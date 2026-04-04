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MSP पर गेहूं खरीदी नहीं होने से किसान नाराज, कलेक्ट्रेट जाने से रोकने पर मंडी में धरना

रतलाम कृषि मंडी में किसानों ने दिया धरना, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी जल्द शुरू करने की मांग.

RATLAM FARMERS PROTEST
MSP पर गेहूं खरीदी नहीं होने से किसान नाराज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 4, 2026 at 7:54 PM IST

3 Min Read
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रतलाम: मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू होने में हो रही देरी से किसान नाराज है और विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं. रतलाम में गेहूं की खरीदी जल्दी शुरू किए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे किसानों को कलेक्ट्रेट परिसर में जाने की अनुमति नहीं दी गई. जिसके बाद नाराज किसान कृषि उपज मंडी में ही धरने पर बैठ गए.

किसानों का कहना है कि एक तो समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी नहीं हो रही है. दूसरी तरफ पराली जलाए जाने पर किसानों को नोटिस दिए जा रहे हैं. जबकि किसानों की फसल में विद्युत लाइन के फॉल्ट की वजह से आग लग रही है. लेकिन केवल किसानों के लिए ही सख्ती बरती जा रही है. कृषि उपज मंडी में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों से तहसीलदार ने मंडी में पहुंचकर ज्ञापन लिया, जबकि किसानों की मांग थी कि उन्हें कलेक्टर से मिलकर उनकी समस्या बताने दिया जाए.

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी जल्द शुरू करने की मांग (ETV Bharat)

एमएसपी से कम दाम पर गेहूं बेचने को किसान मजबूर

मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तारीख पहले 15 मार्च और उसके बाद 1 अप्रैल निर्धारित की गई थी. लेकिन अब गेहूं खरीदी की तारीख 10 अप्रैल तक बढ़ाई गई है. जिससे किसान नाराज है. कृषि उपज मंडी रतलाम में प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य से कम दाम पर गेहूं बेचना पड़ रहा है, जबकि सरकारी खरीदी अब तक शुरू नहीं हुई है.

'विद्युत लाइन के फॉल्ट से लगी आग, किसान को नोटिस'

वहीं, किसानों का कहना है कि पराली जलाने के नाम पर उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है. पहले शासन को फसल अवशेष के निष्पादन के लिए विकल्प बताना चाहिए. जिसके बाद किसानों पर कार्रवाई की जानी चाहिए. वहीं कुछ किसानों का आरोप है कि गेहूं के फसल अवशेष में विद्युत लाइन के फॉल्ट की वजह से आग लग गई, लेकिन विद्युत विभाग पर कार्रवाई के बजाय किसान को ही नोटिस थमा दिया गया.

रुपयों की जरूरत के समय नहीं बिक रहा गेहूं

किसान नेता राजेश पुरोहित ने बताया, "किसानों को जब रुपयों की सबसे ज्यादा जरूरत है, उस समय गेहूं खरीदी नहीं हो रही है. मंडी में किसानों को औने-पौने दामों पर गेहूं बेचना पड़ रहा है." किसान नेता समरथ पाटीदार ने कहा, "प्रशासन को सेटेलाइट से किसानों की पराली का प्रदूषण तो दिखाई दे रहा है, लेकिन फैक्ट्री का प्रदूषण क्यों दिखाई नहीं देता, जो प्रतिदिन 24 घंटे काला धुआं छोड़ रही है.

तहसीलदार ने लिया ज्ञापन

कृषि उपज मंडी में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान तहसीलदार ऋषभ ठाकुर मौके पर पहुंचे और किसानों का ज्ञापन लिया है. तहसीलदार ऋषभ ठाकुर ने बताया, "किसान कृषि उपज मंडी में एकत्रित हुए थे. जहां पहुंचकर उनकी समस्या के बारे में चर्चा की और ज्ञापन भी लिया है. इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जा रहा है."

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