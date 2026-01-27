ETV Bharat / state

प्रेम विवाह पर पंचायत की बंदिशें, कपल ने IPS ऑफिसर से मांगा प्रेमी जोड़ों की रक्षा का वादा

रतलाम में लव मैरिज करने पर पंचायतों के तालिबानी फरमान से कपल्स नाराज. ग्रामीणों ने प्रेम विवाह करने वाले चार जोड़ों के परिजनों का किया बहिष्कार.

RATLAM COUPLE BOYCOTTED
लव मैरिज के चलते चलते परिजन का सामाजिक बहिष्कार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 5:20 PM IST

|

Updated : January 27, 2026 at 5:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रतलाम: पंचेवा गांव में प्रेम विवाह पर सामाजिक बंदिश लगाने का मामला सामने आया है. जिसको लेकर प्रेमी युगल ने जनसुनवाई में पहुंचकर गांव के कुछ लोगों द्वारा बहिष्कार किए जाने की शिकायत की है. इसके साथ ही प्रेमी युगल ने जान को खतरा होने की भी बात कही है. जिसके बाद रतलाम एसपी ने पिपलौदा थाना प्रभारी को मामले की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

गांव के 4 बालिकाओं ने हाल में की लव मैरिज की है

पंचेवा गांव की 4 बालिकाओं ने बीते दिन घर से भाग कर अंतरजातीय प्रेम विवाह कर लिया था. जिससे नाराज गांव के लोगों ने मीटिंग कर प्रेम विवाह करने वालों के घर का बहिष्कार किए जाने का फरमान सुना दिया. इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है. इसकी शिकायत लेकर जनसुनवाई में पहुंचे कपल ने बताया है कि "करीब 8 महीने पहले उन्होंने कानूनी तरीके से प्रेम विवाह किया था. लेकिन अब जाकर गांव के लोग हमें और हमारे परिवार वालों को परेशान कर रहे हैं."

प्रेम विवाह पर पंचायत ने कपल को किया बहिष्कार (ETV Bharat)

परिजन का भी किया गया सामाजिक बहिष्कार

शिकायतकर्ता ने बताया कि "उसके चाचा के परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है. उन्हें मंदिर में नहीं आने दिया जा रहा है और न ही किराने की दुकान या चाय की दुकान पर कोई सामान लेने दिया जा रहा है. कुछ दिन बाद उनके यहां शादी है. ऐसे में गांव में शादी का कार्यक्रम कैसे कर सकेंगे."

गांव कैंप लगाकर लोगों को दी जाएगी समझाइश

मामला संज्ञान में आने के बाद रतलाम एसपी अमित कुमार ने बताया कि "सामाजिक न्याय विभाग के साथ मिलकर पंचेवा गांव में कैंप लगाया जाएगा. लोगों को अवैधानिक निर्णय नहीं लेने की समझाइश दी जाएगी." वहीं प्रेम विवाह करने वालों के खिलाफ सामाजिक बंदिश लगाने का वीडियो जारी करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किए जाने के निर्देश भी रतलाम एसपी ने थाना प्रभारी को दिए हैं.

8 महीने में 4 परिजनों के इच्छा के विरुद्ध शादी

पंचेवा गांव में 8 महीने में 4 बालिकाओं द्वारा घर वालों की इच्छा के विरुद्ध भागकर लव मैरिज की गई है. जिसमें बालिकाओं के द्वारा परिजनों को थाने में पहचानने से ही इनकार कर दिया गया. जिस पर गांव के लोगों ने गांव की मीटिंग बुलवा ली. जिसमें घर से भाग कर शादी करने वाले बच्चों के परिवारों का बहिष्कार करने का निर्णय ले लिया गया. इस बात की घोषणा की गई कि जिनके घर के बच्चे प्रेम विवाह करेंगे. उनके परिवारों का हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा. सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे वीडियो में गांव के लोगों का निर्णय सुना रहे युवक का नाम राहुल बताया जा रहा है.

गांव के मोहनलाल ने बताया कि "गांव में लगातार बालिकाओं के प्रेम विवाह करने और परिजनों को पहचानने से इनकार कर देने की घटनाएं हो रही थी. इसके बाद गांव के लोगों ने सामूहिक बैठक कर यह निर्णय लिया है. प्रेम विवाह करने वालों से गांव का माहौल खराब होता है. इन्हें देखकर दूसरे बच्चे ऐसा कदम नहीं उठाएं इसलिए यह कठोर निर्णय लेना पड़ा है."

Last Updated : January 27, 2026 at 5:31 PM IST

TAGGED:

RATLAM COUPLE BOYCOTTED
RATLAM YOUTH LOVE MARRIAGE
RATLAM COUPLE ARRIVED JANSUNWAI
RATLAM LOVE MARRIAGE FAMILY BOYCOTT
RATLAM LOVE MARRIAGE BOYCOTTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.