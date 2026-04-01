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रतलाम में पोल्ट्री फार्म में चल रही थी एमडी ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग, मास्टरमाइंड देता था ट्रेनिंग

रतलाम में एमडी ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड जमशेद लाला उर्फ डॉक्टर सहित 4 गिरफ्तार, लाखों की एमडी और केमिकल जब्त.

MD DRUGS MANUFACTURING POULTRY FARM
पोल्ट्री फार्म में लगा रखी थी एमडी ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 10:57 AM IST

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रतलाम: पुलिस ने एक बड़े अंतरराज्यीय एमडी ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. पिपलोदा के समीप बोरखेड़ा गांव में रतलाम पुलिस ने दबिश देकर ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री और एमडी मैन्युफैक्चरिंग के मास्टरमाइंड जमशेद लाला उर्फ डॉक्टर सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने मौके से करीब 20 लाख रुपए कीमत की 200 ग्राम तैयार एमडी ड्रग्स और 175 किलोग्राम केमिकल जब्त किया है

पोल्ट्री फार्म में लगा रखी थी एमडी ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट

रतलाम एसपी अमित कुमार ने एमडी ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क पकड़े जाने का खुलासा किया है. जमशेद लंबे समय से वांटेड था और ड्रग्स बनाने की ट्रेनिंग भी देता था. आरोपी बोरखेड़ा गांव के पास एक पोल्ट्री फार्म में एमडी ड्रग्स तैयार करते थे. रतलाम पुलिस ने बीती रात दबिश देकर इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. किसी को शक ना हो इसलिए आरोपियों ने पोल्ट्री फार्म के अंदर फैक्ट्री का सेटअप लगा रखा था. यहां से एमडी ड्रग्स तैयार कर आसपास के क्षेत्र में सप्लाई की जाती थी.

रतलाम में एमडी ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क का भंडाफोड़ (ETV Bharat)

मास्टरमाइंड जमशेद लाला उर्फ डॉक्टर सहित 4 गिरफ्तार

रतलाम एसपी अमित कुमार ने बताया कि "एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री के साथ ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग में शामिल नेटवर्क का मास्टरमाइंड जमशेद लाल उर्फ डॉक्टर हमारे हाथ लगा है. जिसका पुराना आपराधिक रिकार्ड भी है. वह एमडी ड्रग्स बनवाने में माहिर माना जाता है. जमशेद लंबे समय से वांटेड था और ड्रग्स बनाने की ट्रेनिंग भी देता था. पुलिस ने जमशेद के अलावा पोल्ट्री फार्म मालिक सलीम खान, राजस्व विभाग के कोटवार युसूफ खान और रईस खान को भी गिरफ्तार किया है."

RATLAM MD Drugs Factory
मास्टरमाइंड जमशेद लाला उर्फ डॉक्टर सहित 4 गिरफ्तार (ETV Bharat)

राजस्थान कनेक्शन की भी हो रही जांच

रतलाम एसपी अमित कुमार ने बताया कि "अंतराज्यीय गिरोह होने से यह राजस्थान के साथ आसपास के राज्यों में भी एमडी ड्रग्स सप्लाई करता था. इसे लेकर राजस्थान एंगल से भी जांच की जा रही है. आरोपियों से पुलिस पूरे ड्रग नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटा रही है. शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने इस फैक्ट्री से सैकड़ों किलो एमडी ड्रग्स बनाए जाने और सप्लाई किए जाने की बात कबूली है. पुलिस इस फैक्ट्री में लाए गए रॉ मटेरियल के सप्लायरों के साथ ही तैयार ड्रग्स खरीदने वालों की तलाश में जुटी हुई है. "

Synthetic Drugs Seized
पोल्ट्री फार्म में बन रही थी एमडी ड्रग्स (ETV Bharat)

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