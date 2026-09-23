रतलाम लॉ कॉलेज में कपल गरबा पर विवाद, हिंदू संगठन व लॉ स्टूडेंट्स आमने-सामने
लॉ कॉलेज में घुसकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने रुकवाया था गरबा, छात्रों ने ज्ञापन देकर की कार्रवाई की मांग, दिव्यराज सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 10:22 AM IST
रतलाम : डॉ. कैलाश नाथ काटजू लॉ कॉलेज में गणेश उत्सव के दौरान गरबा आयोजन रुकवाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. हिंदू संगठन द्वारा लॉ कॉलेज में गरबा रुकवाने का विरोध करते हुए लॉ कॉलेज के स्टूडेंट बुधवार को रतलाम कलेक्ट्रेट पहुंच गए. छात्रों ने कॉलेज में चल रहे गरबा आयोजन को रुकवाने वाले हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर अभद्रता करने और माहौल खराब करने का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है.
कपल गरबा पर हिंदू संगठनों को थी आपत्ति
दरअसल, पूरा मामला गणेश उत्सव के दौरान कॉलेज में आयोजित किए गए गरबा आयोजन को लेकर है. जहां हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रबंधन पर कपल गरबा आयोजित करवाने और बंद कमरे में गरबा इवेंट करने के आरोप लगाए थे. कॉलेज में हुए हंगामा के बाद गरबा आयोजन को कार्यकर्ताओं के दबाव में बंद करवा दिया गया था. इसके बाद आज लॉ कॉलेज के छात्रों ने रतलाम कलेक्ट्रेट पहुंच कर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई अभद्रता की शिकायत की है.
लॉ स्टूडेंट बोले- कॉलेज में घुसकर अभद्रता की
लॉ कॉलेज में गरबा आयोजन रुकवाने के मामले पर लॉ कॉलेज के छात्र व छात्राएं ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे. लॉ स्टूडेंट प्रियांशु ने बताया, '' कॉलेज में 10 दिवसीय गणेश उत्सव का आयोजन चल रहा था, जिसमें हर दिन अलग-अलग आयोजन किया जा रहे थे. जिसमें भजन, कथा और गरबा का आयोजन किया गया था. हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने सोमवार को कॉलेज में पहुंच कर छात्र-छात्राओं एवं प्रिंसिपल मैडम से अभद्रता की है. इन लोगों के द्वारा गलत आरोप लगाया गया कि बंद कमरे में कपल गरबा हो रहा था. इनके द्वारा धमकी देकर आयोजन बंद करवा दिया गया. जिसकी वजह से सभी छात्र-छात्राएं भयभीत हैं और परिजन भी उन्हें कॉलेज आने से रोक रहे हैं. हम सभी छात्र आज कॉलेज में अभद्रता करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं.''
इवेंट की तरह नहीं हो गरबा का आयोजन : हिंदू संगठन
सोमवार को विधि महाविद्यालय में चल रहे गरबा आयोजन को रुकवाने पहुंचे हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ता सुनील राठौड़ ने बताया, '' सूचना मिली थी कि लॉ कॉलेज में अमर्यादित तरीके से बंद कमरे में गरबा इवेंट का आयोजन किया जा रहा है. जिसे लेकर कॉलेज प्रबंधन से चर्चा कर आपत्ति दर्ज करवाई गई थी. कॉलेज प्रबंधन ने भी हमारी बात मानते हुए इस तरह का आयोजन नहीं करने पर सहमति दी थी.''
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रतलाम कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने पहुंचे लॉ छात्रों ने तहसीलदार आशीष उपाध्याय को ज्ञापन सौंप कर अभद्रता करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है. वहीं, एसपी ऑफिस पहुंचकर भी छात्रों ने आगे के कार्यक्रम में सुरक्षा मुहैया कराए जाने की है.