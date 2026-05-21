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रतलाम कृषि उपज मंडी की हर साल 17 करोड़ कमाई, नहीं हैं पानी और टॉयलेट जैसी सुविधाएं

रतलाम कृषि मंडी में पानी और टॉयलेट जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव ( ETV Bharat )