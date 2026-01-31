ETV Bharat / state

रतलाम में गैस वेल्डिंग की दुकान में बड़ा ब्लास्ट, कार्बेट का टैंक बम की तरह फटा

रतलाम के बाजार में खतरनाक व्यवसाय बेरोकटोक चलने से हादसे का खतरा. एक सप्ताह में दूसरी बार विस्फोट से दहशत.

रतलाम में गैस वेल्डिंग की दुकान में बड़ा ब्लास्ट (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 5:00 PM IST

रतलाम: शहर में शनिवार को गैस वेल्डिंग की दुकान में धमाका हुआ. धमाका इतना खतरनाक था कि कॉर्बेट गैस का टैंक टुकड़ों में बदलकर सड़क पर आ गिरा. गनीमत रही कि इस दौरान दुकानदार और सड़क से गुजरने वाले लोग इसकी चपेट में नहीं आए, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था. पुलिस व प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया. घटना के कारणों की जांच जारी है.

5 दिन पहले भी धमाका, एक मौत, 3 घायल

रतलाम के चांदनी चौक स्थित गन शॉप में भी 26 जनवरी के दिन वेल्डिंग करने के दौरान बड़ा धमाका हुआ था, जिसमें दुकान संचालक की मौत हो गई थी और 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे. शनिवार हुई घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें अचानक कॉर्बेट से भरा हुआ टैंक फट गया और जोरदार धमाके के बाद लोग अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आए. ऐसी घटनाओं को लेकर दुकानदार दहशत में हैं.

रतलाम के बाजार में कॉर्बेट का टैंक फटा, बड़ा हादसा टला (ETV BHARAT)

वेल्डिंग की दुकान में गैस का इस्तेमाल

शनिवार दोपहर मुख्य डाकघर के सामने स्थित वेल्डिंग दुकान में यह धमाका हुआ है. हादसे के वक्त गैस वेल्डिंग का काम किया जा रहा था. मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार मनोज चौहान ने बताया "गैस वेल्डिंग के दौरान कॉर्बेट का टैंक फट गया. इस हादसे में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई. आसपास के दुकानदारों ने बताया कि गैस वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन और कॉर्बेट टैंक से निकलने वाली गैस का इस्तेमाल किया जाता है."

रतलाम के बाजार में खतरनाक व्यवसाय बेरोकटोक (ETV BHARAT)

कॉर्बेट का टैंक फटा, बड़ा हादसा टला

कार्बेट से गैस बनने के लिए चेंबर में पानी के साथ कॉर्बेट के टुकड़े डाले गए थे. इसके थोड़ी ही देर बाद कॉर्बेट का टैंक फट गया. घटना की सूचना मिलने पर स्टेशन रोड थाना पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. नायब तहसीलदार मनोज चौहान ने बताया "घटना के कारण और किस तरह के केमिकल का इस्तेमाल वेल्डिंग में किया जा रहा था, इसकी जांच की जा रही है."

कॉर्बेट गैस का टैंक टुकड़ों में बदलकर सड़क पर गिरा (ETV BHARAT)

खतरनाक व्यवसाय को बाजार से शिफ्ट करेंगे

रतलाम शहर में एक हफ्ते के भीतर दुकान में धमाका होने की यह दूसरी घटना सामने आई है. यहां भी गैस वेल्डिंग करने के दौरान हादसा हुआ है. कार्बेट की गैस से हुआ धमाका इतना जबरदस्त था कि लोहे की मोटी परत वाला सिलेंडर के चिथड़े उड़ गए. शहर के बीचों-बीच चल रहे खतरनाक व्यवसायों को चिह्नित कर सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किए जाने की बात प्रशासन के अधिकारी कर रहे हैं.

