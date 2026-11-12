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रतलाम में UGC रोलबैक पर कटा गदर, सड़क पर आए हजारों करणी सैनिक, बैकफुट पर पुलिस

रतलाम में यूजीसी रोलबैक पर जमकर हंगामा ( ETV Bharat )

रतलाम: यूजीसी रोलबैक की मांग को लेकर निकाली जा रही सवर्ण न्याय पैदल यात्रा को रोकना प्रदेश सरकार और रतलाम प्रशासन को महंगा पड़ गया है. राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना सहित 48 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद करणी सेना परिवार प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर के आव्हान पर गुरुवार यानि आज रतलाम में करणी सैनिकों का बड़ा जमावड़ा हुआ है. रतलाम जिला प्रशासन ने बैकफुट पर आते हुए महिपाल सिंह मकराना को राजस्थान सीमा में ले जाकर रिहा कर दिया, लेकिन गिरफ्तार किए गए 48 कार्यकर्ताओं को अब तक नहीं छोड़ा गया है.

जिस पर जीवन सिंह शेरपुर ने महिपाल सिंह मकराना को ससम्मान रतलाम राजपूत बोर्डिंग में छोड़ने और सभी गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को रिहा करने की मांग की है.