पूर्ण रूप से खतरे से बाहर है. समय पर सर्जरी हो जाने से मरीज की जान बच सकी है. वहीं, रतलाम में पहली बार इस तरह की आकस्मिक जटिल सर्जरी की गई है. रतलाम मेडिकल कॉलेज की इस सफलता से रतलाम जिले सहित आसपास के क्षेत्र के मरीज के लिए भी राहत की खबर है कि आकस्मिक और जटिल सर्जरी के लिए अब मरीजों को बड़े शहर और अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं होगी.''

इस सफल ऑपरेशन को संपन्न करने में शल्य चिकित्सा विभाग के डॉ. प्रवीण सिंह बघेल (डेजिग्नेटेड प्रोफेसर) डॉ. देवेंद्र चौहान (एसोसिएट प्रोफेसर), डॉ. शैलेंद्र नरगेश (असिस्टेंट प्रोफेसर), डॉ. पिंकी सीनियर रेजिडेंट, डॉ. शिवम तोमर सीनियर रेजिडेंट, डॉ. सजल यादव. डॉक्टर आशीष मेरावंडिया, डॉ. प्रसून, डॉ. स्नेहा एवं मेडिकल स्टाफ का बड़ा योगदान रहा है.

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