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अनजान दुश्मन ने सूखा दिए सैंकड़ों आम के पेड़, दो से तीन दिनों में खत्म हो रहे वर्षों पुराने हरे-भरे पेड़

रतलाम में अचानक सूखने लगे आम के पेड़, उद्यानिकी विभाग के विशेषज्ञों ने बताया आखिर क्यों सूख रहे पेड़.

Mango Trees Dying Fungal Disease
अनजान दुश्मन ने सूखा दिए सेंकड़ों आम के पेड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 6:13 PM IST

5 Min Read
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रतलाम: इन दिनों रतलाम में आम के पेड़ अचानक से सूख कर नष्ट हो रहे हैं. रतलाम शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पुराने आम के पेड़ सूख रहे हैं. गहरी छाया और फल देने वाले आम के पेड़ों के अचानक सूखने की स्थिति बेहद चिंताजनक है. रतलाम के जिन गांव की पहचान आम के पेड़ और बगीचों के लिए होती थी, वहां अब गिने-चुने आम के पेड़ ही बचे हैं और लगातार पेड़ों के सूखने का सिलसिला जारी है. स्थानीय लोगों के अनुसार इस और किसी का ध्यान नहीं है लेकिन बीते एक दो सालों में बड़ी संख्या में आम के पेड़ सूख कर खत्म हो चुके हैं. उद्यानिकी विभाग के विशेषज्ञों के अनुसार आम के पेड़ों में फंगस जनित बीमारी, स्टेम बोरर और जमीन में नमी के संतुलन की वजह से यह स्थिति पैदा हो सकती है.

मई और जून के महीने में 4 आम के पेड़ सूखे

रतलाम का सेमलिया गांव कभी आम के बगीचों और देसी आमों के लिए मालवा में प्रसिद्ध हुआ करता था, लेकिन यहां धीरे-धीरे आम के पेड़ों की संख्या घटती चली गई और अब यहां गिने चुने आम के पेड़ ही बचे हैं. सेमलिया गांव के नरेंद्र जैन ने बताया कि "उनके ट्रस्ट की जमीन पर 100 से अधिक आम के पेड़ हुआ करते थे, जो अब एक दर्जन ही बचे हैं. मई और जून के महीने में ही चार आम के पेड़ सूख गए हैं."

अनजान दुश्मन ने सूखा दिए सैंकड़ों आम के पेड़ (ETV Bharat)

अचानक सूख गए 2 पेड़

गांव के ही रामलाल मौर्य ने बताया कि "उसके खेत पर वर्षों पुराना आम का बड़ा पेड़ था. इस वर्ष उस पर फल भी आए थे लेकिन अचानक से उसके पत्ते मुरझा कर सूखने लगे और धीरे-धीरे पूरा पेड़ नष्ट हो गया. गांव के भावेश राठौर ने भी बताया कि "उनके खेत पर बड़ी संख्या में आम के पेड़ थे, लेकिन अब दो ही आम के पेड़ बचे हैं. इस वर्ष भी 2 पेड़ अचानक से सूख गए हैं. यही स्थिति रतलाम शहर में भी है. यहां के नवीन व्यास ने बताया कि "उनके घर के बाहर वर्षों पुराना बड़ा आम का पेड़ था, जिससे पूरी सड़क पर भीषण गर्मी में भी छाया रहती थी, लेकिन अनजान बीमारी की वजह से वह पेड़ दो से तीन दिनों में ही सूख गया."

क्यों सूख रहे आम के पेड़

उद्यानिकी विशेषज्ञ शैतान सिंह गरवाल ने बताया कि "आम के पेड़ों के सूखने की दो-तीन वजह हो सकती है. जिसमें पेड़ की जड़ों में फंगस या दीमक लग जाने से वह नष्ट हो जाती है और पेड़ धीरे-धीरे सूख जाता है. इसके अलावा स्टेम बोरर नाम का कीड़ा भी पेड़ के तने में छेद कर उसे खोखला बना देता है और धीरे-धीरे हरा भरा आम का पेड़ नष्ट हो जाता है. वहीं, पर्यावरण के विशेषज्ञों की माने तो यह जमीन में लगातार कम हो रही नमी की वजह से भी हो सकता है. खुशाल सिंह पुरोहित ने बताया कि वर्तमान में मालवा क्षेत्र में भूमिगत जल का दोहन सर्वाधिक हो रहा है. ऐसे में जमीन की नमी नीचे जा रही है और नमी का संतुलन भी पेड़ों के सूखने का कारण बन रहा है."

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मई और जून के महीने में 4 आम के पेड़ सूखे (ETV Bharat)

कैसे बचाएं वर्षों पुराने आम के पेड़

उद्यानिकी विशेषज्ञ ने बताया कि पुराने आम के पेड़ों को बचाने के लिए किसानों को और पेड़ मालिकों को उनकी विशेष देखरेख करना पड़ेगी. पेड़ के तने में यदि दीमक या किसी प्रकार के छेद दिखाई दे रहे हैं तो यह कीड़ा लगने और बीमारी आने का संकेत है. तने में यदि कोई छेद या लाल रंग का गोंद निकल रहा है तो उस स्थान की सफाई कर उसमें क्लोरोपायरीफोस दवाई अंदर डालकर बाहर मिट्टी से छेद को बंद कर देना है.पेड़ों के तनों में नीला थोथा, चूना और कॉपर ऑक्सिक्लोराइड से बना घोल लगाना चाहिए और उससे तने की पुताई करना चाहिए.

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रतलाम में सूख रहे आम के पेड़ (ETV Bharat)

पेड़ के नाप के आधार पर आसपास रिंग बनाकर सिंचाई करना चाहिए.पेड़ की डालें यदि सुख गई है या उन पर बीमारी लग गई है तो उन्हें कटाई छटाई कर हटा देना चाहिए. पेड़ के आसपास यदि अत्यधिक जल भराव हो रहा है तो उसे भी रोकना चाहिए. बहरहाल बड़ी संख्या में आम के पेड़ नष्ट हो चुके हैं लेकिन यदि समय रहते थोड़ी बहुत देखरेख और उपचार किया जाए तो बचे हुए वर्षों पुराने आम के इन पेड़ों को बचाया जा सकता है.

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