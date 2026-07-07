मालवा में पीले सोने से किसानों का मोहभंग, कारण मौसम की दगाबाजी या सोयाबीन की बेवफाई?
मालवा की मुख्य फसल सोयाबीन से किसान करने लगे किनारा, मक्का और मूंगफली की फसल की तैयारी में जुटे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 7, 2026 at 12:36 PM IST
रतलाम : मालवा में जून माह में खेत पानी को तरसे. बोवनी के लिए किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए रहे. अब जुलाई के पहले सप्ताह में बारिश हुई. इस कारण खरीफ सीजन की बुवाई में पीला सोना यानि सोयाबीन का रकबा घटने लगा है. किसानों की रुचि अब सोयाबीन के बजाय मक्का, कपास, उड़द और मूंगफली जैसी फसलों में बढ़ गई है. सोयाबीन से मोहभंग का दूसरा कारण इस फसल की बढ़ती लागत भी है.
सोयाबीन की बुवाई 10 फीसदी तक घटी
मालवा के लगभग सभी जिलों में इस बार सोयाबीन का रकबा घट गया है. मक्का की बुवाई का रकबा इस वर्ष बढ़ गया है. रतलाम जिले में वर्तमान में 80% तक बुवाई हो चुकी है. इसमें सोयाबीन की बुवाई का रकबा 10% तक घट गया है. इस वर्ष मानसून के लेट होने की वजह से खरीफ की फसलों की बुवाई करीब 15 दिन लेट शुरू हुई. इसका असर सोयाबीन की बुवाई पर सर्वाधिक पड़ा है. रतलाम जिले के इस वर्ष के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष सोयाबीन का रकबा 10% तक घटकर 2 लाख 90 हजार हेक्टेयर रहा है, जोकि पिछले वर्ष 3 लाख 22 हेक्टेयर था.
मक्का और मूंगफली की ओर बढ़े किसान
इस वर्ष सोयाबीन, मूंगफली और कपास का रकबा बढ़ा है. इसमें किसानों की रुचि सर्वाधिक मक्का बुवाई करने में है. रतलाम जिले के सैलाना, बाजना और आलोट ब्लॉक में सोयाबीन की अपेक्षा किसानों ने मक्का एवं अन्य फसलों को चुना है. कृषि अधिकारी बिका वास्के ने बताया "मक्का का रकबा इस बार करीब 15% बढ़कर 32500 हेक्टेयर तक पहुंचा है. इस वर्ष मूंगफली कर रकबा भी 2000 हेक्टेयर में बढ़ाया गया है. सैलाना और बाजना ब्लॉक में कपास का रकबा भी 20% वृद्धि के साथ 10500 हेक्टेयर हुआ है."
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अभी भी सर्वाधिक रकबा सोयाबीन का
कृषि अधिकारी बिका वास्के के अनुसार "सोयाबीन का रकबा घटने का सबसे बड़ा कारण मानसून का लेट होना है." इस वर्ष सोयाबीन की बुवाई की जगह मक्का की फसल लगाने वाले किसान मानवेंद्र सिंह ने बताया "सोयाबीन में हर वर्ष लागत बढ़ रही है और उत्पादन कम मिल रहा है. इस वर्ष बारिश भी कम हुई है. इसलिए सोयाबीन की जगह मक्का की फसल लगाई है. इसमें सोयाबीन की खेती से कम लागत लगेगी और उत्पादन भी बेहतर मिलने की उम्मीद है."
रतलाम जिले में सोयाबीन का रकबा बीते 3 सालों में लगातार घट रहा है. लेकिन इसके बावजूद सर्वाधिक रकबा सोयाबीन की फसल का ही है. हालाकि धीरे-धीरे अब किसान सोयाबीन की खेती के विकल्प तलाश रहे हैं.