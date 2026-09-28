ETV Bharat / state

अफीम नीति के इंतजार में किसान, जरा सी देरी और उत्पादन हो जाएगा कम

अफीम नीति के इंतजार में किसान ( ETV Bharat )

रतलाम: पश्चिम मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच और रतलाम जिलों में काला सोना यानी अफीम की खेती करने वाले किसानों को इस साल अफीम नीति के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है. केंद्र सरकार की वर्ष 2026- 27 की अफीम नीति में देरी की वजह से इस क्षेत्र में अफीम उत्पादन पर असर पड़ सकता है. किसानों को चिंता है कि अफीम नीति में हो रही देरी की वजह से अफीम की बुआई का अनुकूल समय निकल जाएगा. जिसकी वजह से डोडे से निकलने वाली अफीम का उत्पादन कम होगा.