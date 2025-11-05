ETV Bharat / state

मॉडल रेट से कम में बिकी सोयाबीन तो MSP पर नहीं मिलेगी भावांतर राशि, असमंजस में किसान

रतलाम मंडी में भावांतर योजना के भुगतान से किसान निराश, 40 हजार किसानों ने कराया है पंजीयन, अब तक 900 किसानों ने ही बेची सोयाबीन.

MADHYA PRADESH SOYBEAN MODEL RATES
बेची गई फसल की भुगतान के लिए किसान को करना पड़ रहा इंतजार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 12:18 PM IST

Updated : November 5, 2025 at 12:30 PM IST

रतलाम: भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत सोयाबीन खरीदी का कार्य 24 अक्टूबर से जारी है. पंजीयन करवाने वाले किसान अपनी फसल मंडियों में बेचने भी पहुंच रहे हैं. लेकिन वे अब मंडी में फसल बेचने को लेकर असमंजस में है कि वह योजना के अंतर्गत अपनी फसल बेचे या नहीं. क्योंकि किसानों को उनकी उपज का उचित दाम नहीं मिल रहा है.

बेची गई फसल के भुगतान का इंतजार

इसके साथ ही बेची गई फसल के भुगतान के लिए भी 1-2 दिनों का इंतजार करना पड़ रहा है. वहीं, किसानों को यह भी जानकारी नहीं है कि उन्हें बेची गई फसल पर कितनी भावांतर राशि मिल सकेगी. किसानों को प्रदेश सरकार की तरफ से मिलने वाली भावांतर की राशि सोयाबीन के मॉडल रेट तय होने के बाद ही जारी हो सकेगी. जिससे किसान अब निराश नजर आ रहे हैं.

भावांतर राशि को लेकर असमंजस में किसान (ETV Bharat)

40 हजार किसानों ने कराया है पंजीयन

शुरुआत से ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई भावांतर भुगतान योजना किसानों को रास नहीं आ रही थी. मालवा के प्रमुख सोयाबीन उत्पादक जिलों में किसानों ने कम संख्या में ही रजिस्ट्रेशन करवाया था. रतलाम जिले की बात करें तो 39 हजार 800 किसानों ने सोयाबीन भावांतर योजना के अंतर्गत बेचने के लिए पंजीयन करवाया था. करीब 1 सप्ताह बीत जाने के बाद रतलाम मंडी में 900 किसानों ने ही अपनी फसल इस योजना के अंतर्गत बेची है.

7 नवंबर को भोपाल से तय होगा मॉडल रेट

किसानों को सोयाबीन का एवरेज प्राइस 3800 से 4000 तक ही मिल पा रहा है. जिससे किसानों को इस बात का डर है कि उन्हें मॉडल रेट के अनुसार उनकी फसल का उचित भावांतर नहीं मिलेगा. भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत सोयाबीन की खरीदी जरूर शुरू हो चुकी है लेकिन अब तक मॉडल रेट तय नहीं किया गया है, जो की 7 नवंबर को भोपाल से तय होना है.

Madhya pradesh soybean Model rates
रतलाम मंडी में भावांतर योजना के भुगतान से किसान निराश (ETV Bharat)

किसान बोले-'भावांतर के भंवर में फंस गए'

भावांतर भुगतान योजना का रियलिटी चेक करने ईटीवी भारत की टीम रतलाम कृषि उपज मंडी में पहुंची. जहां किसानों ने चर्चा में बताया कि, ''हमारी एवरेज सोयाबीन का भी दाम नीलामी में 4000 से नीचे मिल रहा है. लेकिन भावांतर योजना में पंजीयन नहीं करवाने वाले किसानों की सोयाबीन 4100 से 4200 रुपए पर बिक रही है. हम भावांतर के भंवर में फंस गए.

किसान भरत धाकड़ ने बताया कि "उनकी 40 क्विंटल सोयाबीन 3800 प्रति क्विंटल के दाम पर बिकी है. जिसका भुगतान उन्हें एक दिन बाद प्राप्त होगा. वहीं, भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत उन्हें भावांतर की कितनी राशि मिलेगी और कब मिलेगी इस बात का पता नहीं है."

सोयाबीन की फसल का कम दाम मिलने से परेशान पवन पाटीदार ने आरोप लगाया कि, ''व्यापारी लोग संगठन बनाकर नीलामी में कम दाम लगा रहे हैं.'' राजेश माली ने बताया कि "उनके सोयाबीन के तो 3500 रुपए प्रति क्विंटल ही मिले हैं. अब उन्हें भावांतर योजना का लाभ कैसे और कितना मिलेगा."

MP soybean Bhavantar Amount
सोयाबीन बेचने को लेकर असमंजस में हैं किसान (ETV Bharat)

कितनी मिलेगी भावांतर राशि

भावांतर भुगतान योजना को लेकर यह बात स्पष्ट की गई थी कि किसान द्वारा सोयाबीन का मॉडल रेट तय किया जाएगा. जिससे कम गुणवत्ता वाले सोयाबीन के दाम और भावांतर राशि तय की जा सकेगी. उदाहरण के तौर पर यदि मॉडल रेट 4200 रुपए प्रति क्विंटल तय किया जाता है, तो इस रेट से कम दाम पर बिकने वाली सोयाबीन की भावांतर राशि 5,328 (एमएसपी) रुपए से तय नहीं होकर मॉडल रेट से तय होगी. जिसमें यदि किसान की सोयाबीन 3800 रुपए प्रति क्विंटल बिक्री हुई है तो अब उन्हें मॉडल रेट में जो अंतर है, केवल वहीं राशि मिलेगी.

जबकि मॉडल रेट 4200 रुपए से अधिक पर सोयाबीन का दाम मिलता है तो भावांतर की राशि 5328 रुपए से तय की जाएगी. यानि मॉडल रेट से कम दाम बिकने वाले सोयाबीन की भावंतर राशि, बेचे गए दाम और तय मॉडल रेट का अंतर के बराबर होगा. वहीं, मॉडल रेट से अधिक दाम पर बिकने वाले सोयाबीन की भावंतर राशि, सोयाबीन के एमएसपी (5328 रुपए) और बेचे गए दाम के अंतर के बराबर होगी.

'सोयाबीन खरीदी में है पूरी पारदर्शिता'

इस मामले पर रतलाम कृषि उपज मंडी की सचिव लक्ष्मी भंवर का कहना है कि "रतलाम कृषि उपज मंडी में भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत सोयाबीन खरीदी पूरी पारदर्शिता के साथ की जा रही है. प्रत्येक नीलामी के सैंपल और नीलामी पर्ची को रिकॉर्ड किया जा रहा है."

भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत सोयाबीन बेचने वाले किसान इस बात से असंतुष्ट नजर आए हैं. कई किसानों को 7 नवंबर को शासन द्वारा तय किए जाने वाले मॉडल रेट का भी इंतजार है. जिसके बाद वह अपनी फसल भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत बेचने मंडी में पहुंचेंगे.

