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लुटेरी दुल्हन बिहार से रतलाम आई दूल्हा ठगने, शादी के पांचवें दिन रस्सी से बिल्डिंग फांदते हारी लाइफ

रतलाम में शादी के बाद फरार होते वक्त महिला की हुई मौत, ढाई लाख में दलाल ने कराई थी शादी, लुटेरी दुल्हन से जुड़ा मामला. दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.

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लुटेरी दुल्हन बिहार से रतलाम आई दूल्हा ठगने (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 12:31 PM IST

3 Min Read
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रतलाम: माणक चौक थाना क्षेत्र में एक नव विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है. करमदी रोड निवासी मुकेश की पत्नी संध्या चौधरी की लाश घर के पीछे रेत के ढेर पर मिली है. प्रारंभिक जांच में मामला लुटेरी दुल्हन गिरोह से जुड़ा हुआ लग रहा है. मृतका संध्या चौधरी (23) बिहार के रोहतास की रहने वाली थी. दोनों की शादी बीते 26 जुलाई को उज्जैन निवासी मोहन नामक दलाल की मदद से बिहार में हुई थी.

दलाल के माध्यम से शादी

महिला के पति मुकेश चौहान के अनुसार, "बीती रात संध्या ने घर से भागने का प्रयास किया. घर की छत से रस्सी डालकर वह नीचे उतरने का प्रयास कर रही थी. इस दौरान करीब 25 फीट ऊंचाई पर रस्सी टूट गई और संध्या नीचे गिर गई. गंभीर चोट आने की वजह से उसकी मौत हो गई. संध्या के मौत की सूचना उसके परिजनों को दिए जाने के बाद भी कोई शव लेने नहीं आया. इसके अलावा जिस एजेंट के माध्यम से शादी हुई थी, उसने भी आगे इस मामले में फोन नहीं लगाने की बात कही है."

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बिहार की रोहतास निवासी दुल्हन की रतलाम में मौत (ETV Bharat)

शादी के 5 दिन बाद भागने की कोशिश

मृतका संध्या चौधरी (23) बिहार के रोहतास जिले के करवंदिया गांव की रहने वाली थी. महिला के पति मुकेश चौहान ने बताया, "उज्जैन के बड़नगर के रहने वाले मोहन नाम के दलाल ने 2 लाख 60 हजार रुपए में 5 दिन पहले ही मेरी शादी संध्या से करवाई थी. शादी कर घर लौटने पर 1 अगस्त की रात दोनों दंपति घर की दूसरी मंजिल पर कमरे में सो रहे थे."

भागने के प्रयास में दुल्हन की मौत

मुकेश ने आगे कहा, "रात में जब मोहन की नींद खुली तो पत्नी संध्या कमरे में नहीं थी. बाहर निकल कर जब उसे ढूंढा तो घर के पीछे रेत के ढेर पर संध्या मृत अवस्था में पड़ी हुई थी. आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया." घर की दूसरी मंजिल से नीचे रस्सी बंधी हुई थी, जो बीच में टूट गई थी. रस्सी का टूटा हुआ हिस्सा भी पास में ही पड़ा हुआ मिला है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

इस मामले में माणक चौक थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान ने बताया, "नव विवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर एफएसएल की टीम के साथ जांच प्रारंभ कर दी है. पुलिस लुटेरी दुल्हन गैंग के एंगल पर भी मामले की जांच में जुटी हुई है. प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आया है कि नव विवाहित मकान की दूसरी मंजिल से रस्सी के सहारे नीचे उतरने का प्रयास कर रही थी. हालांकि पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है. जिसमें मौत का वास्तविक कारण पता चल सकेगा."

बहरहाल नव विवाहिता के बिहार निवासी परिजनों को सूचना देने के बाद भी कोई भी उसके अंतिम संस्कार के लिए रतलाम नहीं पहुंचा. जिसके बाद पति मुकेश चौहान ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया.

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