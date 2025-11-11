ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में प्याज की अकड़ पड़ी ढीली, मंडी में भाव सुन रो पड़े किसान

रतलाम की कृषि उपज मंडी में प्याज के गिरे दाम, घाटे का सौदा साबित हो रहा मंडी तक फसल को लाना. किसानों के निकले आंसू.

RATLAM ONION PRICES FELL
मध्य प्रदेश में प्याज की अकड़ पड़ी ढीली (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 3:57 PM IST

3 Min Read
रतलाम: मध्य प्रदेश सहित मालवा की मंडियों में नए और पुराने प्याज की आवक शुरू होते ही प्याज के दाम गिर गए हैं. करीब 6 महीने प्याज की फसल को संभाल कर रखने के बाद भी किसानों को प्याज के सही दाम नहीं मिल रहे हैं. रतलाम कृषि उपज मंडी में प्याज की औसत कीमत 600 रुपए प्रति क्विंटल तक ही मिल पा रही है. जबकि न्यूनतम 200 यानी 2 रुपए किलो तक ही मंडियों में बिक रहा है. मालवा क्षेत्र के किसान भाव कम होने से निराश हैं. साथ ही प्याज-लहसुन की एमएसपी तय किए जाने की मांग सरकार से की है.

2 हजार भाड़ा देकर मंडी लाए प्याज, दाम मिला 250 रुपए क्विंटल

कृषि उपज मंडी रतलाम में प्याज की फसल बेचने पहुंचे किसान मौफतलाल माली ने बताया कि "30 क्विंटल प्याज लाने के लिए 2000 रुपए ट्रैक्टर-ट्रॉली का भाड़ा दिया और दाम मिला 250 रुपए क्विंटल. ऐसे में प्याज के रखरखाव और उत्पादन की लागत भी नहीं निकली है." धराड़ और नगरा गांव के किसान ओम प्रकाश पाटीदार और कमलेश पाटीदार ने बताया कि "अप्रैल महीने में जब प्याज की फसल की हार्वेस्टिंग की हुई थी, तभी बेहतर दाम मिल रहे थे.

मंडी में प्याज का भाव सुन रो पड़े किसान (ETV Bharat)

अब 5 महीने प्याज की फसल संभालने के बाद दाम और गिर गए हैं. किसानों को 250 रुपए से लेकर अधिकतम 850 रुपए प्रति क्विंटल तक दाम मिल पा रहा है. इतने दाम में तो मंडी तक फसल को लाने का भाड़ा और रखरखाव का खर्च ही मिल रहा है. जबकि एक बीघा में प्याज उत्पादन करने के लिए 30 से 35 हजार रुपए तक खर्च करना पड़ता है."

नए प्याज की आवक और पुराने स्टॉक को निकालने की वजह से गिरी कीमत

प्याज-लहसुन व्यापारी निलेश बाफना और दिनेश जाधव ने बताया कि "इस वर्ष प्याज का रकबा और उत्पादन अधिक मात्रा में हुआ था. किसानों ने भी दाम बढ़ने की उम्मीद में प्याज की फसल को स्टॉक कर रोका हुआ था. वहीं, नए प्याज की आवक भी शुरू हो चुकी है, जिससे पुराने प्याज की कीमत गिरने लगी है." बहरहाल, अब गिरती कीमतों के बीच किसान अपने प्याज के पुराने स्टॉक को बेचने को मजबूर हैं. जहां प्याज की फसल की लागत भी वसूल नहीं हो रही है. हालांकि, रिटेल में प्याज की कीमत है अभी 15 रुपए किलो तक बनी हुई है, लेकिन थोक मंडी में किसानों को ब्याज के दाम 10 रुपए से कम मिल रहे हैं.

