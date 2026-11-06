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धनतेरस पर सजा कुबेर का खजाना, रतलाम और नीमच में नोटों से जगमगाया महालक्ष्मी का दरबार

धनतेरस पर सजा कुबेर का खजाना ( ETV Bharat )

रतलाम: प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर में इस बार भी करोड़ों रुपए की धन दौलत को माता के दरबार में सजाया गया है. रतलाम में माणकचौक स्थित महालक्ष्मी मंदिर के अलावा कालिका माता क्षेत्र स्थित प्राचीन महालक्ष्मी नारायण में भी करोड़ों रुपए के नोटों और आभूषणों से सजावट की गई है. यही नहीं रतलाम और आसपास के अन्य शहरों में भी माता लक्ष्मी के दरबार को धन और दौलत से सजाया गया है. इस बार नीमच में भी महालक्ष्मी मंदिर में स्थानीय श्रद्धालुओं और प्रबंधन ने नोटों के बंधनवार और सोने चांदी के आभूषणों से कुबेर का खजाना सजाया है.

महालक्ष्मी मंदिर में इस बार नोटों से बनाया कल्पतरु वृक्ष