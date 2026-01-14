मुंबई के पबों में ड्रग्स सप्लाई करते थे मंदसौर के तस्कर, 20 करोड़ की एमडी के साथ दो आरोपी पकड़ाए
रतलाम से एमडी ड्रग्स तस्कर के 2 आरोपी गिरफ्तार, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे और रेलमार्ग के सहारे करते थे तस्करी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 14, 2026 at 8:03 PM IST
रतलाम: जावरा में मुंबई और रतलाम पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में 20 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स बरामद हुई है. रतलाम पुलिस की मदद से मुंबई पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है, जो मुंबई के पब में ड्रग सप्लाई करते थे. इनके पास से पुलिस ने 10 किलो एमडी पाउडर जब्त किया है. पुलिस के अनुसार तस्करी नेटवर्क का कनेक्शन राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के देवलजी गांव से जुड़ा हुआ है. मुंबई पुलिस ने बुधवार को दोनों आरोपियों को ट्रांजिट डिमांड पर लेकर मुंबई के लिए रवाना हुई है. वहीं, रतलाम पुलिस भी मामले की जांच में जुटी है.
ड्रग पेडलर की निशानदेही पर पहुंची पुलिस
मुंबई पुलिस ने 11 जनवरी को 23 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ एक आरोपी को मुंबई में गिरफ्तार किया था. पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वह ड्रग पेडलर है. जिसके बाद ड्रग पेडलर की निशानदेही पर मुंबई पुलिस ड्रग्स सप्लाई करने वाले मंदसौर के मास्टरमाइंड भय्यू लाला को पकड़ने पहुंची थी. जिसके लिए मुंबई पुलिस ने 13 जनवरी को मंदसौर में दबिश दी, लेकिन तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए.
पुलिस के पकड़ से बच निकला मास्टरमाइंड
मुंबई पुलिस उनका पीछा किया, लेकिन तीनों आरोपी मंदसौर से भाग कर रतलाम के जावरा पहुंच गए. जहां रतलाम पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन कर मुंबई पुलिस ने हुसैन टेकरी क्षेत्र से 2 ड्रग्स तस्करों को पकड़ा और उनके पास से 10 किलो एमडी ड्रग्स जब्त की. लेकिन मास्टरमाइंड भय्यू लाला मौके से फरार हो गया है.
तस्करी नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस
मुंबई पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए रतलाम एडिशनल एसपी विवेक कुमार ने बताया कि "ड्रग तस्करी के इस नेटवर्क का कनेक्शन राजस्थान के प्रतापगढ़ और मंदसौर जिले से जुड़ा हुआ है. मुंबई पुलिस की कार्रवाई के अलावा रतलाम पुलिस भी एमडी ड्रग तस्करी के नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है."
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे और रेलमार्ग के सहारे तस्करी
ड्रग्स तस्करी का यह नेटवर्क राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के देवलजी, नीमच, मंदसौर और रतलाम से होकर मुंबई तक फैला हुआ है. जिसमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे और दिल्ली मुंबई रेलमार्ग का सहारा लेकर करोड़ों रुपए की ड्रग तस्करी करने की जानकारी सामने आई है.