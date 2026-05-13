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रतलाम में सवारी गाड़ियों में अंधाधुंध ओवरलोडिंग, एक ऑटो में 20-20 लोग, हादसों में जा रही जान

रतलाम: आदिवासी अंचल में ओवरलोडिंग सवारी बैठाने की लापरवाही ने एक किशोरी की जान ले ली. अधिक मुनफा के लिए रिक्शों में ठूस-ठूस कर मजदूरों को बैठाया जाता है और आसपास भी लटक कर आदिवासी श्रमिक 20 से 30 किलोमीटर का खतरनाक सफर तय करते हैं. बुधवार को सुबह सकरावदा गांव के पास एक ओवरलोड ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया. इस हादसे में ऑटो के नीचे दबने से 14 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई और 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं.

फसल कटाई के सीजन और वर्तमान में प्याज हार्वेस्टिंग के लिए बड़ी संख्या में सैलाना क्षेत्र के आदिवासी श्रमिक ऑटो, मैजिक वाहन और पिकअप वाहन से सफर करते हैं. एक-एक वाहन में 20 से 25 और पिकअप वाहन में 35 से 40 सवारी बैठाकर यह जोखिम भरा सफर पूरा करते हैं. बड़वानी में मजदूरों से भरे ओवरलोडेड वाहन हादसे में श्रमिकों की मौत के बाद आदिवासी बाहुल्य जिलों में ऐसे ओवरलोडेड वाहनों पर कार्रवाई भी की गई, लेकिन पैसों की लालच में वाहन चालक लापरवाही कर रहे हैं.

हादसे में 2 महिला गंभीर रूप से घायल (ETV Bharat)

2 दिन पूर्व ही ऑटो का कटा था चालान

सैलाना थाना प्रभारी पिंकी आकाश ने बताया कि "सक्रवादा गांव के पास एक ऑटो पलट गया. जिसमें 14 वर्षीय किशोरी कविता खराड़ी की मौत हो गई और 2 अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं. दोनों घायल महिलाओं का उपचार सैलाना चिकित्सालय में करवाया गया है. 2 दिन पूर्व ही दुर्घटनाग्रस्त हुए ऑटो का चालान काटा गया था और ऑटो चालक को ओवरलोडेड सवारी नहीं बैठने की नसीहत भी दी गई थी. इसके बावजूद बुधवार को यही ऑटो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है."

ओवरलोडेड वाहन ने ली बच्ची की जान (ETV Bharat)

मामला दर्ज कर ऑटो किया गया जब्त

महज 400 रुपए की मजदूरी पाने के लिए आदिवासी अंचल के यह मजदूर अपनी जान का जोखिम उठा रहे हैं और नाबालिक श्रमिक भी इनके साथ यह खतरनाक सफर तय करते हैं. हादसे की सूचना मिलने पर सैलाना थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों एवं मृतका के शव को सैलाना स्थित शासकीय अस्पताल पहुंचाया है. वहीं, आरोपी ऑटो चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर ऑटो जब्त किया है.