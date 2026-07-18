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बीच तालाब शुरू कर दिया सड़क निर्माण, शहर में जल संकट को लेकर रतलाम नगर निगम बेपरवाह

रतलाम शहर के जलस्तर के लिए अति महत्वपूर्ण हनुमान ताल के कैचमेंट एरिया को कम कर रहा नगर निगम. तालाब के बीच में शुरू किया सड़क का निर्माण. दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.

​​Ratlam Kasturba Nagar water Waste
रतलाम में प्रतिदिन बर्बाद हो रहा सैकड़ों गैलन पानी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 9:10 PM IST

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Updated : July 18, 2026 at 9:26 PM IST

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रतलाम: भारत सरकार की तरफ से इस साल अल-नीनो से प्रभावित होने वाले जिलों की सूची करीब 1 महीने पहले जारी कर दी गई है. साथ ही इसके लिए आवश्यक कार्य योजना बनाने और जल संरक्षण के कार्य करने के लिए जिला प्रशासन प्रशासन को अलर्ट किया गया है. लेकिन रतलाम नगर निगम को इसकी चिंता नहीं है. बीते 15 दिनों से मानसून रतलाम क्षेत्र से रूठा हुआ है लेकिन यहां पानी की बर्बादी जारी है और सैकड़ो गैलन पानी रोज बहाया जा रहा है.

यही नहीं रतलाम शहर के जलस्तर के लिए अति महत्वपूर्ण हनुमान ताल के कैचमेंट एरिया को कम करने का काम भी नगर निगम कर रहा है. निगम ने तालाब के बीच में एक सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया है. जिसकी वजह से तालाब का करीब 5 एकड़ कैचमेंट एरिया इस सड़क की वजह से कम हो जाएगा.

हनुमान ताल का कैचमेंट एरिया हो रहा कम (ETV Bharat)

कस्तूरबा नगर क्षेत्र में पाइपलाइन से प्रतिदिन बह जा रहा सैकड़ो गैलन पानी

दरअसल रतलाम के कस्तूरबा नगर क्षेत्र में पाइपलाइन से प्रतिदिन सैकड़ो गैलन पानी बह रहा है लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है. रहवासियों द्वारा लगातार शिकायत किए जाने के बाद भी इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है. वहीं, रतलाम का हनुमान ताल जो शहर के जलस्तर के लिए सबसे महत्वपूर्ण जल स्रोत है, इसके सौंदर्यीकरण के नाम पर एक सड़क का निर्माण नगर निगम ने शुरू किया है.

​​Ratlam Kasturba Nagar water Waste
हनुमान ताल का कैचमेंट एरिया हो रहा कम (ETV Bharat)

इस सड़क के निर्माण की वजह से तालाब का वर्तमान जलस्तर और कैचमेंट एरिया विभाजित हो गए हैं. ऐसे में कम बारिश होने की स्थिति में तालाब में जलसंचय ही नहीं हो सकेगा. इसको लेकर पर्यावरण एक्टिविस्ट अदिति मिश्रा ने सवाल खड़े किए हैं.

​​Ratlam Kasturba Nagar water Waste
रतलाम में प्रतिदिन बर्बाद हो रहा सैकड़ों गैलन पानी (ETV Bharat)

आरटीआई के तहत नगर निगम ने जवाब देने से किया इन्कार

पर्यावरण कार्यकर्ता अदिति मिश्रा ने बताया "तालाब के लगभग 30% हिस्से को विभाजित करते हुए इस सड़क का निर्माण किया जा रहा है. इस सड़क की क्या उपयोगिता है और किस उद्देश्य से इस सड़क का निर्माण किया जा रहा है? आरटीआई के अंतर्गत जब यह सवाल किए गए तो नगर निगम ने जवाब देने से ही इनकार कर दिया. वहीं, नगर निगम के कमिश्नर अनिल भाना से जब इस बारे में सवाल किए गए तो उन्होंने सड़क निर्माण के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होने की बात कही है."

​​Ratlam Kasturba Nagar water Waste
रतलाम में प्रतिदिन बर्बाद हो रहा सैकड़ों गैलन पानी (ETV Bharat)

बहरहाल रतलाम जिले और शहर में जहां सूखे के हालात बनते नजर आ रहे हैं वहां पर रतलाम नगर निगम प्रशासन की इसको लेकर गंभीरता इन दो उदाहरण से नजर आती है. वहीं, नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि दोनों ही मामलों पर चुप्पी साधे हुए हैं.

Last Updated : July 18, 2026 at 9:26 PM IST

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