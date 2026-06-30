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फेमस हुआ रतलाम का गराडू, GI टैग ने बढ़ाई डिमांड, किसानों भी हुए आकर्षित

रतलाम में बढ़ा गराडू का रकबा, जीआई टैग मिलने के पहले बांगरोद और आसपास के किसान ही करते थे गराडू की खेती.

RATLAM GARADU CULTIVATION
रतलाम में बढ़ा गराडू का रकबा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 8:07 PM IST

3 Min Read
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रतलाम: सैलाना की बालम ककड़ी के साथ रतलाम के मालवी गराडू को जीआई टैग मिल जाने के बाद इस वर्ष बड़ी मात्रा में गराडू की खेती को प्रोत्साहन मिल रहा है. गराडू की खेती के लिए प्रसिद्ध बांगरोद और खेतलपुर के अलावा सेजावता, मलवासा और धमोतर गांव के किसान भी गराडू की फसल खेतों में लगा रहे हैं. बीते दो-तीन सालों में गराडू की डिमांड बढ़ने और बेहतर दाम मिलने से बांगरोद गांव में भी गराडू का रकबा इस वर्ष बढ़ गया है.

वहीं, किसानों को जीआई टैग मिलने की उम्मीद पहले से ही थी जिसकी वजह से किसानों ने जून के महीने की शुरुआत में ही इसकी फसल लगाना शुरू कर दी थी. जीआई टैग मिलने से रतलाम के गराडू को अंतरराष्ट्रीय पहचान तो मिली ही है इसके साथ ही किसान भी इसकी खेती के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं. कृषि एवं उद्यान की विभाग भी गराडू की खेती पर विशेष ध्यान दे रहा है और इसे जैविक खेती के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है.

मकबूल हो रहा रतलाम का गराडू, (ETV Bharat)

रतलाम के बांगरोद और खेतलपुर में होती है गराडू की खेती

दरअसल, रतलाम की मिट्टी में उगाये जाने वाले एक विशेष कंदमूल की खेती यहां के बांगरोद और खेतलपुर में होती है. यहां के गराडू की डिमांड सबसे अधिक होती है. इसे आमतौर पर स्नैक्स के रूप में सर्दी के मौसम में खाया जाता है. इसके विशेष स्वाद के शौकीनों की संख्या बड़े शहरों में लगातार बढ़ने की वजह से इसकी डिमांड भी पिछले कुछ सालों में बढ़ गई है. कृषि, उद्यानिकी और यहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के प्रयासों से रतलाम के गराडू को इसी महीने जीआई टैग मिल गया है.

RATLAM GARADU CULTIVATION
रतलाम में बढ़ गया गराडू का रकबा (ETV Bharat)

गराडू का रकबा बढ़ा है

बांगरोद के कन्हैयालाल मेहता ने बताया कि "यहां कई वर्षों से गराडू की खेती कर रहे हैं. हमें इस बात की उम्मीद थी कि रतलाम जिले को गराडू का जीआई टैग मिल जाएगा. इस वर्ष करीब 600 बीघा क्षेत्र में गांव में ही गराडू की फसल लगाई गई है." वहीं, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी दिलीप वास्कले ने बताया कि "बांगरोद ही नहीं आसपास के गांव में भी गराडू का रकबा बढ़ा है".

RATLAM MALVI GARADU FARMING
जीआई टैग मिलने बाद गराडू की खेती बढ़ी (ETV Bharat)

बीज से नहीं फल के टुकड़ों से उगती है गराडू की बेल, 6 महीने पड़ता है संभालना

गराडू की खेती शकरकंद की तरह बेल लगाकर की जाती है. लेकिन इस बेल को उगाने के लिए कोई बीज नहीं होता है. गराडू के फल के ही टुकड़ों को जमीन में लगाकर इनसे बेल उगाई जाती है. इसके लिए 6 महीने से अधिक समय तक गराडू के फल को जमीन में ही सहेज कर रखा जाता है. करीब 5 महीने की मेहनत के बाद जमीन से गराडू का कंद निकाला जाता है. जमीन के अंदर कंद अच्छे आकार में बने इसके लिए इसकी बेल को विशेष तरीके से बांस और रस्सी का जाल बनाकर चढ़ाया जाता है.

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रतलाम के बांगरोद और खेतलपुर में होती है गराडू की खेती (ETV Bharat)

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बहरहाल जीआई टैग मिलने के साथ ही गराडू की खेती को भी प्रोत्साहन मिल रहा है और किसान गराडू की खेती करने में रुचि ले रहे हैं. अब उम्मीद की जा रही है कि गराडू को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने के बाद अच्छे दाम भी मिलें जिससे इसकी खेती करने वाले किसानों को इसका असली फायदा मिल सकेगा.

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