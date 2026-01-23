ETV Bharat / state

रतलाम मेडिकल कॉलेज भी इंदौर का भागीरथपुरा बनने पर तुला, हॉस्टल स्टूडेंट्स दहशत में

रतलाम के मेडिकल कॉलेज में दूषित पानी से जूनियर डॉक्टर्स के साथ ही सारे स्टूडेट्स परेशान. मरीज व तीमारदार भी परेशान.

रतलाम मेडिकल कॉलेज में दूषित पानी सप्लाई (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 23, 2026 at 4:35 PM IST

3 Min Read
रतलाम : शहर व आसपास के लोगों का उपचार करने वाला रतलाम मेडिकल कॉलेज खुद बीमार बनने पर उतारू है. यहां दूषित पानी को छात्र, डॉक्टर और मरीज मजबूर हैं. इंदौर के भागीरथपुरा में इतनी बड़ी घटना हुई. कई लोग मौत का शिकार हो गए. इसके बाद भी रतलाम मेडिकल कॉलेज में दूषित पानी सप्लाई हो रहा है. स्टूडेंट्स का कहना है कि रतलाम मेडिकल कॉलेज इंदौर का भागीरथपुरा न बन जाए.

पेयजल समस्या का वीडियो सोशल मीडिया पर

मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में पेयजल की टंकी कभी साफ नहीं होती. उसी का पानी सब पी रहे हैं. हॉस्टल में ना तो कहीं वाटर फिल्टर लगे हैं और ना ही वाटर कूलर से पानी सप्लाई हो पा रहा है. कुछ छात्रों ने बाहर से आरओ वॉटर मंगाने की व्यवस्था कर रखी है.

रतलाम के मेडिकल कॉलेज के छात्र आरओ वाटर पर निर्भर (ETV BHARAT)

मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने अपनी समस्या का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. वीडियो सामने आने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रबंधन हरकत में आया है, जिसके बाद अब बंद पड़े वाटर कूलर और फिल्टर का मेंटेनेंस करवाया जा रहे हैं.

सीधे टंकी से पेयजल सप्लाई, पानी गंदा

मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाले छात्रों का कहना है "हॉस्टल और मेस में पीने का पानी सीधे टंकी से सप्लाई हो रहा है, जोकि पीने लायक नहीं है. मेस में लगा वाटर कूलर भी बंद है. शिकायत किए जाने पर प्रबंधन द्वारा कहा गया कि यदि साफ पानी पीना है तो बाहर से आरओ वॉटर मंगवा कर पीओ." अस्पताल के कैंटीन में भी भोजन की गुणवत्ता बेहद खराब है. अस्पताल में भी मरीज और उनके परिजनों को दूषित पानी ही पीने को मिल रहा है.

छात्रों की शिकायतें दूर करने का आश्वासन

दूषित पानी की कई बार शिकायतें की गई लेकिन कोई समाधान नहीं निकला. कॉलेज परिसर में लगे वाटर कूलर पिछले दो वर्षों से अधिकांश बंद हैं और पानी की आपूर्ति अनियमित है. मजबूरी में पानी बाहर से मंगवाया जा रहा है. वह भी गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरता. अधिकांश छात्र आर्थिक रूप से कमजोर हैं. इसलिए वे खरीद कर पानी नहीं पी सकते हैं.

मेडिकल कॉलेज के डॉ. प्रदीप मिश्रा का कहना है "पानी से संबंधित समस्या का समाधान लगातार किया जा रहा है. एकेडमिक एरिया और हॉस्टल क्षेत्र में पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है. समय-समय पर वाटर कूलर की सफाई और मेंटेनेंस का कार्य भी करवाया गया है."

