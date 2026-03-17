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रतलाम में करणी सेना और जिला प्रशासन में टकराव, कलेक्ट्रेट जाने से रोके जाने पर धरने पर बैठे अध्यक्ष

खनिज विभाग की अवैध कार्रवाई, कंजर समस्या और देह व्यापार के अवैध अड्डों की समस्या को लेकर ग्रामीण जनों के साथ जीवन सिंह शेरपुर मंगलवार को रतलाम कलेक्ट्रेट घेराव के लिए पहुंचे थे. रतलाम शहर में एंट्री से पूर्व ही पुलिस ने चार लेयर की बैरिकेडिंग कर करणी सैनिकों को रोक दिया. इसके बाद सेजावता से रतलाम शहर फोरलेन जाम हो गया और करीब 6 घंटे चले घमासान के बाद अब करणी सेना प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर सड़क पर ही धरने पर बैठ गए.

रतलाम: करणी सेना परिवार और प्रशासन के बीच मंगलवार को 7 घंटे तक सड़क पर जमकर घमासान हुआ. कलेक्ट्रेट जाने से रोके जाने पर सिटी फोरलेन पर ही करणी सेना परिवार प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर धरने पर बैठ गए. जिला प्रशासन के द्वारा 11 सूत्रीय मांगों के माने जाने तक भूख हड़ताल पर रहने की घोषणा भी जीवन सिंह शेरपुर ने की है. वहीं, जीवन सिंह शेरपुर और करणी सेना ने भारतीय जनता पार्टी से कलेक्टर मिशा सिंह को जावरा से विधानसभा टिकट देने की मांग तक कर डाली.

वहीं इस मामले पर रतलाम शहर एसडीएम आर्ची हरित ने बताया कि "प्रदर्शन कर रहे करणी सैनिकों को यहीं पर ज्ञापन देने का प्रस्ताव दिया गया था लेकिन उनके द्वारा ज्ञापन देने से इनकार कर दिया गया. वहीं, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर प्रदर्शनकारियों से चर्चा की जा रही है."

पुलिस और प्रशासन पर करणी सेना ने लगाए ये आरोप

सड़क पर ही रतलाम जिला प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठे करणी सेवा परिवार प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर ने ईटीवी भारत से चर्चा में पुलिस और प्रशासन पर अपराधियों का साथ देने का आरोप लगाया है. जीवन सिंह शेरपुर ने कहा कि "खनिज विभाग खाली डंपर का भी प्रकरण बना देता है. गरीब परिवार की नाबालिग बेटी को 2 महीने से पुलिस ढूंढ नहीं पाई है. आलोट और जावरा क्षेत्र में कंजर बदमाशों का आतंक और चोरी की वारदातें भी बढ़ रही हैं और वह लोगों से चोरी नहीं करने के एवज में वसूली कर रहे हैं. देह व्यापार के अड्डों पर भी पुलिस और प्रशासन का अंकुश नहीं है जहां कई अवैध गतिविधियां संचालित होती है. इस तरह की मांगों को लेकर कलेक्टर के पास समाधान के लिए आए थे लेकिन हमें 5-6 घंटे से सड़क पर ही रोका गया है."

पुलिस और प्रशासन पर करणी सेना ने लगाए आरोप (ETV Bharat)

कलेक्टर पर लगााए आरोप

जीवन सिंह शेरपुर ने कलेक्टर मिशा सिंह पर आरोप लगाया कि "वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रही हैं. यदि वह आम जनता से मिल नहीं सकतीं और न्याय नहीं कर सकती हैं तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए. हम खुद भारतीय जनता पार्टी से उन्हें जावरा विधानसभा से भाजपा का टिकट देने की मांग कर रहे हैं."

सड़क पर यातायात प्रभावित

मंगलवार के दिन जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा करणी सेना परिवार के प्रदर्शन को रोकने के लिए भारी मात्रा में पुलिस फोर्स और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की थी. वहीं चार लेयर की सुरक्षा व्यवस्था कर शहर में आने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेड लगाए गए थे. 6 घंटे से अधिक समय तक कलेक्ट्रेट परिसर में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती और बैरिकेडिंग की वजह से जनसुनवाई में आने वाले आवेदक भी परेशान होते रहे.

शहर के सभी एंट्री रोड पर भी जाम की स्थिति बन गई. करणी सेना परिवार की मांग थी कि उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से कलेक्ट्रेट पहुंच कर ज्ञापन देने दिया जाए. लेकिन रतलाम कलेक्टर मिशा सिंह चर्चा करने नहीं पहुंची जिसके बाद अब जीवन सिंह शेरपुर ने सड़क पर धरने और भूख हड़ताल की घोषणा कर दी है.