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'मुझे जीने लायक नहीं छोड़ा', चलती गाड़ी पर आखिरी वीडियो बनाकर युवक ने दी जान

रतलाम के जावरा में मौत के पहले युवक ने बनाया वीडियो, पत्नी, साली और अन्य व्यक्ति पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप.

RATLAM MAN MADE VIDEO BEFORE DEATH
मौत के पहले युवक ने बनाया वीडियो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 3, 2026 at 8:28 AM IST

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Updated : June 3, 2026 at 8:39 AM IST

3 Min Read
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रतलाम: जावरा क्षेत्र के सेमलिया गांव में एक युवक ने मौत से पहले वीडियो बनाकर आत्महत्या कर ली. मरने से पहले युवक ने चलती गाड़ी पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. इस वीडियो में उसने पत्नी, साली और एक अन्य व्यक्ति पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए और अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है. मंगलवार को उसका शव खेत में मिला है.

पत्नी से चल रहा था युवक का विवाद
कालूखेड़ा थाना पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर आरोपी की पत्नी और साली को राउंडअप किया है. मृतक राकेश चौहान के परिजन ने बताया कि, उसका और पत्नी का लंबे समय से विवाद चल रहा था और इसी वजह से बात तलाक की नौबत तक पहुंच चुकी थी. इसी वजह से राकेश ने खौफनाक कदम उठाया होगा.

चलती गाड़ी पर आखिरी वीडियो बनाकर युवक ने दी जान (ETV Bharat)

खेत में मिला राकेश का शव
मंगलवार को कालूखेड़ा थाना क्षेत्र के सेमलिया गांव में राकेश चौहान नाम के युवक का शव मिला था. इसके बाद सोशल मीडिया पर मरने से पहले राकेश द्वारा बनाया गया वीडियो भी सामने आया है. मौत को गले लगाने के पहले युवक ने अपना वीडियो बनाया है. जिसमें वह दो महिलाओं व एक पुरुष का नाम ले रहा है.

पत्नी सहित 3 पर लगाए आरोप
राकेश ने वीडियो में बताया कि, ''वह रीना और अंतर सिंह राठौर से बहुत परेशान हो चुका है. इन लोगों ने उसे जीने लायक नहीं छोड़ा है.'' पत्नी साली और एक अन्य व्यक्ति से परेशान होकर आत्महत्या के लिए मजबूर होना मृतक राकेश द्वारा वीडियो में बताया गया है. राकेश के पिता उत्तम लाल चौहान ने बताया कि, ''घर पर वह ठीक था लेकिन सोमवार शाम को घर से निकला था जिसके बाद उसकी लाश खेत पर मिली है. जिन लोगों ने उसे परेशान किया है उन पर कार्यवाही होना चाहिए.''

पुलिस ने किया पत्नी और साली को राउंडअप
वहीं, इस मामले में जावरा सीएसपी युवराज सिंह ने बताया कि, ''33 वर्षीय राकेश चौहान द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. वही एक वीडियो पुलिस को मिला है. जिसके आधार पर जिन दो महिलाओं पर मृतक द्वारा पर आरोप लगाए गए हैं, उन्हें राउंडअप किया गया है. पता चल रहा है कि पति-पत्नी के रिश्तों में खटपट और साली सहित अन्य व्यक्ति द्वारा भी लगातार परेशान किए जाने से मृतक राकेश ने यह आत्मघाती कदम उठाया है. वही एक अन्य व्यक्ति की तलाश की जा रही है. पुलिस इस मामले में सभी एंगल पर जांच कर रही है.''

Last Updated : June 3, 2026 at 8:39 AM IST

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