ETV Bharat / state

देश को हो रहा बड़ा घाटा, वेटिलिफ्टिंग खिलाड़ियों से भरा मध्य प्रदेश का मालवा, लेकिन छोड़ रहे गेम

मध्य प्रदेश के मालवा अंचल से निकल रहे एक से बढ़कर एक वेटलिफ्टिंग खिलाड़ी, लेकिन सुविधाओं और ट्रेनिंग सेंटर के अभाव में छोड़ रहे खेल.

RATLAM YOUNG WEIGHTLIFTERS
सुविधाएं न होने से वेटलिफ्टिंग छोड़ रहे खिलाड़ी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 25, 2026 at 9:36 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रतलाम: मध्य प्रदेश से क्रिकेट, हॉकी और निशानेबाजी ही नहीं अब एथलेटिक्स में भी युवा खिलाड़ी निकल कर सामने आ रहे हैं. पश्चिम मध्य प्रदेश के रतलाम और मंदसौर जिलों के शासकीय स्कूलों से वेटलिफ्टिंग के युवा खिलाड़ी मिल रहे हैं. पिछले चार-पांच सालों से मंदसौर के शासकीय मॉडल माध्यमिक विद्यालय भानपुरा से एक दो नहीं बल्कि 12 से ज्यादा खिलाड़ियों ने प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर वेटलिफ्टिंग के खेल में पदक जीतकर जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है.

यही नहीं अब रतलाम के सैलाना स्थित सांदीपनि विद्यालय के खिलाड़ियों का चयन भी अंडर 17 राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ. हालांकि मध्य प्रदेश केंद्र सरकारी स्कूलों में कम संसाधनों और सुविधा के बावजूद युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल रहा है.

Madhya Pradesh Malwa Athletes
शासकीय मॉडल स्कूल भानपुरा वेटलिफ्टिंग में अव्वल (ETV Bharat)

शासकीय मॉडल स्कूल भानपुरा वेटलिफ्टिंग मामले में अव्वल

मंदसौर के भानपुर स्थित शासकीय मॉडल स्कूल में पिछले 5-6 सालों से वेटलिफ्टिंग के खेल की शुरुआत की गई. यहां के खेल शिक्षक किशोर माली ने बताया कि "शुरुआत में हमने शाला के खेल फंड के माध्यम से कुछ सामग्री खरीद कर बच्चों को वेटलिफ्टिंग करवाना शुरू किया था. धीरे-धीरे बच्चों ने इसमें रुचि लेना शुरू किया और पहले ही साल में अच्छा प्रदर्शन किया.

इसके बाद जन भागीदारी और स्कूल के शिक्षकों की मदद से और संसाधन, वेटलिफ्टिंग रोड और प्लेट्स खरीदी गई. लड़कों के साथ लड़कियों ने भी इस खेल में हिस्सा लेना शुरू किया. राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताओं में भी बच्चों ने पदक जीतकर स्कूल और जिले का नाम रोशन किया है."

Madhya Pradesh Malwa Athletes
कई युवा वेटलिफ्टिंग में दिखा रहे कौशल (ETV Bharat)

जीतकर आए मेडल, लेकिन अब छोड़ दी वेटलिफ्टिंग

बीते दिनों मंदसौर के भानपुरा में आयोजित हुए इंटर स्कूल वेटलिफ्टिंग कंपटीशन में लड़कों ने ही नहीं बल्कि लड़कियों ने भी वेटलिफ्टिंग के खेल में बाजी मारी है. भानपुरा की मन्नू पाटीदार और रानी सरदार ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और राज्य स्तरीय इस स्पर्धा के लिए क्वालीफाई किया है. वहीं शाजापुर के राघव दीक्षित ने भी श्रेष्ठ प्रदर्शन कर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई किया है.

Ratlam Athletes Quit weightlifting
वेटलिफ्टिंग में जीत रहे मेडल (ETV Bharat)

वहीं, रतलाम के संदीपनी स्कूल के छात्र अंश गुर्जर का चयन भी अंडर 17 राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है. इन सरकारी स्कूलों से निकलने वाले वेटलिफ्टिंग के खिलाड़ियों की संख्या हर वर्ष बढ़ रही है, लेकिन पूर्व में वेटलिफ्टिंग में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों में से अधिकांश अब वेट लिफ्टिंग छोड़ चुके हैं. स्कूल और कॉलेज लेवल पर वेटलिफ्टिंग में अच्छा प्रदर्शन करने वाले सूर्य प्रताप सिंह हाड़ा ने बताया कि "वह अब उज्जैन में स्पोर्ट्स एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं. सूर्य प्रताप ने बताया कि अब वेटलिफ्टिंग का खेल छोड़ दिया है, क्योंकि ट्रेनिंग करने के लिए कोई सेंटर नहीं है.

इंदौर और भोपाल में भी संपर्क किया था, जहां वेटलिफ्टिंग के लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है. सूर्यप्रताप ने बताया कि वह और उनके कई साथी वेटलिफ्टिंग के इस खेल में आगे नहीं बढ़ सके हैं." वेटलिफ्टिंग की नेशनल खिलाड़ी और रतलाम में जिला खेल अधिकारी रही रुबिका देवन ने बताया कि "मध्य प्रदेश में वेटलिफ्टिंग के लिए युवाओं की बढ़ती हुई रूचि अच्छा संकेत है, लेकिन वेटलिफ्टिंग के लिए डेडीकेटेड ट्रेनिंग सेंटर अब भी प्रदेश में उपलब्ध नहीं है. यदि यह युवा प्रतिभाओं को सही ट्रेनिंग और सुविधाएं मिले तो यह आगे भी बेहतर कर सकते हैं."

Ratlam No Sports training center
मालवा अंचल में मिल रहे कई एथलीट (ETV Bharat)

बहरहाल बिना किसी प्रोत्साहन और आधुनिक ट्रेनिंग के रतलाम और मंदसौर जैसे छोटे जिलों से जब वेटलिफ्टिंग के कई युवा खिलाड़ी निकल सकते हैं, तो सरकार और खेल विभाग यदि इन युवा प्रतिभाओं पर ध्यान दे तो यह प्रदेश और देश के लिए भी मेडल जीतकर ला सकते हैं.

TAGGED:

RATLAM NO SPORTS TRAINING CENTER
MADHYA PRADESH MALWA ATHLETES
MANDSAUR YOUNG WEIGHTLIFTERS
RATLAM ATHLETES QUIT WEIGHTLIFTING
RATLAM YOUNG WEIGHTLIFTERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.