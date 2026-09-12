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मामा भांजे की जोड़ी की मृत्यु पर तेरहवीं और पगड़ी का आयोजन, बेटे की तरह निभाया फर्ज

मामा भांजे की जोड़ी की मृत्यु पर तेरहवीं का आयोजन ( ETV Bharat GFX )

कमेड़ गांव के किसान दिनेश पाटीदार के यहां दुर्लभ मामा भांजे की बैलों की जोड़ी थी. 2024 में बैलों की यह दुर्लभ जोड़ी टूट गई और भांजे की मृत्यु हो गई. 2 साल बीतने के बाद बैल मामा की भी मृत्यु 2 सितंबर को हो गई. इन बैलों की जोड़ी के मालिक दिनेश पाटीदार ने पूरे विधि विधान के साथ इनका अंतिम संस्कार संपन्न करवाया और मामा-भांजे की जोड़ी की मृत्यु के बाद के सभी क्रिया कर्म और नगर भोज का आयोजन संपन्न करवाया है.

बैलों की मृत्यु के बाद पालतू जानवरों का सम्मान करने का दिया संदेश (ETV Bharat)

कमेड़ गांव के किसान दिनेश पाटीदार ने अपने दो बैलों की मृत्यु हो जाने के बाद उनका दशाकर्म और तेरहवीं का कार्यक्रम किया है. इस आयोजन का उद्देश्य मामा-भांजे की बैलों की जोड़ी के प्रति सम्मान और श्रद्धांजलि अर्पित करना था.

रतलाम: कमेड़ गांव में एक अनोखी पगड़ी और तेरहवीं (मृत्यु भोज) का आयोजन किया गया. यहां एक किसान ने अपने बैलों की मृत्यु के बाद उनके अंतिम संस्कार से लेकर पगड़ी और नगरभोज तक का आयोजन किया है. इसके लिए बाकायदा चिट्ठी लिखकर मेहमान भी आमंत्रित किए गए और परिवार के सदस्य की तरह ही मृत्यु उपरांत सभी क्रियाकर्म पूर्ण किए गए.

2024 में टूट गई थी मामा-भांजे की जोड़ी (ETV Bharat)

'हमारे परिवार के सदस्य की तरह थे मामा-भांजे बैल'

किसान दिनेश पाटीदार ने बताया, "इस आयोजन का उद्देश्य मामा-भांजे की बैल की जोड़ी के प्रति श्रद्धांजलि और कृतज्ञता अर्पित करना है. दोनों बैल रिश्ते में मामा और भांजे थे. उनका नाम भी हमने मामा और भांजा रखा हुआ था. वह दोनों बहुत ही समझदार थे. बैलगाड़ी को वह दोनों घर से खेत और खेत से घर पर बिना किसी की मदद के ही ले आते थे. वह हमारे लिए एक परिवार के सदस्य की तरह थे."

परिवार के सदस्य की तरह थे मामा-भांजे बैल (ETV Bharat)

'हमें जीवन भर खेती में कमा कर खिलाया, तो जिम्मेदारी भी हमारी'

किसान दिनेश पाटीदार ने बताया, "जिस तरह हम अपने माता-पिता और वरिष्ठजनों की मृत्यु उपरांत सभी प्रकार के संस्कार और कार्यक्रम करते हैं. इसी तरह दोनों बैलों की जोड़ी, जिसने हमें जीवन भर खेती में कमा कर खिलाया है. उनके अंतिम संस्कार और क्रिया कर्म की जिम्मेदारी हमारी ही बनती है.

इसके लिए गांव के लोग, रिश्तेदार, ब्राह्मण एवं संतों को आमंत्रित किया गया था. करीब 1000 लोगों का ब्रह्म भोज भी आयोजित करवाया गया. दिनेश ने बताया कि उनके पिताजी की अंतिम इच्छा थी कि बैलों की जोड़ी को पर्याप्त सम्मान मिले. वहीं, 2 साल के अंतराल में दोनों मामा-भांजा नाम के बैल की मृत्यु हो गई."

1000 लोगों के लिए भोज आयोजित (ETV Bharat)

'मामा-भांजे की जोड़ी के नाम से मशहूर थे दोनों बैल'

पाटीदार परिवार के मुकेश पाटीदार ने जानकारी देते हुए बताया, "दिनेश के यहां पर पिछले 25 सालों से मामा भांजे कि यह जोड़ी थी. कृषि कार्य में बैलों की अच्छी जोड़ी मिलना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है. ऐसी मान्यता है कि बैलों की जोड़ी के बीच यदि मामा और भांजे का रिश्ता हो तो उनका तालमेल बहुत अच्छा होता है और खेती के लिए उन्हें शुभ भी माना जाता है.

हमें जीवन भर खेती में कमा कर खिलाया, तो जिम्मेदारी भी हमारी (ETV Bharat)

यही नहीं किसानों का मानना है कि जिस खेत में मामा भांजे की बैलों की जोड़ी के पैर पड़ते हैं, उस खेत में उत्पादन भी अच्छा मिलता है. हालांकि वर्तमान के दौर में जहां बैल दिखाई देना ही दुर्लभ हो गया है वहां मामा और भांजे की बैलों की जोड़ी मिलना असंभव हो गया है."

'पशु प्रेम और पालतू जानवरों का सम्मान करने का संदेश'

रतलाम के कमेड़ गांव में हुए इस अनूठे आयोजन में शामिल होने पहुंचे सुरेश पाटीदार ने बताया, "इस तरह के आयोजन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे जो पालतू पशु हैं, वह भी हमारे घर के सदस्य ही हैं और हम जीवन भर उनसे लाभ प्राप्त करते हैं. यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनके बीमार हो जाने या मृत्यु हो जाने पर उनकी सेवा और क्रिया कर्म करने की जिम्मेदारी हमें वैसे ही निभाना चाहिए जैसे कि हम अपने परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के लिए निभाते हैं."