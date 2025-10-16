ETV Bharat / state

रतलाम में सजने लगा मां महालक्ष्मी का दरबार, प्रसाद के रूप में मिलता है चढ़ावे का पैसे

काउंटर पर आधार और ओटीपी की मदद से श्रद्धालुओं के द्वारा दिए जा रहे नोटों और संपत्ति का रिकॉर्ड रखा जा रहा है. वहीं, मां लक्ष्मी के मंदिर में धन वैभव अब दिखने लगा है. यहां 500 ,200, 100 और 50 के नोटों के वंदनवार बनाकर मंदिर को सजाया गया है. सोने और चांदी के आभूषण भी माता के दरबार में सजाए जा रहे हैं. बड़ी संख्या में लोग यहां नगदी रखने के लिए मंदिर में कतार लगाकर खड़े हुए हैं.

रतलाम: प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर में कुबेर का खजाना अब सजने लगा है. ग्यारस के दिन से ही श्रद्धालु माता के दरबार में सजावट के लिए धन दौलत न्योछावर करने का कार्य शुरू कर चुके हैं. बड़ी संख्या में लोग यहां माता के दरबार में कुबेर का खजाना सजाने के लिए पहुंच रहे हैं. इस बार नोटों की गड्डियों और सोने चांदी के आभूषणों को जमा करने के लिए किसी बैंक की तरह काउंटर लगाया गया है.

प्रसाद के रूप में वापस ले जाते हैं पैसे

जनता की धन संपदा से मंदिर की सजावट की परम्परा 200 वर्ष से भी अधिक पुरानी है. ग्यारस के दिन से ही मंदिर में कुबेर का खजाना सजाने का दौर शुरू हो जाता है. इसे देखने धनतेरस के दिन से श्रद्धालु आने लगते हैं. दूर-दूर से लोग 5 दिनों तक महालक्ष्मी मंदिर पहुंचते हैं. 5 दिनों के बाद यह नकदी और आभूषण श्रद्धालु माता के प्रसाद के रूप में वापस ले जाते हैं.

'माता की कृपा से धन-दौलत में बढ़ोतरी'

मंदिर के अश्विन पुजारी ने बताया कि "यहां मान्यता है कि मंदिर में नगदी और सोना चांदी रखने से धन वैभव में बढ़ोतरी होती है." यहां हर वर्ष नोटों की गड्डी चढ़ाने वाले पुष्पेंद्र सिंह डोडिया ने बताया कि "माता की कृपा से इस धन दौलत में बढ़ोत्तरी ही होती है. यहां से रुपए ले जाने के बाद हम बहन बेटियों और ब्राह्मणों के लिए इसे खर्च करते हैं."

रतलाम में विराजमान है महालक्ष्मी के धनलक्ष्मी और गजलक्ष्मी स्वरूप (ETV Bharat)

धनलक्ष्मी और गजलक्ष्मी के रूप में विराजित हैं मां

मंदिर के अश्विन पुजारी ने बताया कि "प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर पूरे विश्व में इकलौता मंदिर है, जहां पर लक्ष्मी माता धनलक्ष्मी और गजलक्ष्मी स्वरूप में विराजित हैं. माता के हाथ में कुबेर की पोटली है, जिसमें संपूर्ण विश्व की धन संपदा समाई हुई है. इसी वजह से धनतेरस के मौके पर यहां कुबेर पोटली का भी वितरण किया जाता है. जिसे लेने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं."

आधार की मदद से रखा जा रहा संपत्ति का रिकॉर्ड (ETV Bharat)

डिजिटली रखा जाता है चढ़ावे का रिकॉर्ड

हर वर्ष श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ और माता के दरबार में नोट चढ़ाने वालों की संख्या बढ़ने के साथ ही यहां की व्यवस्था भी डिजिटलाइज की गई है. इसके लिए मंदिर समिति द्वारा कंप्यूटर में श्रद्धालुओं के द्वारा दिए जाने वाले नोटों और आभूषणों का रिकॉर्ड दर्ज किया जा रहा है. 5 दिनों के पश्चात ओटीपी के आधार पर श्रद्धालुओं को उनकी संपत्ति वापस की जाती है.

प्रसाद के रूप में वापस ले जाते हैं पैसे (ETV Bharat)

माता लक्ष्मी के दरबार में सजे इस कुबेर के खजाने की रक्षा के लिए पुलिस तैनात की गई है. वहीं, मंदिर के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं.