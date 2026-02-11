ETV Bharat / state

माही नदी बदलेगी रतलाम और धार के 800 गांवों की किस्मत, अतिरिक्त पानी से किसानों को भी मिलेगा लाभ

मध्य प्रदेश से होकर राजस्थान की सीमा में प्रवेश करने वाली माही नदी के पानी से रतलाम और धार के गांवों की बदलेगी तकदीर.

RATLAM MAHI RIVER WATER PROJECT
माही नदी बदलेगी रतलाम और धार के 800 गांवों की किस्मत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 11, 2026 at 9:10 PM IST

3 Min Read
रतलाम: माही नदी के पानी से अब रतलाम के 630 गांव की किस्मत बदलने जा रही है. रतलाम के महुडी के मालगांव में इस परियोजना का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है. माही नदी का पानी रतलाम लाने की योजना को सपना ही माना जाता था लेकिन अब यह सपना साकार होने वाला है.

रतलाम के साथ धार को भी मिलेगा पानी

रतलाम जिले के 630 गांव सहित 5 नगरीय निकाय और धार जिले के भी 180 गांव इस परियोजना से लाभान्वित होंगे. रतलाम जिले के रतलाम ग्रामीण, पिपलोदा, जावरा, सैलाना, बाजना ब्लॉक के गांव को नल-जल योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा. यही नहीं माही के अतिरिक्त पानी का उपयोग रतलाम जिले के किसान सिंचाई के लिए भी कर सकेंगे. जल निगम इस परियोजना की निर्माण एजेंसी है.

MAHI RIVER WATER IN 800 VILLAGES
रतलाम के साथ धार को भी मिलेगा पानी (ETV Bharat)

1700 करोड़ की परियोजना, 800 से अधिक गांवों को मिलेगा लाभ

माही नदी मध्य प्रदेश से होकर राजस्थान की सीमा में प्रवेश करती है. जहां बांसवाड़ा में बने माही नदी के डैम के पानी का लाभ केवल राजस्थान को ही मिलता था. लंबे समय से माही के पानी को रतलाम जिले के लिए उपलब्ध करवाने की मांग जनप्रतिनिधियों और स्थानीय निवासियों के द्वारा की जाती रही है. अब माही नदी की इस परियोजना पर कार्य शुरू हो चुका है.

MAHI RIVER PROJECT START
माही नदी प्रोजेक्ट का काम शुरू (ETV Bharat)

'प्रतिदिन मिलेगा 164.62 मिलियन लीटर पेयजल'

कलेक्टर मिशा सिंह ने बताया कि "रतलाम जिले के महुडी के मालगांव में इस परियोजना पर कार्य चल रहा है. जिसका निरीक्षण भी बीते दिनों किया गया था. परियोजना से जिले के 630 गांव के लोगों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी. परियोजना में प्रतिदिन 164.62 मिलियन लीटर पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा."

'2027 के अंत तक पानी होगा उपलब्ध'

जल निगम के महाप्रबंधक कुलदीप कलाम ने बताया कि "इस परियोजना से माही नदी के जल को वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से रतलाम जिले के 630 गांव तथा रतलाम जिले के पांच नगरीय निकाय में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा. योजना के संबंधित आवश्यक निर्माण कार्य किया जा रहा है. साल 2027 के अंत तक इस परियोजना से माही का पानी उपलब्ध करवाया जा सकेगा. इसके लिए जल संरचना बनाने और पाइपलाइन बिछाने का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है."

MAHI RIVER PROJECT RATLAM DHAR
माही नदी प्रोजेक्ट (ETV Bharat)

अतिरिक्त पानी का सिंचाई के लिए भी हो सकेगा उपयोग

माही समूह जल परियोजना जिले की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है. रतलाम के आखिरी छोर पर बनाई जा रही इस जल संरचना का लाभ स्थानीय लोगों को भी मिलेगा. माही नदी के पानी से जल स्तर भी बढ़ेगा और पेयजल योजना के लिए उपयोग किए जाने के बाद बचे हुए पानी का प्रयोग स्थानीय किसान सिंचाई के लिए भी कर सकेंगे.

