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रतलाम की MDR सड़कें हादसों को दे रही हैं न्यौता, बरसात के मौसम में चौड़ी दरारें बनीं जानलेवा

रतलाम में मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के बीचो-बीच पड़ गई 1 किलोमीटर लंबी दरार, 5 साल की गारंटी खत्म होते ही एमडीआर सड़कों के बुरे हाल.

RATLAM MDR ROAD POOR CONDITION
बरसात के मौसम में चौड़ी दरारों वाली सड़कें बनीं जानलेवा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 7:32 PM IST

3 Min Read
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रतलाम: करोड़ों रुपए की लागत से बनी एमडीआर रोड यानी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड देखरेख और मरम्मत के अभाव में जर्जर होती जा रही है. इन सड़कों की देखरेख की 5 साल की अवधि समाप्त होने के बाद इनका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है. ताजा मामला रतलाम जिले का है जहां रतलाम और उज्जैन को जोड़ने वाली सीमेंट कांक्रीट एमडीआर सड़क पर 1 किमी लंबी दरारें पड़ गई है. करीब 4 इंच चौड़ी इन दरारों में दो पहिया वाहनों के टायर फंस रहे हैं जिससे कई हादसे भी सामने आ रहे हैं.

रतलाम के नामली और सेमलिया के बीच में सड़क के करीब एक किलोमीटर हिस्से पर गहरी दरार पड़ गई है. लेकिन अब इसकी मरम्मत करने से निर्माण करने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी ने हाथ खींच लिए हैं. इसके बाद अब पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने इस पर संज्ञान लेकर सड़क की मरम्मत करवाने का आश्वासन दिया है.

रतलाम की MDR सड़कें हादसों को दे रही हैं न्यौता (ETV Bharat)

सड़क बनने के पहले साल में ही पड़ गई दरारें, कंस्ट्रक्शन कंपनी ने नहीं दिया ध्यान

दरअसल, रतलाम को उज्जैन जिले से जोड़ने वाली एमडीआर सड़कों का निर्माण वर्ष 2018 से 2020 के बीच हुआ था. इन सीमेंट कांक्रीट की सड़कों का मेंटेनेंस और देखरेख 5 वर्षों तक निर्माण करने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी या ठेकेदार को करना होता है. सेमलिया गांव के सरपंच विशाल चौहान और पूर्व सरपंच नरेंद्र जैन ने बताया कि "यह सड़क रतलाम के धामनोद से घिनौदा उज्जैन जिले तक बनी हुई है. बनने के पहले ही साल में इस हिस्से पर लंबी दरारें पड़ने लग गई थी लेकिन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने केवल खानापूर्ति कर दी. पिछले साल भी सड़क में पड़ी दरारों को लेकर लोक निर्माण विभाग में शिकायत की थी लेकिन कोई मरम्मत कंपनी या विभाग के द्वारा नहीं की गई.

Ratlam MDR Road Poor Condition
5 साल की गारंटी खत्म होते ही एमडीआर सड़कों का बुरा हाल (ETV Bharat)

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इस दौरान कंपनी का 5 वर्ष के मेंटेनेंस का समय भी खत्म हो गया. अब यह दरार काफी चौड़ी हो गई है. जिसमें हादसे होने का खतरा बना हुआ है. लोक निर्माण विभाग ने ध्यान नहीं दिया तो यह बारिश के मौसम में सड़क और खराब कर देगा और हादसों की संभावना भी बढ़ जाएगी."

MDR ROAD 1 KM LONG CRACK
रतलाम की सड़कों पर दरारें बनीं जानलेवा (ETV Bharat)

सड़क मेंटेनेंस का दिया गया आदेश

इस मामले पर लोक निर्माण विभाग के ईई एमएस चौहान ने बताया कि "सेमलिया से नामली के मध्य सड़क पर दरार पड़ जाने की जानकारी मिली है इसका मेंटेनेंस करने के लिए निर्देश दिए गए हैं. जल्दी ही सड़क पर पड़ी हुई दरार को भर दिया जाएगा."

RATLAM MDR ROAD POOR CONDITION
रतलाम की MDR सड़कें 5 साल में ही हुईं जर्जर (ETV Bharat)

इस मामले में बड़ा सवाल यह है कि एमडीआर रोड पर हर साल मरम्मत के बावजूद लंबी दरारें पड़ने की समस्या लगातार बनी हुई है. लेकिन केवल छोटी-मोटी मरम्मत कर हर साल इन दरारों को भर कर खाना पूर्ति कर ली जाती है, जिसका खामयाजा इस सड़क से गुजरने वाले राहगीरों को भुगतना पड़ता है.

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