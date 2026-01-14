ETV Bharat / state

रतलाम में पतंग नहीं गिल्ली-डंडे वाली मकर संक्रांति, मालवा की अनूठी परंपरा

पतंग नहीं गिल्ली-डंडा से मकर संक्रांति पर रतलाम में सजता है मैदान ( ETV Bharat )

धामनोद कस्बे में तो गिल्ली डंडा प्रीमियर लीग का तीसरा सीजन बुधवार 14 जनवरी से शुरू हुआ है. यहां 6 टीमों के बीच गिल्ली डंडा का टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है, जिसे देखने के लिए मैदान में आसपास के इलाकों से लोग पहुंचे हैं. इस प्रतियोगिता के पीछे का उद्देश्य यह है कि मालवा क्षेत्र के पारंपरिक खेल गिल्ली डंडा से नई पीढ़ी के बच्चों का परिचय करवाना है.

मालवा के रतलाम, मंदसौर और नीमच में गिल्ली डंडा पारंपरिक खेल है. यहां के लोग गिल्ली डंडा खेलकर मकर संक्रांति का उत्सव मनाते हैं. इस दिन मैदान में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक अपना पारंपरिक खेल गिल्ली डंडा खेलने पहुंचते हैं. यहां तक की जहां भी जगह खाली मिल जाती है लोग वहां गिल्ली डंडा खेलना शुरू कर देते हैं. रतलाम के पोलो ग्राउंड, अंबेडकर मैदान, त्रिवेणी मैदान और आईटीआई ग्राउंड गिल्ली डंडा खेलने वाले खिलाड़ियों से भरे हुए हैं.

रतलाम: देशभर में मकर संक्रांति का पर्व बुधवार 14 जनवरी को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है. सुबह से देश के कोने-कोने से पतंगबाजी करते हुए लोगों की तस्वीर सामने आ रही है. खासकर गुजरात में बच्चों से लेकर महिलाएं और बुजुर्ग सभी पतंगबाजी में डूबे नजर आ रहे हैं. पतंग उड़ाना यहां खेल भर नहीं है, बल्कि उत्साह है. लेकिन मालवा क्षेत्र की मकर संक्रांति पर स्थानीय लोग पतंगबाजी की जगह देसी क्रिकेट यानी गिल्ली डंडा खेलते हैं.

पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया और मकर संक्रांति पर गुजरात में होने वाले पतंग फेस्टिवल का प्रभाव मालवा के शहरों पर भी पड़ा है. यहां के लोग भी मकर संक्रांति के दिन पतंगबाजी करते हुए दिखाई देते हैं. युवाओं का रुझान पतंगबाजी के प्रति बढ़ने लगा, जबकि पारंपरिक खेल गिल्ली डंडा से मोह छूट रहा है. मालवा के अधिकांश जिलों में वर्षों से मकर संक्रांति के दिन गिल्ली डंडा खेलने की परंपरा रही है. स्थानीय बड़े-बुजुर्ग अपनी इस विरासत को जिंदा रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं.

रतलाम में गिल्ली-डंडा टूर्नामेंट का आयोजन (ETV Bharat)

युवाओं में बढ़ा गिल्ली डंडा का क्रेज

रतलाम शहर में एक बार फिर देसी क्रिकेट यानी गिल्ली डंडा का क्रेज युवाओं में बढ़ रहा है. धामनोद कस्बे में गिल्ली डंडा प्रीमियर लीग करवाने वाली आयोजन समिति के कमलेश राव का कहना है, "इस गिल्ली डंडा लीग का उद्देश्य युवाओं और बच्चों को प्राचीन खेल से जोड़ना था. इस प्रतियोगिता को धामनोद सहित आसपास के युवाओं का सहयोग और उत्साह बढ़चढ़ कर मिल रहा है."

युवाओं में बढ़ा पारंपरिक खेल गिल्ली-डंडा का क्रेज (ETV Bharat)

खिलाड़ी दूर-दूर तक जाते हैं टूर्नामेंट खेलने

रतलाम शहर में आईटीआई ग्राउंड और औद्योगिक क्षेत्र के मैदान पर गिल्ली डंडा के मैच आयोजित कराने वाले अरुण खत्री ने बताया कि "हमारे क्षेत्र के युवा पतंगबाजी और चाइनीज मांझा में रुचि नहीं लेते हैं. जनवरी का पूरा महीना गिल्ली डंडा खेल को समर्पित होता है." उन्होंने बताया कि "रतलाम की टीम मंदसौर नीमच तक मैच खेलने के लिए जाती है और वहां की टीम में भी गिल्ली डंडा मैच खेलने के लिए रतलाम आती है." एक अन्य गिल्ली डंडा खिलाड़ी इमरान ने बताया कि "यह उनका पारंपरिक खेल है और इसमें सभी युवाओं को बड़ा आनंद आता है."

गिल्ली डंडा खेल के अनोखे नियम

गिल्ली डंडा खेल के नियम अनोखे और बड़े ही फ्लेक्सिबल हैं. इस खेल को एकल और टीम के रूप में खेला जा सकता है. आमतौर पर एक टीम में 5 -6 खिलाड़ी से लेकर 10 खिलाड़ी तक भी खेलते हैं. जिस तरह क्रिकेट में रन बनाकर विपक्ष टीम को जीत के लिए लक्ष्य दिया जाता है. उसी प्रकार इस खेल में भी प्रत्येक टीम के खिलाड़ी शॉट लेते हैं और जितनी दूर गिल्ली जाती है उतनी दूरी के मुताबिक प्वाइंट होते हैं.

बिना गिल्ली-डंडा मकर संक्रांति का पर्व अधूरा (ETV Bharat)

ये प्वाइंट दोनों टीमें खेल शुरू होने से पहले निर्धारित कर लेती हैं. जिस टीम के प्वाइंट ज्यादा होते हैं, वह टीम इस खेल की विजेता होती है. इस खेल में भी क्रिकेट की तरह क्षेत्ररक्षण और कैच लेने की व्यवस्था होती है. खिलाड़ी आउट भी होते हैं. गिल्ली उछालने या शॉट मारते समय यदि विपक्षी टीम के खिलाड़ी कैच कर लेते हैं तो खिलाड़ी आउट हो जाता है. प्वॉइंट की गणना गिल्ली अथवा डंडे से की जाती है.