रतलाम कृषि मंडी में गेहूं के दाम धड़ाम, MSP पर गेहूं की खरीदी नहीं होने से किसान नाराज

अच्छे दाम की उम्मीद में रतलाम कृषि मंडी पहुंच रहे किसान, व्यापारियों द्वारा प्रति क्विंटल गेहूं पर 50 रुपए कटौती का आरोप.

Ratlam farmer Demand Wheat MSP
MSP पर गेहूं खरीदी शुरू नहीं होने से किसान नराज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 10, 2026 at 8:41 PM IST

4 Min Read
रिपोर्ट: दिव्यराज सिंह

रतलाम: मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा और अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूं उत्पादन करने वाले मालवा के किसान इन दिनों गेहूं के गिरते दाम और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कम बोनस दिए जाने से निराश हैं. गेहूं के अच्छे दाम दिलवाने वाली रतलाम मंडी में गेहूं के दाम धड़ाम हो गए हैं. जिससे यहां दूर-दूर से आने वाले किसान निराश हैं. यहां अच्छी गुणवत्ता वाला गेहूं भी मात्र 1800 से लेकर 2300 रुपए प्रति क्विंटल तक ही बिक रहा है, जो कि सरकार द्वारा तय किए गए समर्थन मूल्य से भी कम है. ऐसे में किसान निराश और परेशान है. क्योंकि मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी अभी शुरू नहीं हो सकी है और किसानों को अपनी जरूरत के मुताबिक फसल कम दाम में बेचनी पड़ रही है.

40 रुपए प्रति क्विंटल मिलना है बोनस

रतलाम कृषि मंडियों में समर्थन मूल्य से कम दाम पर गेहूं की नीलामी होने से किसान नाराज हैं. कृषि मंडी में जब से नए गेहूं की आवक शुरू हुई है, तब से ही गेहूं के दामों में लगातार गिरावट देखी जा रही है. मिल्क क्वालिटी के गेहूं की खरीदी भी अधिकतम 2350 रुपए प्रति क्विंटल तक ही हुई है. वहीं, इस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बोनस के रूप में 40 रुपए प्रति क्विंटल दिए जाएंगे. इस तरह मध्य प्रदेश में किसानों को 2625 रुपए प्रति क्विंटल प्राप्त होंगे, लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी प्रारंभ नहीं हुई है.

रतलाम कृषि मंडी में कम मिल रहे हैं गेहूं के दाम (ETV Bharat)

व्यापारियों द्वारा 50 रुपए प्रति क्विंटल पर कटौती का आरोप

धार जिले के बामणदा गांव से रतलाम मंडी में गेहूं बेचने पहुंचे किसान विजय राज सिंह ने बताया कि "वह गेहूं के अच्छे दाम मिलने की उम्मीद में 70 किलोमीटर दूर से रतलाम मंडी में आए थे, लेकिन उन्हें निराश होना पड़ा है." उसके साथ ही मंडी पहुंचे दूसरे किसान जयराज सिंह ने कहा, "गेहूं का दाम उन्हें 2250 रुपए ही प्राप्त हुआ. जबकि समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने पर उन्हें 2625 रुपए तक मिल सकते थे." एक अन्य किसान विनोद अजमेरिया ने बताया कि "अच्छी क्वालिटी के गेहूं का भी दाम कम मिल रहा है. ऊपर से खरीदने वाले व्यापारी द्वारा प्रति क्विंटल 50 रुपए की कटौती भी की जाती है."

अच्छे दाम की उम्मीद में रतलाम कृषि मंडी आते हैं किसान

किसान नेता राजेश पुरोहित ने बताया कि "रतलाम मंडी में गेहूं के अच्छे दाम मिलने की उम्मीद में आसपास के 5 जिलों के किसान यहां आते हैं, लेकिन इन दिनों गेहूं के दाम कम हो जाने की वजह से किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है. मध्य प्रदेश सरकार को चाहिए कि किसानों का गेहूं समर्थन मूल्य पर ही बिके इसके लिए व्यवस्था करे. वहीं किसानों को इस वर्ष मध्य प्रदेश सरकार ने बोनस देने में भी कटौती कर दी है. जबकि किसानों को 2700 रुपए प्रति क्विंटल तक दिए जाने की घोषणा प्रदेश के पूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्री कई बार कर चुके हैं."

Ratlam Wheat prices decreased
अच्छी दाम की उम्मीद में रतलाम कृषि मंडी पहुंच रहे किसान (ETV Bharat)

जल्द समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू करने की मांग

रतलाम की कृषि मंडी में गेहूं बेचने के लिए धार, झाबुआ, उज्जैन और मंदसौर से आने वाले किसानों को गेहूं के कम दाम मिलने की वजह से निराशा हाथ लग रही है. वहीं, इतनी दूर से आने पर किसानों को अतिरिक्त ट्रांसपोर्टेशन खर्च भी वहन करना पड़ रहा है. किसानों ने प्रदेश सरकार से जल्दी समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू करने और मंडी में किसान का गेहूं समर्थन मूल्य से काम में नहीं बिके इसकी व्यवस्था किए जाने की मांग की है.

संपादक की पसंद

