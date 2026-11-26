ETV Bharat / state

स्वाद के राजा के किसानों की बेबसी, गराडू की पैदावार भरपूर, लेकिन दाम आधे

रतलाम: मालवी गराडू को जीआई टैग मिल जाने के बाद खेती के लिए प्रोत्साहित हुए किसानों ने बड़े रकबे में इस साल गराडू की फसल लगाई थी और अच्छी गुणवत्ता वाले गराडू का उत्पादन भी मिलना शुरू हो गया है, लेकिन इन ग्रामीण उत्पादक किसानों को अच्छे दाम नहीं मिल पा रहे हैं. जीआई टैग मिलने से मालवी गराडू को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान जरूर मिली, लेकिन इसका फायदा सीजन की शुरूआत में गराडू की खेती में दिखाई नहीं दे रहा है. जबकि स्वाद का राजा गराडू 60 से 80 रुपए किलो तक हर वर्ष बिक जाता है.

जानने की कोशिश करते हैं कि गराडू की अच्छी डिमांड होने के बावजूद क्यों गराडू उत्पादक किसानों के सामने लागत निकालने का संकट है और सर्दी के मौसम का इसकी डिमांड और कीमत पर क्या असर पड़ रहा है.

जीआई टैग मिलने से रतलाम जिले में गराडू का रकबा बढ़ गया. कृषि, उद्यानिकी और यहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के प्रयासों से रतलाम के गराडू को जून 2026 में जीआई टैग मिल गया था. जिससे किसान भी इसकी खेती के लिए प्रोत्साहित हुए और अधिक रकबे में इस वर्ष गराडू की फसल लगाई गई थी. ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी दिलीप वास्कले ने बताया कि "बांगरोद सहित आसपास के गांव में भी गराडू का रकबा इस बार बढ़ा था. अकेले बांगरोद में इस वर्ष 600 बीघा क्षेत्र में गराडू की फसल लगी है."

मालवा और खासकर रतलाम की मिट्टी में उगाये जाने वाला गराडू एक कंदमूल है. शकरकंद की तरह दिखने वाला यह कंदमूल रतलाम के बांगरोद, खेतलपुर, सेजावता, मलवासा और धमोतर गांव में होती है. इसे आमतौर पर स्नैक्स के रूप में सर्दी के मौसम में फ्राय कर खाया जाता है. इसका स्वाद शकरकंद की तरह मीठा नहीं बल्कि आलू के जैसा होता है. इसे फरियाली नाश्ते के तौर पर तेल में फ्राय कर नमकीन मसालों के साथ खाया जाता है. इसकी फसल नवंबर के महीने से आना शुरू हो जाती है, जो जनवरी तक खेतों से निकाली जाती है. गर्म तासीर का होने की वजह से लोग इसे सर्दियों में खाना पसंद करते हैं.

जीआई टैग मिलने के बाद रतलाम जिले में गराडू का उत्पादन करने वाले किसानों से ईटीवी भारत की टीम ने खेतों में जाकर चर्चा की और उनको मिलने वाले दाम और मुनाफे के बारे में जानकारी ली है. बांगरोद गांव के किसान कन्हैयालाल मेहता ने बताया कि "इस साल बारिश कम मात्रा में हुई है, इसकी वजह से गराडू की फसल अच्छी हुई है. अच्छा उत्पादन मिलने और अधिक मात्रा में लगाए जाने से मंडी में अभी गराडू की अच्छी कीमत नहीं मिल रही है.

रतलाम में गराडू की खेती (ETV Bharat)

वर्तमान में गराडू बेचने की शुरुआत किए हुए दो हफ्ते हो गए हैं, लेकिन ₹25 से लेकर ₹35 तक ही दाम मिल पा रहा है." एक किसान हरिओम धाकड़ ने बताया कि "हर साल 60 से ₹80 प्रति किलो तक कीमत मिल जाती है, लेकिन इस बार 30 ₹35 तक ही भाव मिल रहे हैं. गराडू की फसल की लागत निकालने के लिए कम से कम ₹50 प्रति किलो तक तो कीमत होनी ही चाहिए."

किसानों को गराडू की फसल के क्यों नहीं मिल रहे दाम

दरअसल, सब्जी मंडी में व्यापारी दिनेश जाधव ने बताया कि "इस बार गराडू की बंपर आवक मंडी में सीजन की शुरुआत से ही हो रही है. जिसकी वजह से अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं. रतलाम के गराडू की मांग इंदौर, भोपाल, दिल्ली, मुंबई और गुजरात के शहरों में रहती है. इन बड़े शहरों में गराडू की डिमांड सर्दी अधिक पड़ने पर होती है. इस वर्ष अब तक कड़ाके की ठंड की शुरुआत नहीं हुई है. जिसके चलते अब तक गराडू की मांग कम है. जैसे-जैसे सर्दी बढ़ेगी गराडू की डिमांड भी बढ़ने लगेगी, जिससे आगे किसानों को ठीक-ठाक दाम मिलने की उम्मीद है."

गराडू खाने के फायदे (ETV Bharat Info)

GI टैग मिलने के बाद उद्यानिकी और कृषि विभाग की क्या तैयारी

कृषि विभाग के उपसंचालक बी एस अर्गल ने बताया कि "कृषि विभाग और उद्यानिकी विभाग द्वारा जिले के जिन उत्पादों को जीआई टैग मिला है. उनकी खेती को प्रोत्साहन देने का कार्य शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किया जाता है. रियावन सिल्वर लहसुन और रतलाम के मालवी गराडू को जीआई टैग मिल चुका है. किसानों को इन उद्यानिकी फसलों की खेती करने के लिए उन्नत आधुनिक तकनीक और माइक्रो इरीगेशन के संसाधन शासन की योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध करवाए गए हैं. वहीं जिले के उत्पादों का प्रमोशन प्रदेश सरकार के कृषि मेलों और उद्यानिकी प्रदर्शनियों में भी किया जा रहा है."

बंपर उत्पादन लेकिन नहीं मिल रहा दाम (ETV Bharat)

बहरहाल जीआई टैग मिलने के साथ ही गराडू की खेती को प्रोत्साहन मिला और किसानों अधिक रकबे में गराडू की खेती भी की है. इस वर्ष अग्रदू का अच्छा उत्पादन भी किसानों को प्राप्त हो रहा है लेकिन गराडू की कीमत कम मिलने की वजह से किसान निराश है. गराडू उत्पादक किसानों को खेती की लागत निकालने के लिए कम से कम 50 रुपए प्रति क्विंटल तक कीमत चाहिए जबकि वर्तमान में यह 25 से 35 रुपए प्रति किलो पर ही बिक रहा है.