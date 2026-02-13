रतलाम में शराब दुकान में शख्स ने अधाधुंध चलाई लाठी, डिस्काउंट पर नहीं मिली थी लिकर
रतलाम में शख्स ने शराब दुकान में की तोड़फोड़, पुलिस ने दर्ज किया मामला, सीसीटीवी में घटना कैद.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 13, 2026 at 2:09 PM IST
रतलाम: रावटी क्षेत्र में शराब दुकान में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है. गुरुवार बीती रात की यह घटना है. जहां फिल्मी स्टाइल में एक आरोपी ने शराब दुकान में जमकर कोहराम मचाया है. इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. जिसमें एक व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर शराब की दुकान में तोड़फोड़ करता हुआ नजर आ रहा है. यह शख्स डिस्काउंट पर शराब नहीं देने से नाराज था. इसके बाद उसने शराब दुकान में घुसकर अंग्रेजी शराब की करीब 1 लाख रुपए मूल्य की बोतलें और सामान तोड़फोड़ दिया.
शराब दुकान में तोड़फोड़
दरअसल, पूरा विवाद कमीशन पर शराब नहीं देने को लेकर शुरू हुआ था. जहां शख्स ने नाराज होकर कुल्हाड़ी से शराब दुकान पर हमला कर दिया. दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा में यह घटना कैद हो गई. जिसमें वह कुल्हाड़ी से शराब दुकान के अंदर तोड़फोड़ करता हुआ नजर आ रहा है. दुकान में रखी शराब की महंगी बोतलों को निशाना बनाते हुए फोड़ दिया. कर्मचारी महेंद्र सिंह ने बताया कि "दुकान में करीब 1 लाख रुपए मूल्य की शराब और सामान रखा था, जिसे शख्स ने हमला कर तोड़ दिया."
सीसीटीवी फुटेज में घटना कैद
घटना की सूचना मिलने पर रावटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. हमला करने वाले आरोपी और उसके साथी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है. थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि "शराब दुकान संचालक द्वारा शिकायत की गई थी कि दो लोगों द्वारा दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की गई है. जिस पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है. वहीं, दुकान से मिले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
बहरहाल, आदिवासी अंचल में अवैध तरीके से शराब बेची जाती है. स्थानीय सूत्रों की माने तो कमीशन पर शराब नहीं देने की बात को लेकर ही यह विवाद हुआ था. जिसके बाद फिल्मी स्टाइल में अज्ञात आरोपी ने शराब दुकान में घुसकर कुल्हाड़ी से शराब की बोतलों और शोकेस को चकनाचूर कर दिया.