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रतलाम कृषि उपज मंडी की हर साल 17 करोड़ कमाई, नहीं हैं पानी और टॉयलेट जैसी सुविधाएं

करोड़ों के राजस्व वाली कृषि मंडी में महिला श्रमिकों के लिए टॉयलेट और पानी का अभाव. दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.

ratlam mandi Lack basic facilities
रतलाम कृषि मंडी में पानी और टॉयलेट जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 10:18 PM IST

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रतलाम: मध्य प्रदेश के रतलाम की कृषि उपज मंडी टॉप रेवेन्यू जेनरेट करने वाली मंडियों में से एक है, इसके बावजूद यहां सुविधाओं की भारी कमी है. जिससे किसान और मजदूर को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. प्याज और लहसुन मंडी में रोजाना 500 से अधिक महिलाएं काम करती हैं. महिलाओं के लिए पृथक टॉयलेट की व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें पुरुषों वाले टॉयलेट में शुल्क देकर जाना पड़ता है. मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था नहीं होने से महिला मजदूर असुरक्षित महसूस करती हैं.

खुले में टॉयलेट जाने को मजबूर महिलाएं

रतलाम कृषि उपज मंडी सालाना करीब 17 करोड़ रुपए टैक्स की वसूली करती है, जिससे यह प्रदेश की बड़ी मंडी है. हालांकि यहां किसानों की सुविधाओं के नाम पर सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है. मंडी में महिला किसान और महिला श्रमिकों के लिए किसी प्रकार की सुविधा नहीं है. मजदूर और किसान के लिए ठंडे पानी और टॉयलेट की सुविधा भी नहीं है.

मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहीं महिलाएं (ETV Bharat)

सुरक्षा को लेकर महिला श्रमिक परेशान

रतलाम कृषि उपज मंडी में काम करने वाली महिलाओं से ईटीवी भारत की टीम बातचीत करने पहुंची. महिला श्रमिक पिंकी ने कहा, "महिलाओं के लिए सुविधा तो दूर की बात है पीने का पानी और टॉयलेट भी नहीं है. हर दिन लोगों को परेशान होना पड़ता है. हमारे लिए यहां कोई व्यवस्था नहीं है."

ratlam mandi Lack basic facilities
मंडी में पानी और टॉयलेट जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव (ETV Bharat)

वहीं, एक अन्य श्रमिक अनीता ने बताया, "महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है. एक सुविधा घर बना हुआ है, जहां शुल्क देकर शौचालय का इस्तेमाल करना पड़ता है. मंडी में काम करने वाली महिलाओं को खुले में टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है. हमारी सुरक्षा के लिए भी यहां किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है."

ratlam mandi Lack basic facilities
500 से ज्यादा श्रमिक मूलभूत सुविधाओं से वंचित (ETV Bharat)

सहायक मंडी संचालक लक्ष्मी भंवर ने कहा, "मंडी में वाटर कूलर सुधरवाने और प्याऊ दुरुस्त कराया जाएगा. महिला श्रमिकों के टॉयलेट की व्यवस्था पर भी संज्ञान लिया जाएगा." बहरहाल महिला सशक्तिकरण और समानता के अधिकार की बातें भले ही की जाती हों, लेकिन महिला श्रमिकों को कृषि मंडियों में मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं. इतनी मात्रा में श्रमिक कृषि मंडी में काम करती है लेकिन उनकी सुरक्षा और समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन के किसी जिम्मेदार का ध्यान नहीं है.

Lack toilets in ratlam mandi
भीषण गर्मी में पानी की किल्लत (ETV Bharat)

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