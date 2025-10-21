ETV Bharat / state

मालवा में दीपावली के दिन पूर्वजों का पिंडदान, गुर्जर समाज नहीं देखता ब्राह्मणों का चेहरा

रतलाम, मंदसौर और नीमच के गुर्जर बाहुल्य गांवों में दीपावली का त्योहार साढ़े तीन दिनों तक पूर्वजों को याद करने और पिंडदान करने का समय माना जाता है. सेमलिया गांव के ईश्वर धबाई ने बताया कि "गुर्जर समाज के सभी लोग सुबह घर से नहीं निकलते हैं. इसके बाद करीब 11 बजे समाज के सभी लोग नदी या तालाब पर जाकर अपने पूर्वजों को धूप देते हैं और पूजा करते हैं. समाज के सभी लोग जल स्रोत में खड़े होकर बेल पूजा करते हैं. इस विशेष पूजा अनुष्ठान के बाद ही उनके लिए दीपावली के त्योहार की शुरुआत होती है."

रतलाम: पूरे देश में जहां दीपावली सोमवार को ही मन गई है. वहीं, मालवा के कई क्षेत्रों में गुर्जर समाज मंगलवार को दीपावली मना रहा है. इसका कारण अनोखा है. मालवा क्षेत्र में गुर्जर समाज के लोग दीपावली के 5 दिवसीय त्योहार के साढ़े 3 दिन तक इसे पूर्वजों को पिंडदान और श्राद्ध पर्व के रूप में मनाते हैं. अमावस्या के दिन श्राद्ध का धूप देने और बेल पूजन के बाद ही ये लोग दीपावली मनाते हैं. मालवा के अधिकांश गांव में गुर्जर समाज के लोग इस दिन दोपहर तक अपने घर के बाहर नहीं निकलते हैं. उन्हें लगता है कि कहीं किसी ब्राह्मण से न भेंट हो जाए.

गुर्जर समाज के लोग आराध्या देवनारायण की माता के कहे वचनों को निभाने के लिए दीपावली के दिन ब्राह्मणों का चेहरा नहीं देखते. यहां के प्रहलाद धबाई बताते हैं कि "सदियों से यह परंपरा चली आ रही है. भगवान देवनारायण की मां साड़ू माता के द्वारा ब्राह्मणों को कहे वचनों का निर्वहन करने के लिए गुर्जर समाज के लोग इस दिन ब्राह्मणों का चेहरा नहीं देखते हैं. दीपावली के दिन नदी पर जाकर सभी समाज जन बेल पूजा करते हैं. इसके बाद अपने पूर्वजों को भोग लगाने के बाद भगवान देवनारायण के दर्शन पश्चात ही वह दीपावली का त्योहार मनाते हैं."

दीपावली के दिन क्यों नहीं निकलते बाहर?

रतलाम के सेमलिया में बेल पूजा करने वाले गुर्जर समाज के लोग सुबह से ही अपने घरों में ही रहते हैं. इसका कारण गुर्जर समाज के बुजुर्ग 2 अलग-अलग पौराणिक कथा बताते हैं. पहले प्रचलित कथा के अनुसार बताते हैं कि भगवान देवनारायण को मां साड़ू माता पालने में झुला रही थीं. इसी दौरान राजा द्वारा भेजे गए ब्राह्मणों द्वारा माता के साथ छल किया गया. माता द्वारा भोजन के आग्रह पर ब्राह्मण ने कहा कि वह मिट्टी के घड़े में ताजा जल भरकर लेकर आएगी और उससे तैयार किया हुआ भोजन ही वह ग्रहण करेंगे.

मां साड़ू माता पानी लेने घर से दूर चली जाती हैं तभी ब्राह्मणों द्वारा भगवान देवनारायण को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया. हालांकि, वह सफल नहीं हो सके. जब मां साड़ू माता को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने ब्राह्मणों को कहा कि मैं और मेरे वंशज शुभ अवसर पर ब्राह्मणों का न तो नाम लेंगे और न ही चेहरा देखेंगे.

गुर्जर समाज आज भी परंपरा का कर रहा निर्वहन

दूसरी किवदंती के अनुसार, पौराणिक काल में एक यज्ञ के दौरान मां सावित्री की जगह मां गायत्री उस यज्ञ में विराजमान हो गई थीं, जिससे नाराज मां सावित्री ब्रह्मा जी से नाराज हो गई थी. इसके बाद दीपावली के त्योहार पर गुर्जर समाज के लोग ब्राह्मणों का चेहरा नहीं देखते हैं. गुर्जर समाज के लोग आज भी इन बातों का पालन करते हुए प्राचीन परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं. साड़ू माता के वचनों का सम्मान करते हुए दीपावली के दिन न तो ब्राह्मणों का नाम लेते हैं और न ही उनका चेहरा देखते हैं.