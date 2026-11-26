हादसे के बाद 1 घंटे तक ट्रक में फंसे रहे घायल, 2 घंटे बाद पहुंची एमपीआरडीसी की एंबुलेंस, ग्रामीणों ने बनाया बंधक
रतलाम के लेबड़-नयागांव फोरलेन पर नामली में ट्रकों की आपस में भिड़ंत. ट्रक के केबिन में ड्राइवर और क्लीनर बुरी तरह फंस गए. दिव्यराज सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 11:01 PM IST
रतलाम: लेबड़-नयागांव फोरलेन पर नामली में स्पीड ब्रेकर निर्माण कार्य के दौरान फिर हादसा हो गया. एक ही लाइन में चलाए जा रहे ट्रैफिक के दौरान ट्रकों की आपस में भिड़ंत हो गई जिसमें एक ट्रक के केबिन में ड्राइवर और क्लीनर बुरी तरह फंस गए.
एमपीआरडीसी के हेल्पलाइन नंबर 1099 पर कॉल किए जाने के 2 घंटे बाद एंबुलेंस पहुंची तब तक स्थानीय ग्रामीणों ने कटर और जेसीबी मशीन की मदद से दोनों घायलों को सुरक्षित बाहर निकाल कर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचा दिया था. देरी से पहुंची एमपीआरडीसी की एंबुलेंस को आक्रोशित ग्रामीणों ने नामली में ही बंधक बना लिया है. ग्रामीणों की मांग है कि यहां फोरलेन पर सबसे अधिक हादसे होते हैं. समय पर सूचना देने के बाद भी एंबुलेंस घंटों लेट आती है, इसलिए यहां एमपीआरडीसी स्थाई एम्बुलेंस की तैनाती करे.
एक हफ्ते पूर्व कलेक्टर ने दिए थे स्पीड ब्रेकर हटाने के निर्देश
एक हफ्ते पूर्व कलेक्टर ने लेबड़ नयागांव फोरलेन और रतलाम बांसवाड़ा मार्ग पर बने स्पीड ब्रेकरों को हटाने के निर्देश दिए थे. हालांकि दुर्घटना संभावित क्षेत्र और चौराहों पर अति आवश्यक होने पर कम ऊंचाई वाले नए स्पीड ब्रेकर बनाने के निर्देश भी जारी किए गए थे. रतलाम के नामली में जहां हादसा हुआ है. वहां पुराने स्पीड ब्रेकर तोड़कर नए स्पीड ब्रेकर बनाने का काम चल रहा था. इस वजह से फोरलेन की एक ही लाइन में यातायात चल रहा था.
टक्कर से ट्रक चालक और क्लीनर केबिन में बुरी तरह फंस गए
एक ट्रक द्वारा अचानक ब्रेक लगाए जाने से पीछे से आ रहे हैं ट्रक और कंटेनर पीछे से टकरा गए. वहीं एक अन्य ट्रक की कंटेनर से जोरदार भिड़ंत हो गई. जिसमें ट्रक चालक और क्लीनर केबिन में बुरी तरह फंस गए. स्थानीय लोगों ने पुलिस और एंबुलेंस का इंतजार किए बिना जेसीबी और कटर की मदद से उन्हें बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया. इस हादसे में ड्राइवर बुरी तरह जख्मी हो गया जिसका उपचार रतलाम मेडिकल कॉलेज में चल रहा है.
नामली में दुर्घटनाग्रस्त लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एमपीआरडीसी 24 घंटे एंबुलेंस करे तैनाती
स्थानीय निवासी बंटी डाबी ने बताया "जब एमपीआरडीसी यहां फोरलेन पर निर्माण कार्य कर रहा है तो सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए. हादसा होने की सूचना करीब 4:30 बजे दी गई थी लेकिन एमपीआरडीसी एंबुलेंस 2 घंटे लेट आई है. फोरलेन पर नामली क्षेत्र में इतने हादसे और मौत हो चुकी है, लेकिन एंबुलेंस कभी समय पर नहीं पहुंचती है. इसलिए नामली में दुर्घटनाग्रस्त लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एमपीआरडीसी यहां 24 घंटे एंबुलेंस की तैनाती करे. जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम एंबुलेंस को यहां से नहीं जाने देंगे."
वहीं, इस मामले में ट्रैफिक थाना प्रभारी हेमंत कुमार ने बताया "हादसा होने और एंबुलेंस के देरी से पहुंचने से स्थानीय ग्रामीण नाराज हैं. उनकी मांग को लेकर एमपीआरडीसी के अधिकारियों से बातचीत की जा रही है."
ईटीवी भारत ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर
गौरतलब है कि स्पीड ब्रेकर हटाए जाने और दुर्घटना की संभावना को देखते हुए स्थानीय लोगों की नाराजगी की खबर ईटीवी भारत ने प्रमुखता के साथ दिखाई थी. जिस स्थान से ईटीवी भारत ने ब्रेकर हटाए जाने की ग्राउंड रिपोर्ट दी थी वहीं आज यह ट्रक हादसा हुआ है. बहरहाल एमपीआरडीसी की एंबुलेंस और स्टाफ को ग्रामीणों ने नामली में ही रोक लिया है. ग्रामीण नामली में ही एमपी आरडीसी की एंबुलेंस की 24 घंटे तैनाती की मांग पर अड़े हुए हैं. मौके पर प्रशासन, पुलिस और एमपीआरडीसी के अधिकारी ग्रामीणों से चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं.