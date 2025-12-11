ETV Bharat / state

रतलाम में आग से धधका कबाड़ गोदाम, 3 किमी दूर से दिखी लपटे, लोगों ने छोड़े घर

देर रात लगी कबाड़ गोदाम में आग स्थानीय निवासी आरिफ कुरैशी ने बताया कि, ''बुधवार रात करीब साढ़े बारह बजे हाट रोड पर वेद व्यास कालोनी के टर्न पर स्थित कबाड़ गोदाम में आज की लपटे दिखाई दी. धीरे-धीरे आग में विकराल रूप धारण कर लिया और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई. इस कबाड़ गोदाम में प्लास्टिक, कार्टून, पन्नी, वायर जैसे ज्वलनशील सामग्री होने से आग और अधिक भड़क गई और आग की लपटे 3 किलोमीटर दूर तक दिखाई दी. गोदाम से ऊंची-ऊंची लपटे निकल रही थी और आसपास के लोगों का भी धुएं से दम घुटने लगा और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए.''

रतलाम: शहर के हाट रोड स्थित कबाडा गोदाम में बीती बुधवार रात भीषण आग लग गई. शहर के बीचो-बीच रिहायशी इलाके में बने इस गोदाम से ऊंची-ऊंची लपटे उठने लगी और आसपास के क्षेत्रों में भी धुआं भर गया. देर रात रहवासी इलाके के गोदाम में आग से लोगों में हड़कंप मच गया और लोग घरों बाहर निकल आए. इस आग को बुझाने के लिए फायर बिग्रेड की 10 से अधिक दमकल गाड़ियों से पानी डालकर आग पर सुबह 4 बजे काबू पाया जा सका है.

आग बुझाने में लगे 4 घंटे

सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी व नगर निगम की फायर बिग्रेड की दमकल मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने आग बुझाना शुरू किया. आग इतनी भीषण थी कि नामली नगर परिषद और इप्का लैबोरेट्री से भी फायर फाइटर मंगवाने पड़े. करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया जा सका है. गनीमत रही कि यह भीषण आग रिहायशी इलाके में नहीं फैली अन्यथा बड़ा जान माल का नुकसान हो सकता था. हाट की चौकी पुलिस इस भीषण अग्निकांड की जांच में जुटी हैं.

चौकी प्रभारी पंकज राजपूत ने बताया कि, ''यह गोदाम लच्छू कबाड़ी नाम के व्यक्ति का बताया जा रहा है. आग किन कारणों से लगी है इसकी जांच पड़ताल की जा रही है.''

रतलाम में एक नहीं कई जानलेवा खतरनाक गोदाम

बीते कुछ वर्षों में रतलाम शहर के रिहायशी इलाकों में स्थित पाइप गोदाम, केमिकल एवं पेंट्स गोदाम और कबाड़ गोदाम में आग लगने की आधा दर्जन घटनाएं सामने आई हैं. नगर निगम ऐसे खतरनाक गोदाम कोरी हैसी क्षेत्र से बाहर किए जाने का नोटिस भी जारी किया गया था. लेकिन इस पर कोई ठोस कार्यवाही अब तक नहीं हुई है. जिसके चलते रतलाम शहर के रिहायशी क्षेत्र में कई ऐसे गोदाम बने हुए हैं जिनमें हादसा होने पर लोगों की जान पर बन आती है.

बड़ा सवाल यह है कि आखिर आवासीय इलाकों में इतने बड़े कबाड़ के गोदाम कैसे चल रहे हैं. प्रशासन द्वारा बार-बार नोटिस देने के बावजूद उन्हें खाली क्यों नहीं करवाया जा रहा है. इस भीषण आग पर सुबह 4:00 तक काबू पाया जा सका है. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है लेकिन संकरे रास्ते और शहर के बीचो-बीच बने यह कबाड़ के गोदाम बड़े हादसों को आमंत्रण दे रहे हैं. हाट की चौकी पुलिस आग लगने के कारण और घटना की जांच में जुटी हुई है.