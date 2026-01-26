ETV Bharat / state

लव मैरिज करने वालों के परिवार का होगा बॉयकॉट, रतलाम की इस पंचायत का तुगलकी फरमान

मध्य प्रदेश के रतलाम के एक गांव में ग्रामीणों को तुगलकी फरमान, लव मैरिज करने वालों के घर का होगा बहिष्कार, वीडियो आया सामने.

RATLAM LOVE MARRIAGES BAN
लव मैरिज करने वालों के परिवार का होगा बॉयकॉट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 26, 2026 at 8:12 AM IST

Updated : January 26, 2026 at 8:27 AM IST

रतलाम: मध्य प्रदेश में आपने कई ऐसी खबरें सुनी होगी, जहां गांव वालों ने पहल करते हुए शराबबंदी की होगी, शराब पीने वालों को गांव में एंट्री नहीं देंगे, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग ही है. रतलाम के पंचेवा गांव में तो लव मैरिज पर ही सामाजिक बंदिश लगा दी गई. इस गांव की चार लड़कियों ने बीते 6 महीना में घर से भाग कर अंतरजातीय विवाह कर लिया, जिससे नाराज गांव के लोगों ने मीटिंग कर प्रेम विवाह करने वालों के घर का बहिष्कार किए जाने का फरमान सुना दिया. बाकायदा इस एलान का वीडियो भी बनाया गया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया गया.

लव मैरिज करने वाली लड़कियों के घर का बहिष्कार

पंचेवा गांव में बीते 6 महीनों में चार लड़कियों द्वारा घर वालों की इच्छा के खिलाफ भागकर लव मैरिज की गई है. जिसमें लड़कियों द्वारा परिजनों को थाने में पहचानने से ही इनकार कर दिया गया. जिस पर गांव के लोगों ने खाप पंचायतों की तरह गांव की मीटिंग बुलवा ली. जिसमें घर से भाग कर शादी करने वाले बच्चों के परिवारों का बहिष्कार करने का फरमान सुना दिया गया. इस बात की घोषणा की गई कि ऐसे परिवारों का हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा. जिनके घर के बच्चे प्रेम विवाह करेंगे.

पंचेवा गांव में अजीब फरमान का ऐलान करता युव

घर का हुक्का-पानी बंद करने का ऐलान

यही, नहीं लव मैरिज करने वालों के परिवार वालों को ना तो कोई दूध देगा और ना ही कोई अपने यहां पर काम करने बुलाएगा. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से सर्कुलेट हो रहा है. वीडियो में गांव के लोगों का निर्णय सुना रहे युवक का नाम राहुल बताया जा रहा है. वहीं, गांव के मोहनलाल ने बताया कि "गांव में लगातार लड़कियों के प्रेम विवाह करने और परिवार जनों को पहचानने से इनकार कर देने की घटनाएं हो रही थी. इसके बाद गांव के लोगों ने सामूहिक बैठक कर यह निर्णय लिया है.

पंचेवा गांव में पंचायता का फैसला

गलत कदम उठा रहे बच्चे, लेना पड़ा कठोर फैसला

प्रेम विवाह करने वालों से गांव का माहौल खराब होता है. इन्हें देखकर दूसरे बच्चे ऐसा कदम नहीं उठाए, इसलिए यह कठोर निर्णय लेना पड़ा है." वहीं, इस निर्णय से प्रभावित होने वाले परिवार के दिनेश कुमार ने बताया कि "परिवार के बहिष्कार जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चे गलत कदम उठा रहे हैं. जिन्हें बचपन से पाल-पोष कर बड़ा किया. वह पुलिस थाने में और मजिस्ट्रेट के सामने माता-पिता को पहचानने से भी इंकार कर देते हैं. माता पिता पर तब क्या बीतती है, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए."

बहरहाल इस तुगलकी फरमान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर सुर्कुलेट हो रहा है. वहीं, गांव के लोगों ने ऐसे बच्चों के परिवार का बहिष्कार करने से तो इंकार किया है, लेकिन प्रेम विवाह को लेकर लोगों का विरोध बरकरार है.

फरमान के खिलाफ होगी कार्रवाई

जबकि इस मामले में रतलाम एडिशनल एसपी विवेक कुमार ने बताया कि "गांव के लोगों द्वारा जारी किया गया वीडियो संज्ञान में आया है. इस मामले की जांच कर ऐसा करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के निर्देश संबंधित थाना अधिकारियों को दिए हैं. रतलाम एडीएम शालिनी श्रीवास्तव ने भी जावरा एसडीएम को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं."

संपादक की पसंद

