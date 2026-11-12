रतलाम में UGC रोलबैक पर कटा गदर, सड़क पर आए हजारों करणी सैनिक, बैकफुट पर पुलिस
रतलाम में UGC रोलबैक आंदोलन के दौरान हिरासत में लिए गए करणी सेना के अध्यक्ष को किया रिहा, रतलाम में जुटे हजारों करणी सैनिक. दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 6:53 PM IST
रतलाम: यूजीसी रोलबैक की मांग को लेकर निकाली जा रही सवर्ण न्याय पैदल यात्रा को रोकना प्रदेश सरकार और रतलाम प्रशासन को महंगा पड़ गया है. राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना सहित 48 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद करणी सेना परिवार प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर के आव्हान पर गुरुवार यानि आज रतलाम में करणी सैनिकों का बड़ा जमावड़ा हुआ है. रतलाम जिला प्रशासन ने बैकफुट पर आते हुए महिपाल सिंह मकराना को राजस्थान सीमा में ले जाकर रिहा कर दिया, लेकिन गिरफ्तार किए गए 48 कार्यकर्ताओं को अब तक नहीं छोड़ा गया है.
जिस पर जीवन सिंह शेरपुर ने महिपाल सिंह मकराना को ससम्मान रतलाम राजपूत बोर्डिंग में छोड़ने और सभी गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को रिहा करने की मांग की है.
महिपाल मकराना सहित 48 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया
दरअसल, 11 नवंबर को रतलाम से भोपाल के लिए सवर्ण न्याय पैदल यात्रा शुरू होनी थी. इसके लिए मंगलवार से ही विभिन्न क्षेत्रों के कार्यकर्ता रतलाम पहुंचने लगे थे. बुधवार सुबह करीब 11 बजे सभी कार्यकर्ता शास्त्री नगर स्थित राजपूत बोर्डिंग परिसर में एकत्रित हुए थे. दोपहर करीब 12 बजे जैसे ही महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में यात्रा शुरू की गई, तभी पहले से तैनात पुलिस बल ने उन्हें घेर लिया और मकराना सहित कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया. इसके बाद देर शाम महिपाल सिंह मकराना और 48 कार्यकर्ताओं को रतलाम जिला जेल भेज दिया गया था.
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बैकफुट पर आया प्रशासन, महिपाल को किया रिहा
इसके बाद करणी सेना परिवार प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी थी. इसके बाद रतलाम जिला प्रशासन बैकफुट पर आया और महिपाल सिंह मकराना को रिहा कर उन्हें राजस्थान की सीमा में छोड़ दिया गया था, लेकिन बड़ी संख्या में आज रतलाम पहुंचे करणी सैनिकों के जमावड़े से एक बार फिर जिला प्रशासन और सरकार की परेशानी बढ़ गई है. जीवन सिंह शेरपुर ने कहा कि "महिपाल सिंह मकराना को सम्मान के साथ यहां राजपूत बोर्डिंग परिसर में छोड़ जाए और हमारे अन्य 48 साथियों को भी तत्काल रिहा किया जाए. यदि हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो पूरे मध्य प्रदेश में सड़क जाम करेंगे और तीव्र आंदोलन करेंगे."
सशर्त मुचलके पर किया रिहा
वहीं, रतलाम एडिशनल एसपी राकेश कुमार ने बताया कि "बिना अनुमति रैली निकालने और प्रदर्शन करने को लेकर महिपाल सिंह मकराना को हिरासत में लिया गया था. जिसके बाद आज सुबह उन्हें सशर्त मुचलके पर रिहा किया गया है."
बहरहाल, इस पूरे घटनाक्रम ने सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े हुए हैं. लगातार दो दिनों से करणी सेना परिवार और स्थानीय प्रशासन के बीच तनातनी जारी है. रतलाम में जगह-जगह पर बैरिकेडिंग कर क्विक रिस्पांस फोर्स (QRF) बुलाने और एसएफ की बटालियन की भी तैनाती की गई है. वहीं रतलाम में दोपहर 3 बजे तक करणी सैनिकों का विरोध प्रदर्शन जारी है.