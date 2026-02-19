खेतों में गेहूं की फसल देख फफक कर रोए किसान, बारिश के बाद बीमा कंपनी का सहारा
रतलाम, मंदसौर और नीमच में बेमौसम बारिश से गेहूं की फसल को हुआ भारी नुकसान. किसान डायल कर रहे बीमा कंपनियों के फोन.
रतलाम: पश्चिम मध्य प्रदेश के रतलाम, मंदसौर और नीमच जिलों में बेमौसम बारिश से रवि की फसलों में भारी नुकसान हुआ है. खासकर गेहूं की खड़ी फसल में बारिश के साथ चली तेज हवा की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है. रतलाम जिले के मथुरी, करमदी, तितरी और रूपाखेड़ा गांव में गेहूं, चना और सरसों की कटी हुई फसल में नुकसान पहुंचा है.
बुधवार को मंदसौर और नीमच जिले में भी बारिश और ओले की वजह से अफीम, चना और सरसों की फसल में बड़ा नुकसान हुआ है. वहीं, बुधवार देर रात और गुरुवार सुबह हुई बारिश और तेज हवाओं की वजह से रतलाम के आसपास के गांव में भी फसलों को नुकसान पहुंचा है. फसल में हुए नुकसान की जानकारी देने के लिए किसानों ने बीमा कंपनी के टोल नंबर पर कॉल किया लेकिन बीमा कंपनी का नंबर ही नहीं लग रहा है.
'बीमा कंपनी का नहीं लग रहा फोन'
रतलाम के मथुरी, करमदी, तितरी और रूपाखेड़ा गांव में बारिश और तेज हवाओं की वजह से गेहूं की फसल में नुकसान पहुंचा है. मथुरी के किसान ईश्वर लाल ने बताया कि "तेज हवाओं की वजह से गेहूं की फसल जमीन पर आड़ी हो गई है."
करमदी के किसान राजेश पुरोहित ने बताया कि "वर्तमान में सरसों और चने की फसल खेत में कटी हुई पड़ी है. बेमौसम की बारिश से खराब हो रही है. गेहूं की फसल बारिश, हवा की वजह से खेत में गिर गई. जिसकी सूचना संबंधित अधिकारी को दी गई है लेकिन अब तक कोई खराब हुई फसल देखने नहीं आया है. फसल बीमा करने वाली कंपनी के टोल नंबर पर भी कई किसानों में संपर्क किया लेकिन फोन ही नहीं लग रहा है."
'पटवारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को दें सूचना'
कृषि विभाग के अधिकारी बिकवास ने बताया कि "फसलों में आंशिक नुकसान की संभावना है. लेकिन बड़े नुकसान की जानकारी अब तक विभाग में प्राप्त नहीं हुई है. जिस भी क्षेत्र में बारिश या तेज हवाओं की वजह से फसल को नुकसान पहुंचा है. वहां के किसान स्थानीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और पटवारी को इसकी सूचना दें. इसके अलावा फसल बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर भी किसान फसल को हुए नुकसान की सूचना दे सकते हैं."