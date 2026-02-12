रतलाम में तीसरी बार मोबाइल टावर पर चढ़ा सिरफिरा, शराब पीकर बार-बार करता है हरकत
रतलाम में 1 साल में तीसरी बार टावर पर चढ़ा युवक, पुलिस आई तो नशेड़ी बोला- टावर चेक कर ठीक करने चढ़ा हूं.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 12, 2026 at 10:39 PM IST
रतलाम: नामली थाना पुलिस एक सिरफिरे की अजीब हरकत से परेशान है. 1 साल में तीसरी बार यह सिरफिरा मोबाइल टावर पर चढ़ गया. युवक के मोबाइल टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही नामली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उसे सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास शुरू किए. लेकिन युवक ने पुलिस के मौजूदगी में नीचे उतरने से मना कर दिया. युवक की पहचान प्रभुलाल के रूप में हुई, जो पेशे से मजदूर है.
शराब पीने के बाद टावर पर चढ़ जाता है
पलदूना गांव के सरपंच प्रतिनिधि नितेश नागर ने बताया, "प्रभुलाल बाजना क्षेत्र का रहने वाला है. वह कई सालों से यहां रहता है और मजदूरी का काम करता है. यह जब भी शराब का सेवन करता है, तो हंगामा करता है. ये पहले भी 2 बार मोबाइल के टावर पर चढ़ चुका है. गुरुवार दोपहर 1 बार फिर यह मोबाइल टावर पर चढ़ गया. जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल बन गया. जिसके बाद ग्रामीणों ने डायल 112 पर इसकी सूचना दी, तो मौके पर पुलिस पहुंची."
पुलिस वालों के सामने नीचे नहीं उतरने की जिद
पुलिस और प्रशासनिक अमला प्रभुलाल को लगातार समझाइश दे रहे थे कि वह नीचे उतर आए. लेकिन उसने शर्त रखा कि पुलिस वाले चले जाएंगे फिर वह नीचे उतरेगा. वह अपनी जिद पर अड़ा रहा, तो पुलिस वाले वहां से चले जाने की नाटक की. जिसके बाद गांव वालों ने बड़ी मशक्कत से उसे नीचे उतरने के लिए राजी किया. करीब 2 घंटे बाद प्रभुलाल नीचे आया, तो पुलिस ने उसे अभिरक्षा में लेकर मेडिकल के लिए नामली स्थित स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया है.
- प्रेमिका को पास बुलाने 100 फीट के टावर पर चढ़ा, आशिकी में पागल युवक का हाईवोल्टेज ड्रामा
- अशोकनगर में टावर पर चढ़ प्रेमी ने किया ड्रामा, ऊपर ही मंगाया चाय-पानी, एक दिन बाद उतरा नीचे
टावर चेक करने चढ़ता है ऊपर!
गांव के सुशील नागर ने बताया कि "टावर पर चढ़ने को लेकर प्रभुलाल की कोई खास मांग नहीं है. वह शराब के नशे में टावर चेक करके और ठीक करके आने की बात कहता है." नामली थाना प्रभारी गायत्री सोनी ने बताया कि "सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पुलिस की टीम और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे थे. आरोपी सहित अन्य लोगों को भी ऐसी हरकत नहीं करने की समझाइश दी गई है. वहीं, इस मामले में आरोपी के विरुद्ध नियम अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी."