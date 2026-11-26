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हादसे के बाद 1 घंटे तक ट्रक में फंसे रहे घायल, 2 घंटे बाद पहुंची एमपीआरडीसी की एंबुलेंस, ग्रामीणों ने बनाया बंधक

ग्रामीणों ने एंबुलेंस और स्टाफ को बनाया बंधक ( ETV Bharat )

रतलाम: लेबड़-नयागांव फोरलेन पर नामली में स्पीड ब्रेकर निर्माण कार्य के दौरान फिर हादसा हो गया. एक ही लाइन में चलाए जा रहे ट्रैफिक के दौरान ट्रकों की आपस में भिड़ंत हो गई जिसमें एक ट्रक के केबिन में ड्राइवर और क्लीनर बुरी तरह फंस गए.

एमपीआरडीसी के हेल्पलाइन नंबर 1099 पर कॉल किए जाने के 2 घंटे बाद एंबुलेंस पहुंची तब तक स्थानीय ग्रामीणों ने कटर और जेसीबी मशीन की मदद से दोनों घायलों को सुरक्षित बाहर निकाल कर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचा दिया था. देरी से पहुंची एमपीआरडीसी की एंबुलेंस को आक्रोशित ग्रामीणों ने नामली में ही बंधक बना लिया है. ग्रामीणों की मांग है कि यहां फोरलेन पर सबसे अधिक हादसे होते हैं. समय पर सूचना देने के बाद भी एंबुलेंस घंटों लेट आती है, इसलिए यहां एमपीआरडीसी स्थाई एम्बुलेंस की तैनाती करे.

ट्रक के केबिन में फंसे ड्राइवर-क्लीनर (ETV Bharat) अनूपपुर में रोड पर खड़े ट्रक में पीछे से घुसी बोलेरो, परखच्चे उड़े, आर्मी जवान सहित 3 लोगों की मौत एक हफ्ते पूर्व कलेक्टर ने दिए थे स्पीड ब्रेकर हटाने के निर्देश एक हफ्ते पूर्व कलेक्टर ने लेबड़ नयागांव फोरलेन और रतलाम बांसवाड़ा मार्ग पर बने स्पीड ब्रेकरों को हटाने के निर्देश दिए थे. हालांकि दुर्घटना संभावित क्षेत्र और चौराहों पर अति आवश्यक होने पर कम ऊंचाई वाले नए स्पीड ब्रेकर बनाने के निर्देश भी जारी किए गए थे. रतलाम के नामली में जहां हादसा हुआ है. वहां पुराने स्पीड ब्रेकर तोड़कर नए स्पीड ब्रेकर बनाने का काम चल रहा था. इस वजह से फोरलेन की एक ही लाइन में यातायात चल रहा था. टक्कर से ट्रक चालक और क्लीनर केबिन में बुरी तरह फंस गए एक ट्रक द्वारा अचानक ब्रेक लगाए जाने से पीछे से आ रहे हैं ट्रक और कंटेनर पीछे से टकरा गए. वहीं एक अन्य ट्रक की कंटेनर से जोरदार भिड़ंत हो गई. जिसमें ट्रक चालक और क्लीनर केबिन में बुरी तरह फंस गए. स्थानीय लोगों ने पुलिस और एंबुलेंस का इंतजार किए बिना जेसीबी और कटर की मदद से उन्हें बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया. इस हादसे में ड्राइवर बुरी तरह जख्मी हो गया जिसका उपचार रतलाम मेडिकल कॉलेज में चल रहा है.