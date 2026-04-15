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368 साल पहले धरमत युद्ध में बलिदान हुए महाराजा रतन सिंह, रानियों ने भी दिया था शौर्य का परिचय

रतलाम के संस्थापक महाराजा रतन सिंह को बलिदान दिवस पर हर साल किया जाता है याद. दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट से जानिए उनकी वीरगाथा.

RATLAM MAHARAJA RATAN SINGH
महाराजा रतन सिंह को बलिदान दिवस पर हर साल किया जाता है याद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 15, 2026 at 8:53 PM IST

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Updated : April 15, 2026 at 9:03 PM IST

5 Min Read
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रतलाम: महाराजा रतन सिंह का आज 368वां बलिदान दिवस है. मालवा के धरमत गांव में लड़ी गई ऐतिहासिक लड़ाई में महाराजा रतन सिंह राठौर 15 अप्रैल 1658 के दिन वीरगति को प्राप्त हुए थे. धरमत का यह प्रसिद्ध युद्ध दिल्ली की शाही सेना और औरंगजेब की बागी सेना के बीच लड़ा गया था.

औरंगजेब की विशाल सेना ने यह युद्ध जरूर जीत लिया था लेकिन रतन सिंह राठौर के शौर्य, साहस और राठौर राजवंश के लिए दिए गए बलिदान के लिए धरमत के इस युद्ध को आज भी याद किया जाता है. महाराजा रतन सिंह के इसी बलिदान दिवस को उनके वंशज और रतलामवासी आज भी स्मरण करते हैं और महाराजा रतन सिंह के स्मारक पर रतन सिंह बलिदान दिवस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं.

राठौर राजवंश के सिरमौर को बचाने के लिए चुना बलिदान (ETV Bharat)

राठौर राजवंश के सिरमौर को बचाने के लिए चुना बलिदान

महाराजा रतन सिंह राठौर के बलिदान दिवस कार्यक्रम में पहुंचे राजपूत इतिहास के जानकार नरेंद्र सिंह पवार बताते हैं, "दिल्ली की गद्दी हासिल करने के लिए औरंगजेब दक्षिण से दिल्ली के तरफ बढ़ रहा था. औरंगजेब द्वारा अपने ही पिता के खिलाफ विद्रोह की आशंका की वजह से शाही सेना मालवा के धरमत में औरंगजेब को रोकने के लिए पहुंची थी. जिसमें जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह शाही सेना का नेतृत्व कर रहे थे. महाराजा जसवंत सिंह की सहायता के लिए रतलाम के महाराजा रतन सिंह सहित अन्य राजपूत राजा भी युद्ध के लिए पहुंचे थे.

RATAN SINGH SACRIFICE DHARMAT WAR
महाराजा रतन सिंह राठौर 15 अप्रैल 1658 में धरमत युद्ध में हुए बलिदान (ETV Bharat)

दोपहर तक शाही सेना औरंगजेब की सेवा पर भारी पड़ रही थी लेकिन कई मुस्लिम सरदारों ने शाही सेना के साथ बगावत कर औरंगजेब से हाथ मिला लिया. इसके बाद यह युद्ध राजपूत लड़ाकों और औरंगजेब की विशाल सेना के बीच लड़ा गया. राठौर राजवंश के सिरमौर महाराजा जसवंत सिंह को सुरक्षित युद्ध स्थल से बाहर भेज कर महाराजा रतन सिंह ने सेना का नेतृत्व किया और औरंगजेब की सेना को कड़ी चुनौती दी. युद्ध में अंतिम सांस तक रतन सिंह लड़े और अपने भाई फतेह सिंह सहित अन्य राजपूत सरदारों के साथ वीरगति को प्राप्त हुए."

युद्ध के मैदान में जब एक हुआ राजपूत वीरों का बहता खून

नरेंद्र सिंह पवार ने बताया, "राजपूत इतिहास के ग्रंथ रतन रासो और अन्य ऐतिहासिक किताबों में दर्ज है कि महाराजा रतन सिंह राठौड़ ने धरमत के मैदान में ऐसा युद्ध लड़ा था कि औरंगजेब भी उनकी वीरता को देख कर सन्न रह गया था. उनके शरीर पर 80 से अधिक घाव तीर और तलवारों के लगे थे.

RATLAM FOUNDER MAHARAJA RATAN SINGH
रतलाम के संस्थापक महाराजा रतन सिंह (ETV Bharat)

युद्ध के मैदान में ही महाराजा रतन सिंह राठौड़ और पंचेड़ ठिकाने के सांचौरा चौहान सरदार भगवानदास घायल अवस्था में पास-पास थे तो दोनों का खून आपस में मिलने लगा. जिसे चौहान सरदार ने अपने हाथों से मिट्टी की पाली बनाकर रोकना चाहा. जिस पर महाराजा रतन सिंह ने कहा कि इस बहते खून को मिल जाने दो, आप और हम आज से एक है. रतन सिंह के इस अंतिम कथन को आज भी उनके वंशज और सांचौर चौहान परिवार के वंशज निभाते हैं और इन परिवारों में वैवाहिक संबंध नहीं होते हैं."

MAHARAJA RATAN SINGH MARTYRDOM DAY
महाराजा रतन सिंह स्मारक, रतलाम (ETV Bharat)

महाराजा ही नहीं रानियों ने भी दिया साहस का परिचय

इस प्रसिद्ध युद्ध से जुड़ा एक और किस्सा भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है. जहां महाराजा रतन सिंह के वीरगति को प्राप्त हो जाने के बाद सूचनाकर्ता घुड़सवार जालौर से रतलाम आ रही महाराजा रतन सिंह की 4 महारानियों को निनोर गांव में समाचार देता है तो रानियों ने वहीं सती होने का निर्णय ले लिया.

सबसे छोटी रानी गर्भवती थी और शास्त्रों के अनुसार गर्भवती स्त्री को सती होने का अधिकार नहीं होता है. जिस पर महाराजा रतन सिंह की रानी ने कटार से अपना पेट चीर कर भ्रूण को बाहर निकाल दिया और सतीत्व को प्राप्त किया. राजस्थान के निनोर में आज भी यह सती स्थल मौजूद है. जहां राठौर ठिकानों के वंशज पूजा करने जाते हैं.

महाराजा रतन सिंह के साहस और शौर्य को आज भी करते हैं याद

368 साल बीत जाने के बाद भी रतलाम के संस्थापक महाराजा रतन सिंह के साहस और शौर्य को आज भी याद किया जाता है. इतिहास की जानकार नरेंद्र सिंह पवार बताते हैं, "रतलाम की पहचान सेव ,सोना और साड़ी के लिए तो अब होने लगी है लेकिन महाराजा रतन सिंह के साहस और शौर्य के लिए ऐतिहासिक काल से रतलाम की पहचान बनी हुई है."

Last Updated : April 15, 2026 at 9:03 PM IST

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