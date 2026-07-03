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रतलाम की MDR सड़कें हादसों को दे रही हैं न्यौता, बरसात के मौसम में चौड़ी दरारें बनीं जानलेवा

रतलाम: करोड़ों रुपए की लागत से बनी एमडीआर रोड यानी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड देखरेख और मरम्मत के अभाव में जर्जर होती जा रही है. इन सड़कों की देखरेख की 5 साल की अवधि समाप्त होने के बाद इनका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है. ताजा मामला रतलाम जिले का है जहां रतलाम और उज्जैन को जोड़ने वाली सीमेंट कांक्रीट एमडीआर सड़क पर 1 किमी लंबी दरारें पड़ गई है. करीब 4 इंच चौड़ी इन दरारों में दो पहिया वाहनों के टायर फंस रहे हैं जिससे कई हादसे भी सामने आ रहे हैं.

रतलाम के नामली और सेमलिया के बीच में सड़क के करीब एक किलोमीटर हिस्से पर गहरी दरार पड़ गई है. लेकिन अब इसकी मरम्मत करने से निर्माण करने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी ने हाथ खींच लिए हैं. इसके बाद अब पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने इस पर संज्ञान लेकर सड़क की मरम्मत करवाने का आश्वासन दिया है.

रतलाम की MDR सड़कें हादसों को दे रही हैं न्यौता (ETV Bharat)

सड़क बनने के पहले साल में ही पड़ गई दरारें, कंस्ट्रक्शन कंपनी ने नहीं दिया ध्यान

दरअसल, रतलाम को उज्जैन जिले से जोड़ने वाली एमडीआर सड़कों का निर्माण वर्ष 2018 से 2020 के बीच हुआ था. इन सीमेंट कांक्रीट की सड़कों का मेंटेनेंस और देखरेख 5 वर्षों तक निर्माण करने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी या ठेकेदार को करना होता है. सेमलिया गांव के सरपंच विशाल चौहान और पूर्व सरपंच नरेंद्र जैन ने बताया कि "यह सड़क रतलाम के धामनोद से घिनौदा उज्जैन जिले तक बनी हुई है. बनने के पहले ही साल में इस हिस्से पर लंबी दरारें पड़ने लग गई थी लेकिन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने केवल खानापूर्ति कर दी. पिछले साल भी सड़क में पड़ी दरारों को लेकर लोक निर्माण विभाग में शिकायत की थी लेकिन कोई मरम्मत कंपनी या विभाग के द्वारा नहीं की गई.