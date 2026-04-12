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रतलाम में चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश पड़ी भारी, सीसीटीवी में कैद हुआ दर्दनाक हादसा

रतलाम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने की कोशिश में अनियंत्रित होकर ट्रैक और प्लेटफॉर्म के बीच में गिरने से व्यक्ति की दर्दनाक मौत.

RATLAM TRAIN ACCIDENT
रतलाम में चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में एक व्यक्ति की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 12, 2026 at 2:29 PM IST

2 Min Read
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रतलाम: मध्य प्रदेश के रतलाम रेलवे स्टेशन पर शनिवार दोपहर ट्रेन पकड़ने की जल्दबाजी में एक व्यक्ति की जान चली गई. 40 वर्षीय व्यक्ति प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर गोल्डन टेंपल मेल पकड़ने की कोशिश कर रहा, जहां वह अनियंत्रित होकर ट्रैक और प्लेटफॉर्म के बीच के संकरे गैप में गिर गया. जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

चलती ट्रेन पकड़ने की कोशिश में युवक की मौत

पूरी घटना रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है. वीडियो में दिख रहा है कि व्यक्ति चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रहा था तभी व्यक्ति अनियंत्रित होकर ट्रैक और प्लेटफार्म के बीच के संकरे गैप में गिर गया. जिससे उसकी मौत हो गई. मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के बरेली निवासी दाऊद अयाज बेग के रूप में हुई है.

रतलाम में चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश पड़ी भारी (ETV Bharat)

संतुलन बिगड़ने से हुआ हादसा

रतलाम रेलवे स्टेशन पर यह दर्दनाक हादसा दोपहर करीब ढाई बजे हुआ है. जब गोल्डन टेंपल मेल रतलाम स्टेशन के चार नंबर प्लेटफार्म पर खड़ी थी. टाइम पूरा होने पर ट्रेन चल दी, दाऊद जल्दी में ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश की. इस दौरान उसका का संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रेन की चपेट में आ गया. सीधे प्लेटफार्म और ट्रेन के बीच बने गैप में समाते हुए पटरी पर गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, दाऊद मुंबई की तरफ ट्रेन से यात्रा कर रहा था.

जीआरपी चौकी प्रभारी रामपाल ने बताया, "मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के बरेली जिला निवासी दाऊद अयाज बेग के रूप में हुई है. तलाशी के दौरान उसके बैग से करीब 4 लाख रुपए नकद भी बरामद हुए हैं. मामले की जांच की जा रही है." बहरहाल चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान लगातार हो रहे हादसों के बाद भी लोग इससे सबक नहीं ले रहे हैं. ट्रेन पर चढ़ते समय सावधानी नहीं बरत रहे हैं.

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