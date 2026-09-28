अफीम नीति के इंतजार में किसान, जरा सी देरी और उत्पादन हो जाएगा कम
पश्चिम मध्य प्रदेश के किसानों को अफीम नीति का इंतजार, अफीम की बुवाई में हो सकती है देरी,उत्पादन पर पड़ेगा असर. दिव्यराज सिंह राठौर रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 28, 2026 at 7:28 PM IST
रतलाम: पश्चिम मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच और रतलाम जिलों में काला सोना यानी अफीम की खेती करने वाले किसानों को इस साल अफीम नीति के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है. केंद्र सरकार की वर्ष 2026- 27 की अफीम नीति में देरी की वजह से इस क्षेत्र में अफीम उत्पादन पर असर पड़ सकता है. किसानों को चिंता है कि अफीम नीति में हो रही देरी की वजह से अफीम की बुआई का अनुकूल समय निकल जाएगा. जिसकी वजह से डोडे से निकलने वाली अफीम का उत्पादन कम होगा.
आमतौर पर केंद्र सरकार और केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा हर साल सितंबर के पहले या दूसरे हफ्ते तक वार्षिक अफीम नीति जारी की जाती है. जिसके अंतर्गत किसानों को अफीम की खेती के लिए आवंटित लाइसेंस, अफीम बोये जाने के रकबे और अफीम के दाम आदि के नीति और निर्देश निर्धारित किए जाते हैं.
सितंबर बीतने के बाद भी नहीं आई अफीम नीति
दरअसल, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) द्वारा हर वर्ष की अफीम उत्पादन नीति तय की जाती है. जिसमें अफीम उत्पादक किसानों की पात्रता, मॉर्फिन की मात्रा और न्यूनतम उपज सहित खरीदी जाने वाली अफीम के दाम तय किए जाते हैं. इसके अलावा खेती की पद्धति पारंपरिक चीरा पद्धति या सीपीएस पद्धति का भी निर्धारण किया जाता है. अफीम उत्पादक किसानों के संगठन से जुड़े नरसिंह डांगी ने बताया कि "हर वर्ष अफीम नीति सितंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में जारी हो जाती है, लेकिन इस वर्ष नीति जारी होने में देरी हो रही है.
अफीम की बुवाई में हो सकती है देरी
जिसकी वजह से अफीम की बुवाई का अनुकूल समय निकल जाएगा और जब चीरा लगाने का समय आता है, उस समय गर्म मौसम शुरू हो जाता है. जिसकी वजह से अफीम का उत्पादन अच्छा नहीं मिलता है. ऐसी स्थिति में कई बार नारकोटिक्स विभाग द्वारा तय किए गए अफीम की मात्रा से कम उत्पादन प्राप्त होता है. जिसकी वजह से कई किसानों के पट्टे निरस्त हो जाते हैं. अफीम की बुवाई का सबसे अनुकूल समय 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक होता है, लेकिन इस साल नीति जारी नहीं होने की वजह से अफीम की बुवाई में देरी होने की संभावना है.
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अफीम के पट्टे वापस जारी करने की मांग
बोरखेड़ी गांव के लाखन सिंह ने बताया "किसानों को इस बात का भी असमंजस है कि उन्हें चीरा पद्धति से खेती करने की परमिशन मिलेगी या सीपीएस. अफीम नीति जारी होने में हो रही देरी की वजह से किसने की अफीम की खेती पर असर पड़ेगा. अफीम उत्पादक किसानों के संगठन से जुड़े नरसिंह डांगी ने बताया कि "इस बार भारत सरकार और नारकोटिक्स विभाग से किसानों से जुड़ी हुई कई मांगे रखी गई है. जिसमें प्रमुख मांग अफीम के दाम बढ़ाए जाने, अफीम नीति समय पर जारी करने और 1997-98 में काटे गये अफीम के पट्टे वापस जारी करने की मांगे रखी गई है."
बहरहाल, नारकोटिक्स विभाग के उच्च अधिकारियों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और नारकोटिक्स विभाग द्वारा तय की जाती है और जल्दी अफीम नीति 2026-27 जारी होगी.