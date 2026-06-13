3 लाख खर्च कर दूल्हा लाया उत्तर प्रदेश से दुल्हन, शादी के 3 दिन बाद हुई फरार
रतलाम में शादी के नाम पर युवक के साथ धोखाधड़ी, शादी के 3 दिन बाद ही घर से फरार हो गई लुटेरी दुल्हन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 13, 2026 at 5:00 PM IST
रतलाम: सुखेड़ा गांव में शादी करवाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. रुपए लेकर शादी करवाने और बाद में दुल्हन के फरार हो जाने वाली गैंग ने सुखेड़ा गांव के एक युवक को शिकार बनाया है. पीड़ित दूल्हे के परिवार ने अब एसपी ऑफिस पहुंचकर मदद की गुहार लगाई है.
पीड़ित दूल्हा भरत नागदा के परिवार को सुखेड़ा निवासी एजेंट मोहनलाल मोगिया ने 3 लाख रुपये के खर्चे में शादी करवाने का ऑफर दिया था. बात जम जाने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में भरत और उसके परिवार ने पहुंचकर शादी की और युवती को दुल्हन बनाकर घर लाए लेकिन 3 दिनों में ही वरमाला पहनाने वाली दुल्हन बहाना बनाकर फरार हो गई.
अविवाहित युवकों को लुटेरी दुल्हन गैंग करता है टारगेट
शादी के योग्य हो चुके अविवाहित युवकों को लुटेरी दुल्हन गैंग टारगेट बनाता है. इसके बाद उनसे शादी करवाने के नाम पर बड़ी रकम वसूलते हैं. इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से शादी समारोह संपन्न किया जाता है और फिर परिवार के किसी व्यक्ति की मौत हो जाने या बीमार हो जाने जैसे बहाने बनाकर लुटेरी दुल्हन मौके से फरार हो जाती है.
सोनभद्र में हुई थी भरत की शादी
दूल्हे की मौसी गंगाबाई ने बताया कि "भरत की शादी नहीं हो रही थी तो गांव के ही मोहनलाल मोगिया ने बताया कि 3 लाख रुपये खर्च करने पर अच्छे परिवार की लड़की से भरत की शादी करवा देंगे. इसके बाद 2 लाख 80 हजार रुपये में शादी की डील हो गई. 25 फरवरी को दूल्हा भरत और उसके परिजन एजेंट मोहनलाल के साथ उत्तर प्रदेश पहुंचे. वहां एजेंट मोहनलाल ने दीपक नाम के व्यक्ति को मोबाइल से फोन कर बुलाया. दीपक किराए की गाड़ी से घिवही सोनभद्र जिले में ले गया, जहां पर एक युवती से भरत की शादी हुई.
शादी के 3 दिन बात ही फरार हुई दुल्हन
भरत ने फूलमाला पहनाकर, मांग भरकर और एक स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर कर शादी की रस्म पूरी की. इसके बाद उज्जैन होते हुए सुखेड़ा लौट आए लेकिन शादी के 3 दिन बाद ही दुल्हन अपने भाई का एक्सीडेंट होने की बात करते हुए कहा कि आज ही उसे उत्तर प्रदेश जाना होगा. पति भरत उसकी साजिश समझ नहीं पाया और उसे उज्जैन स्टेशन तक छोड़ने भी गया.
परिजन के साथ एसपी के पास पहुंचा पीड़ित
उसके बाद लुटेरी दुल्हन ने भरत का फोन उठाना बंद कर दिया. कई दिनों तक दुल्हन की तलाश करने के बाद परेशान परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है. हालांकि इस घटना के करीब डेढ़ महीना बीत जाने के बाद भी लुटेरी दुल्हन और उसके साथियों का कोई पता नहीं चल सका है, जिससे परेशान होकर भरत और उसके परिजन एसपी से शिकायत करने पहुंचे.
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इस मामले में एडिशनल एसपी विवेक कुमार ने बताया कि "लोगों को इस तरह की धोखाधड़ी में नहीं फंसना चाहिए. इस तरह की धोखाधड़ी का आवेदन प्राप्त हुआ था, जिस पर सुखेड़ा चौकी प्रभारी को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. इस संबंध में धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया गया है."