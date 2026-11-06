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धनतेरस पर सजा कुबेर का खजाना, रतलाम और नीमच में नोटों से जगमगाया महालक्ष्मी का दरबार

धनतेरस के पर्व पर रतलाम, नीमच और मंदसौर में धन-दौलत से सजा मां का दरबार,सुबह से लगी श्रद्धालुओं की भीड़, नोटों से बना कल्पतरु वृक्ष. दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.

RATLAM MAA LAKSHMI TEMPLE MONEY
धनतेरस पर सजा कुबेर का खजाना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 6, 2026 at 5:07 PM IST

4 Min Read
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रतलाम: प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर में इस बार भी करोड़ों रुपए की धन दौलत को माता के दरबार में सजाया गया है. रतलाम में माणकचौक स्थित महालक्ष्मी मंदिर के अलावा कालिका माता क्षेत्र स्थित प्राचीन महालक्ष्मी नारायण में भी करोड़ों रुपए के नोटों और आभूषणों से सजावट की गई है. यही नहीं रतलाम और आसपास के अन्य शहरों में भी माता लक्ष्मी के दरबार को धन और दौलत से सजाया गया है. इस बार नीमच में भी महालक्ष्मी मंदिर में स्थानीय श्रद्धालुओं और प्रबंधन ने नोटों के बंधनवार और सोने चांदी के आभूषणों से कुबेर का खजाना सजाया है.

महालक्ष्मी मंदिर में इस बार नोटों से बनाया कल्पतरु वृक्ष

माणकचौक स्थित महालक्ष्मी मंदिर में नोटों और सोने- चांदी के आभूषणों से श्रृंगार किया गया है. हर वर्ष की तरह इस बार भी माता के मंदिर में हीरे, जवाहरात और सोने चांदी के आभूषण और बर्तन सजाए गए हैं. धनतेरस के मौके पर आज सुबह से ही महालक्ष्मी मंदिर और कालिका माता क्षेत्र स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. कुबेर के खजाने से सजे माता लक्ष्मी के दरबार के दर्शन और कुबेर पोटली प्राप्त करने के लिए महिला श्रद्धालुओं की लंबी-लंबी कतारें लग गई.

धन-दौलत से सजा महालक्ष्मी का मंदिर (ETV Bharat)

मंदिर के पुजारी अश्विनी व्यास ने बताया कि "एक करोड़ से अधिक की राशि से माता के दरबार में साज सज्जा की गई है. वहीं, इस साल सजावट में माता के प्रांगण में नोटों से कल्पतरु वृक्ष बनाया गया है. जिसके नीचे गणेशजी विराजमान हैं. खास आकर्षण के केंद्र बने इस कल्पतरु वृक्ष को देखने बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी यहां पहुंच रहे हैं."

Kalpataru tree made by notes
नोटों से सजा महालक्ष्मी का मंदिर (ETV Bharat)

लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी सजा करोड़ों की दौलत से दरबार

रतलाम में एक महालक्ष्मी मंदिर में नहीं बल्कि दो-दो लक्ष्मी मंदिरों में इस बार कुबेर का खजाना सजाया गया है. धनतेरस की सुबह पहली आरती के बाद शहर के दोनों मां लक्ष्मी मंदिरों को दर्शन के लिए खोल दिया गया है. लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी प्रसून व्यास ने बताया कि "श्रद्धालुओं की विशेष भावनात्मक मांग को देखते हुए शहर के सबसे प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर में भी नोटों और आभूषणों से विशेष सज्जा की गई है.

Mandsaur Temple decorate money
पैसों से बना पिरामिड (ETV Bharat)

यहां भी सुबह 5:00 बजे आरती होने के साथ ही कुबेर पोटली का वितरण किया जा रहा है. जिसे लेने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. माता लक्ष्मी के मंदिर से मिलने वाली कुबेर पोटली को भक्त बड़ा ही शुभ मानते हैं और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के रूप में अपनी तिजोरी और पूजा के स्थान पर रखते हैं."

Mandsaur Temple decorate money
मंदिर में पैसों से बनाया गया झूमर (ETV Bharat)

रतलाम की तर्ज पर नीमच और मंदसौर में भी सजा दरबार

देशभर में प्रसिद्ध हो चुके रतलाम के महालक्ष्मी मंदिर की तर्ज पर अब रतलाम ही नहीं बल्कि अन्य शहरों और कस्बों में भी माता लक्ष्मी के मंदिर में नोटों और आभूषणों से विशेष सजावट की गई है. मंदसौर के अग्रवाल समाज के नरसिंह मंदिर में माता लक्ष्मी को नोटों और सोने चांदी के आभूषणों से सजाया गया है. वहीं, नीमच के सिंगोली में भी माता लक्ष्मी के मंदिर में इस बार रतलाम की तरह कुबेर का खजाना सजाया गया है.

Ratlam Maa Lakshmi Temple Money
पैसों से बना कल्पतरु वृक्ष (ETV Bharat)

रतलाम के महालक्ष्मी मंदिरों को धनतेरस के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आरती के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है. दीपावली के पांचों दिन यहां श्रद्धालु माता लक्ष्मी के दर्शन लाभ लेते हैं. जिसके बाद इन मंदिरों में सजावट के लिए रखी गई यह दौलत फिर से श्रद्धालुओं को दे दी जाती है. मान्यता यह है की माता लक्ष्मी के दरबार में सजाई गई इस दौलत से बरकत मिलती है और माता की कृपा प्राप्त होती है.

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